Гибель АПЛ «Месть»: самая крупная катастрофа подводного флота послевоенного СССР

21 ноября 1956 года в холодных водах Балтики произошла катастрофа, о которой в СССР предпочли умолчать. Она стала первой, но, увы, не последней в череде трагедий, ознаменовавших непростую хрущёвскую реформу флота. В Суурупском проливе затонула подводная лодка М-200 «Месть», унеся жизни 28 подводников. Их гибель была не мгновенной, а мучительной и во многом предопределённой роковыми ошибками и неготовностью к спасению.

Боевое крещение «Малютки»

Лодка М-200, или «Месть», принадлежала к знаменитому типу «Малютка» — небольшим, но грозным субмаринам времён войны. Её название было неслучайным: деньги на её достройку собирали жёны и матери моряков, погибших на фронте. Одна из инициаторов, Лидия Лободенко, потерявшая на войне мужа, отца и брата, призвала: «Пусть эта лодка мстит за наших мужей!»

В 1944 году «Месть» ходила в боевые походы у берегов оккупированной Норвегии. Данные о её победах разнятся, но сам факт службы был почётен. После войны лодку перевели на Балтику, в эстонский порт Палдиски. Казалось, её боевая история закончилась, но судьба готовила ей другой, трагический финал.

Роковой выход: столкновение в проливе

21 ноября 1956 года «Месть» вышла из Палдиски для рутинных замеров магнитного поля у Таллина. Командовал ею новый капитан — капитан 3-го ранга Шуманин, опытный подводник, но незнакомый с особенностями «Малюток». Этот фактор стал роковым.

Вечером, возвращаясь в базу в кромешной тьме, лодка встретилась с эсминцем «Статный». Несмотря на манёвры и предупреждения, избежать столкновения не удалось. Эсминец на полном ходу врезался в правый борт «Мести». Пробоина была огромной. Уже через 10 минут, получив крен в 80 градусов, подлодка стремительно ушла на дно 40-метровой глубины.

По счастливой случайности снаружи подводной лодки оказалось несколько человек. Лев Голанд, участник тех событий вспоминает, что они тогда просто вышли покурить и посмотреть на уходящий Таллинн. В момент столкновения их смыло водой, Льва и еще нескольких моряков удалось спасти. Еще один их товарищ помощи не дождался. Остальной экипаж — 34 человека — оказался в ловушке.

Борьба за жизнь и смерть в первом отсеке

Шестеро подводников, в момент удара находившиеся в наиболее пострадавших отсеках, погибли практически мгновенно. Остальные же, несмотря на стремительно прибывающую в отсеки воду, боролись за свою жизнь.

Уже в спустя час на место трагедии прибыли корабли Балтийского флота, которые обнаружили аварийный буй. На тот момент в живых оставались только моряки под командованием старшего лейтенанта Вячеслава Колпакова, заблокированные в 1-м отсеке. С ними удалось наладить связь.

Первоначально командование планировало отбуксировать подводную лодку на мелководье, чтобы там организовать спасение уцелевших членов экипажа. Однако от реализации этого плана вскоре отказалось. С помощью водолазов попытались подать воздух в 1 отсек. Но, по воспоминаниям очевидцев, выяснилось, что водолазы просто не знают, как организовать подачу воздуха на подводную лодку этого типа. Тем не менее ценой неимоверных усилий водолазам (один из которых при этом погиб) удалось подсоединить один шланг. Однако подаваемого воздуха все равно было слишком мало для выживаемости экипажа.

Около 4 часов ночи моряки в первом отсеке сообщили, что готовятся самостоятельно покинуть подводную лодку с помощью спасательного снаряжения. Вместо того, чтобы одобрить такое рискованное предприятие, которое, тем не менее, давало людям минимальный шанс выжить, руководство флота продолжило совещания по поводу дальнейшей судьбы субмарины. Драгоценное время уходило, равно как и заканчивался кислород в 1 отсеке. К тому же в Балтийском море разыгрался шторм, и спасательную операцию были вынуждены приостановить. Во время шторма был оборван телефонный кабель буя, связь с экипажем была потеряна.

Последний акт трагедии

Возобновить спасательные действия удалось лишь 23 ноября. Но спустившиеся водолазы обнаружили лишь тела подводников. Все, кроме Колпакова, были одеты в спасательное снаряжение. Вероятно, старший лейтенант отдал свой костюм моряку, спасенному из другого отсека. Несмотря на то, что экипаж был готов самостоятельно подняться на поверхность, перепад давления, низкая температура воды и недостаток кислорода сыграли свою роль. Сердце мичмана, который должен был покинуть субмарину первым, не выдержало нагрузок и он умер у самого люка, заблокировав путь к спасению остальным членам экипажа.

Поднятую со дна пролива подводную лодку отбуксировали с столицу Эстонии, а спустя два года субмарина была разрезана на металл. На три года лагерей были осуждены капитан субмарины Шуманин и капитан эсминца Савчук. Никто из руководителей спасательной операции, плохая организация которой привела к мучительной гибели подводников в 1 отсеке, наказан не был. Погибшие же обрели свой покой на кладбище города Палдиски, где в память о подводниках установлены 28 мраморных плит. Неудачный опыт спасения «Мести» был учтен и помог предотвратить новую трагедию. Летом 1957 года в Черном море при похожих обстоятельствах затонула субмарина М-351. На этот раз всех членов экипажа удалось спасти.