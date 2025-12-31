Каким было самое страшное поражение танкистов РККА

В истории Второй мировой войны танковая битва под Прохоровкой, в июле 1943 года, считается самым масштабным бронетанковым сражением. Однако задолго до Курской дуги, в первые же дни войны, случился бой, по количеству задействованной техники в четыре раза превосходивший знаменитую Прохоровку. С 23 по 30 июня 1941 года на Западной Украине, в треугольнике городов Дубно—Луцк—Броды, сошлись около 3200 советских и 800 немецких танков и штурмовых орудий. Речь о сражении, известном как битва под Дубно.

Контрудар, который не стал сокрушительным

Стратегические предпосылки битвы для советской стороны были более чем очевидны. 24 июня части 1-й танковой группы вермахта под командованием фон Клейста прорвались на стыке советских укрепрайонов, создав угрозу глубокого охвата всего Юго-Западного фронта. Советское командование решило нанести контрудар силами шести механизированных корпусов, имея почти четырехкратное превосходство в танках. План предусматривал сходящиеся удары по флангам немецкого клина с целью его окружения и уничтожения.

Однако с первых же часов реализация замысла столкнулась с непреодолимыми трудностями. Мехкорпуса, растянутые на сотни километров, вступали в бой после изнурительных маршей по частям, без должной разведки и координации действий. До 50% танков вышло из строя по техническим причинам еще до столкновения с врагом.

Распознав угрозу, немецкое командование отказалось от лобовых встречных боев. Они сделали ставку на оборонительные действия на флангах в сочетании с непрерывным развитием наступления силами танковых дивизий в центре. Это лишило советское наступление цельности и инициативы.

Советские корпуса атаковали разрозненно, часто без поддержки пехоты и авиации. Успехи локальных прорывов, как, например, временный захват окраин Дубно 15-м мехкорпусом, не удалось развить из-за отсутствия резервов, и они были быстро ликвидированы в ходе немецких контратак.

Тактическое поражение

К 30 июня советское наступление выдохлось. Оказавшиеся в полуокружении мехкорпуса получили приказ на отход, который вскоре превратился в беспорядочное отступление с оставлением неисправной техники. Потери были колоссальными: за неделю боев Юго-Западный фронт потерял около 85% танков от первоначального состава.

Однако сражение под Дубно все же не стоит рассматривать как совершенно бессмысленную операцию. Оно стало первым крупным стратегическим контрударом Красной Армии, который на неделю затормозил продвижение самой мощной танковой группировки вермахта на южном фланге. Это сорвало планы немецкого командования по стремительному захвату Киева и окружению основных сил фронта еще в приграничной зоне и вынудило немецкие танковые дивизии вести тяжелые оборонительные бои, что привело к их существенному износу и потере темпа.

Причины поражения

Последующий анализ битвы выявил системные проблемы, характерные для начального периода войны: