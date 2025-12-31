За что Сталин ненавидел Дзержинского

Феликс Дзержинский, «Железный Феликс» — основатель ВЧК и один из самых мифологизированных деятелей советской эпохи. Для одних он — аскетичный «рыцарь революции», для других — символ террора. Но в последнее время к его образу добавился новый, спорный штрих: якобы заклятый враг Иосифа Сталина. Откуда взялась эта версия и насколько она соответствует фактам?

© РИА Новости

Почему Дзержинский «не дожил бы до 37-го»?

Теория о скрытом конфликте получила широкое хождение благодаря работам некоторых публицистов. Они утверждают: если бы Дзержинский не умер от сердечного приступа в 1926 году, его неминуемо ждал бы арест и расстрел в годы «Большого террора».

Главным «доказательством» обычно служит выступление Сталина на военном совещании в июне 1937 года. Цитируется, как правило, лишь одна фраза:

«Дзержинский голосовал за Троцкого... Это был очень активный троцкист, и весь ГПУ он хотел поднять на защиту Троцкого».

На первый взгляд — прямое обвинение и приговор. Именно так трактует эти слова, например, публицист Леонид Млечин, делая вывод о сталинской неприязни к первому чекисту.

Что сказал Сталин на самом деле?

Однако история не терпит вырванных цитат. Полный контекст той же речи, доступный в неправленых стенограммах, раскрывает совершенно иной смысл. Говоря о заговоре, Сталин как раз предостерегал от шаблонных обвинений. Он напоминал, что в ранние годы многие, даже выдающиеся революционеры, могли ошибаться или поддерживать Троцкого.

Приведя в пример Дзержинского как «активного троцкиста», вождь тут же делал ключевое уточнение:

«...нет ничего удивительного, что такие люди, как Дзержинский... разобрались, увидели, что линия партии правильна и перешли на нашу сторону».

И заключал:

«Дрался очень хорошо Дзержинский... Самое лучшее – судить о людях по их делам».

Таким образом, в полном тексте Сталин не клеймил, а, наоборот, защищал Дзержинского, приводя его как пример честного заблуждения и последующего исправления. Упомянутый в той же речи Андрей Андреев, которого Сталин тоже назвал «активным троцкистом», благополучно пережил 1937 год, что лишь подтверждает: такие высказывания не были приговором.

Соратники

На деле Феликс Эдмундович и Сталин не раз действовали заодно. Они вместе отстаивали идею о том, чтобы советские республики имели внутри СССР статус автономии.

Ф. Дзержинский активно помогал Иосифу Виссарионовичу в борьбе с Л. Троцким, когда стало ясно, что физическое состояние Ленина стремительно ухудшается.

Кроме того, благодаря активной поддержке Сталина Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило программу Ф. Дзержинского по экономическим преобразованиям в стране, которые дали мощный толчок для дальнейшего развития СССР.