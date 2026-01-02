Самая позорная битва в истории: как австрийская армия победила саму себя

В 1788 году, в разгар очередной русско-турецкой войны, союзница России — Австрия — совершила военный «подвиг», не имеющий аналогов в истории. Её стотысячная армия, готовившаяся к битве с турками, умудрилась… устроить кровавую резню в собственном лагере, проиграть битву, в которой не было противника, и позорно бежать. Эта история вошла в анналы как «битва при Карансебеше» или «коньячная битва» — самый нелепый эпизод австро-турецкой войны.

Предыстория: хворь и страх

Австрийский император Иосиф II, союзник Екатерины II, был полон решимости поживиться турецкими землями на Балканах. Однако кампания началась катастрофически: в Белграде армию косила малярия, а турки оказывали жёсткое сопротивление. К сентябрю 1788 года деморализованная стотысячная армия австрийцев расположилась лагерем у городка Карансебеш (ныне Румыния) в напряжённом ожидании атаки.

Роковая бочка: как начинался хаос

Вечером 17 сентября гусарский разъезд, переправившийся через реку Тимиш, раздобыл несколько бочек крепкого бренди (по другой версии — шнапса). Когда к месту «находки» подтянулась пехота, между родами войск вспыхнула ссора из-за драгоценного алкоголя. Драка переросла в перестрелку, а в пьяном угаре кто-то крикнул: «Турки! Турки!» Этого оказалось достаточно.

Панический слух со скоростью лесного пожара охватил огромный лагерь. В темноте, не видя происходящего, солдаты услышали крики, выстрелы и топот — свою же кавалерию, мчавшуюся в лагерь. В многоязычной армии (немцы, венгры, сербы, румыны) немецкий оклик «Halt!» («Стой!») был принят за турецкий клич «Аллах!».

Начался неконтролируемый хаос. Полки открыли огонь друг по другу, приняв соседей за османов. Артиллерия ударила по бегущим толпам своих же солдат. В давке рухнул мост через реку, сотни людей были затоптаны или утонули. Сам император Иосиф II был сброшен с коня и едва не погиб, спасаясь в воде, адъютант Иосифа II погиб в суматохе. К утру «поле боя» представляло собой жуткое зрелище: сотни трупов и раненых, брошенные пушки и запасы — и ни одного врага.

Потери

Некоторые авторы называют грандиозную цифру потерь под Карансебешем: 10 тысяч человек. Однако на самом деле такое количество людей Австрия потеряла не за один день, а за весь период войны.

Согласно официальным документам, потери выглядят более «скромно», что неудивительно, поскольку настоящей битвы все-таки не было. Но из-за одного пьяного выкрика произошла трагедия: в результате «дружественного огня» и толкотни погибло 150 человек. По другой справке, армия потеряла около 563 убитыми. Ранено было 1200 человек, которых пришлось лечить в госпитале в крепости Арад.

Через пару дней после «битвы» в Карансебеш нагрянули турки, недоумевая, куда подевались австрийцы. Войско под командованием визиря Коджи Юсуфа-паши собрало на месте неприятельского лагеря большое количество брошенных пушек и припасов. Раненые солдаты, мучавшиеся на поле боя, не сумели объяснить туркам, что произошло – складывалось впечатление, что на австрийцев напал кто-то третий.

Для Иосифа II война с Турцией оказалась крайне несчастливой – он заболел и умер в 1790 году. Его преемник Леопольд II в 1791 году заключил с турками Систовский мир. Австрия бросила Россию сражаться в одиночестве против Османской империи, согласившись на минимальные территориальные уступки со стороны Турции.