Как Сталин с блеском выиграл первую арабо-израильскую войну

Российские сказочники от истории предельно извратили историю Ближнего Востока. С XV века по всей Европе заполыхали костры инквизиции. А у нас их не было. Инквизиции не было, а вот еретиков жгли в большом количестве. Причём не только на кострах, но и в срубах, а также живыми коптили на огне. Последнее было распространено в царствование Алексея Михайловича и Петра I.

© РИА Новости

Оттоманская империя в XV-XVII веках являлась единственным в мире крупным государством, в котором в мирное время была установлена полная веротерпимость, и человек любой конфессии не только мог свободно исповедовать свою веру, но и имел возможность владеть землей, флотилией торговых кораблей, банком и т. п. вне зависимости от того, какому богу молился.

Управление иноверцами в Оттоманской империи велось в основном не непосредственно, а через руководство их конфессий. В Османской империи православными греками управлял константинопольский патриарх, армянами — армянский патриарх, а евреями — константинопольский великий раввин Хахам Баши.

Миллионы евреев со всей Европы устремились в турецкие владения. Евреи из Испании (сефарды), других европейских государств (ашкенази) существенно потеснили евреев-романиотов — потомков евреев, проживавших в Византийской империи. Евреи заняли свою нишу — торговля, ремёсла, административные должности, и мирно сосуществовали с другими национальностями.

Исключениями были восстания греков 1770—1830 годов, когда во взятых городах греки вырезали не только всех турок, но и греков-мусульман, армян и евреев.

В 1919 году англичане захватили Палестину и сделали её своей подмандатной территорией. Дело в том, что к 1919 году слово «колония» стало почти ругательством. Вот англичане и выдумали новый термин.

В июле 1922 года Британия искусственно разделила Палестину на две части: меньшую — западную и большую — восточную. Восточная часть стала называться Трансиордания (нынешняя Иордания). Англичане запретили евреям селиться в восточной части Палестины.

С 1921 по 1939 год в Западную Палестину въехало около 200 тысяч евреев. И если евреи в XV-XVIII веках ехали в Османскую империю зарабатывать, вписываясь в существующие структуры, то в ХХ веке евреи ехали в Палестину создавать своё этнически однородное государство. А поскольку Палестина была плотно заселена, началось вытеснение арабов. С апреля 1920 года начались кровавые столкновения.

Из-за наличия большого британского военного контингента война в Палестине приобрела вялотекущий характер. Тем более, что обе стороны не имели современного оружия и опыта ведения боевых действий.

В конце концов ситуация «ни мира, ни войны» Лондону надоела, и в 1947 году англичане решили уйти из Палестины.

20 ноября 1947 года Генеральная ассамблея ООН приняла решение разделить Западную Палестину на два государства — еврейское и арабское. Решение ООН не устроило обе стороны, и началась война. Палестинских арабов поддержали Сирия, Египет, Ирак, Ливия, Ливан и военные контингенты из других арабских стран.

И вот неожиданный результат — в ходе двухлетней, с ноября 1947 года по июль 1949 года, войны армия Израиля разгромила арабские войска и присоединила часть территорий арабского палестинского государства.

Как это могло произойти? А просто — войну выиграл генералиссимус Сталин. По сему поводу генералы в полголоса шутили: «11-й Сталинский удар!»

Мы никогда не узнаем подлинных мотивов Сталина. Можно лишь предполагать. К 1947 году все арабские страны представляли собой феодальные коррумпированные монархии, в той или иной степени контролируемые Лондоном.

А вот большинство евреев-переселенцев разделяли социалистические взгляды. Даже премьер-министр Израиля Бен-Гурион, родившийся в 1885 году в Российской империи в городе Плоцке, в 1923 году приезжал в СССР и даже хотел открыть в Москве филиал еврейского банка «Hapoalim».

В своих письмах Бен-Гурион восхвалял Ленина.

Представитель СССР в ООН А.А. Громыко заявил, что еврейский народ имеет право на создание собственного государства, так как ни одно западноевропейское государство не оказалось в состоянии обеспечить защиту элементарных прав еврейского народа и оградить от фашистов.

Лично мне кажется, что на решение Сталина поддержать Израиль повлиял и религиозный фактор. Восстанавливая патриархию в 1943 году, Иосиф Виссарионович смотрел далеко вперёд. Он планировал создание системы православного единства Автокефальных Церквей стран Восточной Европы под эгидой Московской Патриархии.

Для этого надо было в диптихе автокефальных православных церквей РПЦ перенести с 5-го на 1-е место, а Константинопольского патриарха передвинуть на 2-е место. Потребовалась поддержка восточных патриархов.

В 1946—1947 годах ленинградский митрополит Григорий Чуков посетил Тегеран, Дамаск, Бейрут, Иерусалим, Каир и Александрию. Антиохийскому патриарху Чуков лично вручил 25 тысяч долларов, а иерусалимскому — 35 тысяч.

Надо ли объяснять, какую роль в проекте Сталина мог сыграть переход Иерусалима и православных святынь под контроль дружественного Израиля?

Сталин поступил мудро, не втягивая СССР непосредственно в войну в Палестине. Главной базой формирования израильских частей стала подконтрольная Сталину Чехословакия.

Именно в Чехословакии было сформировано несколько израильских артиллерийских и танковых частей, включая знаменитую бригаду «Чехид».

Личный состав частей, сформированных в Чехословакии, состоял их евреев, ранее служивших в чехословацкой и, надо полагать, в Советской армиях. Еврейские части были оснащены германским оружием, произведённым в Чехословакии уже после окончания войны.

По личному распоряжению Сталина уже в конце 1947 года в Палестину начали поступать первые партии стрелкового оружия. Аэродром в Ческе-Будеевицах был основной перевалочной базой.

Югославия предоставила евреям не только воздушное пространство, но и порты. Первым загрузился сухогруз «Бореа» под панамским флагом. 13 мая 1948 года он доставил в Тель-Авив пушки, снаряды, пулемёты и четыре миллиона патронов — всё это было спрятано под 450-тонным грузом лука, крахмала и банок с томатным соусом.

Из Чехословакии в Израиль было доставлено свыше сотни истребителей. 20 мая 1948 года четыре истребителя S-199 (чешская версия Ме-109 G-14) впервые бомбили арабские войска. Часть самолётов перевозилась морем из югославских портов, а часть перелетала Средиземное море, используя югославские аэродромы подскока.

Следует заметить, что у арабов было крайне мало современного оружия, а западные страны, включая США, ввели эмбарго на поставки оружия в Палестину.

Спецназ Израиля создавался с нуля. Непосредственное участие в создании и обучении коммандос приняли лучшие офицеры НКВД-МГБ (из отряда «Беркут», 101-й разведшколы и управления «С» генерала Судоплатова), имевшие опыт оперативной и диверсионной работы.

Их имён не называем, поскольку в Еврейской энциклопедии им дали красивые легенды о том, что они все с 1920 года по 1940-й жили в Прибалтике и никакого отношения к НКВД не имеют.

В 1947—1949 годах в Израиль прибыло 30 тысяч польских евреев. Сколько из них было бывших еврейских партизан?

О действиях партизан Армии Крайовой и советских партизан в Польше, Литве и Белоруссии написано много. А о многочисленных еврейских партизанских отрядах общей численность от 30 до 50 тысяч не писал никто. Дело в том, что они не подчинялись ни Лондону, ни Москве. Понятно, что после войны и Польша, и СССР постарались от них избавиться. И их тихо сплавили в Палестину.

Ну а в заключение скажу, что в1947 году, выступая с трибуны генеральной ассамблеи ООН, постоянный представитель Украинской ССР в СБ ООН Дмитрий Мануильский предложил «переселить палестинских арабов-беженцев в советскую Среднюю Азию и создать там арабскую союзную республику или автономную область».