За захват какого оружия в Афганистане советским бойцам обещали звание Героя

Афганская война для советских войск была не только чередой боевых операций, но и уникальной «испытательной площадкой», где впервые массово столкнулись техника и тактика вероятного противника. Особый интерес представляло трофейное оружие, поставленное моджахедам Западом. Среди всех образцов был один, за захват которого командование обещало высшую награду — звание Героя Советского Союза. Речь шла об американском переносном зенитном комплексе (ПЗРК) «Стингер» (Stinger — «жало»).

Зачем он был нужен: охота за технологиями

К середине 1980-х «Стингер» стал главной головной болью советской авиации в Афганистане. В отличие от более ранних ПЗРК, он имел комбинированную (инфракрасную и ультрафиолетовую) головку самонаведения, что делало его менее уязвимым для стандартных тепловых ловушек. Он был эффективен, мобилен и прост в обращении.

Для советских военных и оборонной промышленности заполучить этот комплекс целиком, с полным комплектом документации, было задачей стратегической важности. Это позволяло изучить новейшие технологии противника, разработать средства радиоэлектронной борьбы и методы противодействия. Поэтому за «Стингер» была назначена столь высокая цена.

Успешные операции: когда «Стингер» попадал в руки спецназа

Известно о нескольких успешных операциях по захвату этого оружия.

В 1986 году разведгруппа майора Быкова из 173-го отдельного отряда спецназа в районе Кандагара захватила целых три «Стингера» сразу. Операция была блестящей, но звания Героя Быков не получил. По одной из версий, причиной стал дисциплинарный проступок — нарушение сухого закона, действовавшего в то время в СССР.

В 1987 году в ходе боя лейтенант Ковтун захватил один комплекс и полный пакет сопроводительной документации. Ещё один «Стингер» в том же году достался майору Сергееву.

В пещере-схроне под Газни было обнаружено и изъято четыре комплекса.

С 1987 по 1988 годы 15-я отдельная бригада спецназа (г. Чирчик) трижды успешно захватывала американские ПЗРК.

Почему Героя так никто и не получил?

Несмотря на официальные обещания и реальные подвиги, звание Героя Советского Союза за захват «Стингера», судя по всему, так никто и не удостоился. Военнослужащие не удостоились геройских званий по разным причинам: кто-то не стал проявлять инициативу, а кто-то накануне получил выговор по партийной линии.