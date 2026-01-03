Самые добрые и трогательные истории 2025 года, заставляющие поверить в чудо

2025-й, как обычно, был тяжелым годом, и 2026-й наверняка будет непростым. Но в череде любых жизненных неурядиц, политических потрясений и финансовых кризисов остается место чуду. Редакция «Ленты.ру» подготовила специальную подборку событий 2025 года, которая напомнит, что в мире еще достаточно доброты, любви, дружбы и удивительных — почти волшебных — совпадений.

© Lenta.ru

Коты-супергерои

Котики — это святое. Поэтому если с ними случается беда, за них переживают всей страной. К счастью, у некоторых кошачьих действительно девять жизней, так что даже у самых беспросветных сюжетов бывает счастливый финал.

В феврале новостные ленты облетела новость: турист из Санкт-Петербурга приехал в замок «Ласточкино гнездо» в Крыму, схватил кошку Мусю, считавшуюся местной знаменитостью, и без всякого повода сбросил ее с 40-метрового обрыва в море. Позже, когда его задержали, он объяснил, что попытался взять кошку на руки, но ей это не понравилось. Тогда он решил отомстить животному.

До происшествия Муся прожила в «Ласточкином гнезде» около десяти лет. Ее судьба сильно опечалила сотрудников комплекса: из-за высоты и штормящего моря представить, что кошка могла выжить, было невозможно. Несмотря на это, группа добровольцев проявила оптимизм. Через двое суток после произошедшего они взяли моторную лодку и отправились осматривать скалы.

«Мы подплыли к скале под замком «Ласточкино гнездо» и услышали, как она мяукнула. Я начала звать ее: «Кис-кис!» И она ответила — стала мяукать. Кошка забралась метров на десять вверх, пытались достать ее — парень отважно пытался залезть, но скала отвесная», – Екатерина, доброволец

Отважная Муся выжила. Она упала в воду, смогла проплыть не меньше 20 метров, забраться на почти отвесную скалу и около трех суток ждала спасения. На место прибыли спасатели. Они спустились по скалам при помощи альпинистского оборудования, спрятали Мусю в специальный мешок и подняли наверх. Кошка была обезвожена, но чудом смогла избежать опасных травм.

После происшествия кошку-героиню приютила ялтинский ветеринар Светлана Власенко. По ее словам, сейчас с Мусей уже все хорошо. «Полна оптимизма и игрового настроения», — описала состояние кошки хозяйка. Она добавила, что Муся проводит много времени на улице, а потом приходит греться в дом.

Муся — не единственный чудесно спасенный в 2025 году кот. В марте кот из Турции нелегально прибыл в Россию на грузовом судне. Контейнеровоз компании FESCO совершал рейс из Стамбула в Новороссийск, когда моряки услышали на борту жалобное мяуканье.

Источником звука оказался один из контейнеров на палубе. Стало понятно, что там заперт кот, однако освободить его оказалось не так просто: по правилам перевозки контейнеры с грузом вскрывать категорически запрещено. В итоге на протяжении всего рейса члены экипажа кормили животное через небольшую щель и поили с помощью трубочки.

Выпустили кота уже в Новороссийске, когда турецкий контейнер прибыл в порт. Однако на этом приключения Бурака не закончились. Согласно российскому законодательству, кот считался нелегалом, поскольку пересек государственную границу без документов. Возникли сложности и с получением ветеринарной справки из-за того, что постороннего ветеринара не могли впустить на территорию порта. В итоге Бурак на три месяца стал портовым котом.

«Путешественник обзавелся лежанкой, когтеточкой и другими атрибутами относительно комфортного существования. А переноска, в которой коту приходилось ночевать первые дни, сменилась на достаточно просторную клетку», – представитель компании FESCO

В июне после получения всех необходимых документов, когда кот стал россиянином, его решила приютить сотрудница порта. Однако из-за вольного нрава Бурак не смог прижиться у нее в семье. По ее словам, кот кричал по ночам и бросался на клетку. И всего через месяц его передали зооволонтерам.

«Ему нужно было адаптироваться к новой обстановке, а времени не дали. Он ведь пережил сильный стресс, не привык к жизни в квартире», – Лусине Коршунова, зооволонтер

Несмотря на все злоключения, жизнь приготовила Бураку счастливое продолжение. В июле за ним приехала семья из Краснодара. К этому моменту кот уже успокоился и стал вести себя спокойнее, привык к людям. Сейчас зверь живет свою лучшую жизнь. По словам волонтеров, новые хозяева очень его любят.

Супермены в плащах и без

В этом году множество людей спасали незнакомцев в самых разных обстоятельствах. Иногда помощь приходила в лице настоящих супергероев. Так, в США житель маленького городка в штате Огайо Кристофер Ли Тейлор на Хеллоуин переоделся в Хоумелендера — антисупергероя из сериала «Пацаны» (The Boys) — и ехал на вечеринку с женой и детьми, когда заметил поблизости дым. Увидев горящее здание, он бросился на помощь. Тейлор забежал в своем костюме в объятый пламенем дом и обнаружил на втором этаже крупного мужчину без сознания.

«Люди просто стояли перед домом, как на пикнике. Когда я услышал хрипы внутри, то понял: нужно действовать, хотя костюм из полиэстера мог расплавиться в любой момент», – Кристофер Ли Тейлор

Он вынес бесчувственного незнакомца на руках, «как младенца», после чего провел реанимационные мероприятия прямо у обочины. Своим поступком он спас мужчине жизнь. Однако спасенный, оказавшийся преступником, незаконно проникшим в выставленный на продажу чужой дом, пришел в себя и сбежал с места происшествия.

Позже мужчина передал Тейлору через очевидцев благодарность за спасение его жизни. Герой скромно отметил, что помощь людям — его принцип, а костюм лишь добавил происшествию театральности, хотя чувствовал он себя «скорее идиотом, чем супергероем».

Настоящими героями часто становятся курьеры. Постоянно передвигаясь по городу, они нередко оказываются свидетелями самых разнообразных происшествий. В США Курьер Amazon доставлял посылку, когда получательница, которая выглядела напуганной, прошептала ему «помогите». Он понял, что женщину нужно спасать, и сразу позвонил в 911.

Прибывшие полицейские обнаружили на крыльце дома 43-летнего мужчину и женщину с красными отметинами на шее. Как только они отвели пострадавшую в сторону, она рассказала, что партнер пытался ее задушить. Повод был простой: она обнаружила, что он переписывался с другими женщинами, используя ее планшет. Женщина почти потеряла сознание и подумала, что спастись уже не получится. Прибытие курьера и его неравнодушие стали для нее настоящим чудом.

Еще с более непростой ситуацией столкнулся курьер из Китая. Студент по фамилии Чжан, подрабатывавший летом в службе доставки еды, отвозил заказ, когда заметил на обочине рядом с многоэтажным домом белую подушку с надписью «110 625». Приглядевшись, он понял, что надпись сделана кровью. Чжан немного подумал и догадался, что перед ним шифр. Раскодировать его оказалось не так трудно.

Молодой человек угадал, что перед ним крик о помощи, потому что 110 — номер вызова экстренных служб в Китае. Он предположил, что подушка сброшена из окна, а 625 — номер квартиры. Прибывшие спасатели обнаружили на 25-м этаже хозяйку квартиры в беде. Женщина оказалась в ловушке в собственной спальне: дверь захлопнулась из-за сквозняка, а сломанная защелка не позволила открыть ее изнутри. Чжоу пыталась привлечь внимание, вывешивая в окно красный костюм и сбрасывая пенопластовые плиты, но сработала только отчаянная идея с кровавым посланием.

«Когда полиция выломала дверь, я была так рада, словно увидела родных», – спасенная женщина

Женщина пыталась предложить студенту вознаграждение в тысячу юаней (11,2 тысячи рублей), но он отказался. Платформа Meituan наградила его званием «Передовой курьер» и премией в 2 тысячи юаней (около 22,5 тысячи рублей).

Отличился благородством и ландшафтный дизайнер из США. В апреле Тино Мора выполнял очередной заказ — подстригал газон во дворе, когда услышал визг тормозов и крики. Он побежал на звук и увидел, что внедорожник съехал с дороги, упал в пруд и начал тонуть. Внутри была женщина.

«Передняя часть машины стала тонуть, и все начали советовать ей: «Перелезай назад! Перелезай назад!» Она перелезла, а машина стала тонуть сзади», – Тино Мора

Он бросился в воду и, подплыв к машине, открыл дверь, но внутри уже было много воды — она целиком скрыла женщину. Тогда Мора нащупал ее под водой и поднял на поверхность. Он успокаивал женщину, пока на место не прибыли спасатели.

Закончив со спасением утопающих, американец поехал в ближайший супермаркет, купил одежду взамен испорченной и вернулся к стрижке газона.

«Я отношусь к другим так, как хочу, чтобы они относились ко мне», — сказал он журналистам, спросившим, как он решился на подвиг.

Любовь сильнее смерти

В уходящем году радости и горести часто ходили рядом. Иногда именно беда способна поднять на поверхность лучшее, что есть в людях, позволяя даже врагам объединиться и стать друзьями. Так, в Великобритании в августе этого года суд принял решение не отключать от аппарата жизнеобеспечения 61-летнего пациента с инициалами И.Д. Вердикт был вынесен по итогам петиции двух женщин — невесты и любовницы мужчины.

В октябре 2024 года И.Д. получил обширное кровоизлияние в мозг и впал в кому. В марте 2025 года он начал самостоятельно дышать, но продолжал получать через зонд питание и лекарства. Врачи утверждали, что без этой поддержки он умрет в течение одной-трех недель. Они настаивали на том, чтобы отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Все время, пока И.Д. был в больнице, его навещали женщины — Д.Г. и М.Б. Обе были постоянными партнершами мужчины, причем узнали о существовании друг друга и об изменах И.Д. лишь после его инсульта. При этом Д.Г. знала И.Д. 20 лет, а М.Б. была его невестой, с которой они прожили вместе 4 из 24 лет знакомства.

Узнав о планах медперсонала, Д.Г. и М.Б., которые из соперниц превратились в подруг, объединились и отправились в суд. Они убедили судью, что их общий партнер верил в духовное исцеление и не хотел бы отключения аппарата.

На основании их показаний суд отказал больнице в отключении питания через зонд. И.Д. продолжает жить, а Д.Г. и М.Б. ежедневно по шесть часов ухаживают за ним.

Иногда смертельные диагнозы даже отступают, если в жизни появляется любовь. В 2014 году жительнице Китая Ван Сяо диагностировали уремию — серьезное заболевание почек, при котором пересадку органа считают единственным способом сохранить пациенту жизнь. Однако ни у кого из родных Ван не было нужной группы крови. Тогда ей посоветовали найти больного раком пациента и предложить ему брак в обмен на почку.

Отчаявшись, 24-летняя Ван последовала совету и опубликовала объявление в одной из тематических групп в соцсетях. На него отозвался 27-летний Юй Цзяньпин, больной, как считалось, терминальной стадией миеломы. Они заключили договор: он обещал передать ей почку после смерти, а она обязалась заботиться о муже и его пожилом отце. Поженившись, Ван и Юй стали проводить много времени вместе и поняли, что по-настоящему нравятся друг другу. Со временем оба супруга искренне влюбились.

Ван даже организовала небольшой бизнес по продаже цветов, чтобы собрать деньги на операцию по пересадке костного мозга для мужа. Упорным трудом она сумела заработать нужную сумму, и Юя прооперировали. К лету 2014 года его состояние стабилизировалось, рецидивы прекратились.

Здоровье Ван тоже улучшилось — она стала нуждаться в диализе лишь раз в месяц вместо двух раз в неделю, что позволило отказаться от первоначального плана с трансплантацией. Супруги открыли собственный цветочный магазин в городе Сиань. Как стало известно, 11 лет спустя они по-прежнему вместе, оба находятся в ремиссии. Их история легла в основу фильма Viva la Vida, который вышел в 2024 году и собрал в прокате 276 миллионов юаней.

Порой самые трагические обстоятельства становятся началом новой надежды. Так случилось в Великобритании, где отважный поступок случайного прохожего превратился в историю любви.

В январе 2022 года Марк Тейлор, не раздумывая, бросился на помощь незнакомцу, 56-летнему Гэри Стивенсу, у которого на заправке случился сердечный приступ. Двадцать минут непрерывной сердечно-легочной реанимации — и Марк подарил Гэри и его близким бесценные пять месяцев, которых могло не быть. Благодарная семья спасенного по-настоящему сблизилась с Марком. А когда Гэри не стало, Марк нес его гроб — как близкий родственник.

Гэри наверняка очень удивился бы, если бы кто-то сказал ему, что инфаркт подарит ему будущего зятя. После похорон Марк и Бетани, дочь Гэри, стали проводить много времени вместе. Спустя год после утраты они поняли, что любят друг друга. В 2025 году у пары родился сын Зак, они ждут второго ребенка и планируют свадьбу в январе 2026 года.

Мать Бетани, Анна, уверена: Гэри благословил бы этот союз.

«Марк подарил нам дополнительное время с мужем, а теперь подарил мне самого невероятного внука. Это чудо, за которое я буду благодарна ему всю жизнь», – Анна, вдова Гэри

Настоящие альтруисты

Уходящий год вновь доказал, что настоящее богатство измеряется не в цифрах на счету, а в готовности делиться, помогать и менять мир к лучшему.

Иногда доброе дело становится прекрасной традицией. Так, в Портленде (США) стриптизерши пятнадцать лет подряд доказывают, что хорошие дела могут творить представители любых профессий. Запустив в 2011 году благотворительный марафон Tatas for Toys («Грудь ради игрушек»), они сначала собирали скромные суммы.

Однако упорство и искреннее желание помочь принесли невероятный результат: за 15 лет танцовщицы собрали в общей сложности 235 тысяч долларов (около 18,8 миллиона рублей) на игрушки для маленьких пациентов детской больницы. Последняя акция, которая завершилась в середине декабря, собрала рекордные 60 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей).

Для других щедрость — это инстинкт. Вдова Кэрри Эдвардс из США наугад купила лотерейный билет и выиграла 150 тысяч долларов (примерно 12,5 миллиона рублей). Недолго думая, она пожертвовала весь выигрыш трем благотворительным организациям, каждая из которых была ей дорога. Она отдала по 50 тысяч долларов (около 4,2 миллиона рублей) Ассоциации височно-лобной деменции, производителю натуральных продуктов Shalom Farms и Обществу милосердия Корпуса морской пехоты ВМС США.

Каждая из этих организаций важна для Эдвардс по личным причинам. Мужа американки не стало из-за височно-лобной деменции, и она считает своим долгом поддерживать ассоциацию, занимающуюся изучением этой болезни. Shalom Farms выступают за справедливое распределение пищи и каждый год раздают 400 тысяч обедов бесплатно. Последняя треть выигрыша досталась Обществу милосердия Корпуса морской пехоты ВМС США, потому что Эдвардс выросла в семье, где многие служили на флоте.

А для одного американца крупнейший в истории джекпот стал возможностью возродить родной город. Эдвин Кастро, выигравший в 2022 году фантастические 2,04 миллиарда долларов (более 166 миллиардов рублей), в 2025 году направил часть средств на помощь городу Алтадина в штате Калифорния, пострадавшему от разрушительных лесных пожаров.

Кастро, архитектор по образованию, также купил землю на пепелище и планирует построить там доступное жилье. Он решил вернуть городу его исторический облик и привлечь туда людей. Его миссия — не просто восстановить дома, а вернуть людям чувство дома.

Объединяет этих людей одно: понимание, что настоящая ценность денег — в возможности изменить чью-то жизнь к лучшему.

«Кайфуйте! Жизнь — одна!»

Жизнь слишком коротка для скучных правил и чужих ограничений. Настоящее счастье — в умении радоваться моменту, находить свое призвание вопреки всему и не упускать шанса.

Британка Маргарет Бут в свой 103-й день рождения доказала, что возраст — лишь число в паспорте, которое не означает отсутствие веселья. Именинница из дома престарелых Sherwood Court заказала себе неожиданный подарок — визит стриптизера. Он приехал в костюме официанта, разлил шампанское Маргарет и ее подругам, подарил женщине цветы и разрешил потрогать пресс.

«Он заставил меня покраснеть», – Маргарет Бут, 103-летняя именинница

История пса по кличке Бартон — это живое доказательство того, что стереотипы не должны никого останавливать. Рожденный с дефектом лапы в полицейском питомнике, Бартон был обречен на усыпление. Но, несмотря на рекомендации ветеринаров и физический дефект, трехлапый пес доказал, что можно быть блестящим специалистом, даже если у тебя «нестандартная комплектация».

Бартона, уже взрослого, приметил кинолог Ли Сяодун. Он заметил его интерес к тренировкам и стал заниматься его дрессировкой. В тот период сам Ли передвигался на костылях из-за травмы ноги, полученной в 2016 году. Энтузиазм Бартона вдохновил его. Он понял, что и сам может вернуться к физическим нагрузкам, чтобы восстановить мобильность и полноценно продолжать службу.

Ли стал тренироваться вместе с Бартоном. Пес демонстрировал бесстрашие, стрессоустойчивость, безошибочно находил по запаху оружие и наркотики. В два года он сдал экзамен для службы в полиции и недавно официально стал служить в кинологической службе по борьбе с массовыми беспорядками.

«Мы товарищи, нас объединяют общие трудности. Главное — не количество лап, а сила духа», – Ли Сяодун, хозяин Бартона

Сдаваться и унывать не стоит даже в самых неприятных ситуациях. Именно такую стратегию выбрал вор из США. 39-летний мужчина обокрал магазин в штате Флорида и попытался скрыться с добычей на машине. Когда патрульный нагнал преступника и попытался арестовать его, тот предложил ему банку пива. Полицейские не оценили это предложение.

Через несколько минут мужчину задержали с помощью электрошокера. После этого он задал правоохранителям вопрос: «Вы же повеселились, верно?»

Возраст — это не помеха для романа. История 88-летних Вайоны Мосс и Джимми Эшли лучшее тому подтверждение. Они познакомились в центре досуга для пожилых в Андерсоне, куда Джимми пришел после переезда в поисках нового круга общения, а Вайона работала координатором.

«Довольно скоро он положил глаз на одну замечательную женщину, которой оказалась Вайона», — рассказала внучка Джимми.

Их роман развивался со скоростью, которой позавидовала бы любая молодая пара: долгие прогулки, ночные телефонные разговоры, а уже через год — предложение руки и сердца, сделанное в том самом месте, где все и началось. Получив благословение от взрослых детей Джимми, они сыграли свадьбу в кругу близких.

«Их история — прекрасное свидетельство, что никому нельзя позволять говорить, что ты, мол, слишком стар, чтобы воплотить в жизнь мечту или найти любовь», – Макензи Ренчер, жена внука жениха

Невероятно, но факт

Реальность порой пишет сюжеты, которые не придумать самому смелому автору. История китайского бизнесмена по имени Чжан кажется сюжетом из комедийного боевика. Он приехал в Бразилию в короткую командировку и уже ждал такси в аэропорт на заправке, когда его окружили вооруженные грабители.

При себе у него был багаж и рюкзак с ноутбуком и важными документами. Когда ему начали угрожать оружием, Чжан бросил чемодан и кинулся бежать под выстрелы бандитов. Ему удалось скрыться, он отделался лишь испугом и украденным багажом. Однако, как выяснилось позже, он был на волосок от смерти.

Во время досмотра ручной клади сотрудники аэропорта с изумлением обнаружили в корпусе его MacBook пулю, намертво застрявшую в алюминиевом корпусе рядом с аккумулятором. Компьютер, который Чжан так берег для работы, принял на себя удар, предназначавшийся его владельцу.

Часто именно необыкновенное провидение спасает людям жизни. Одно из таких чудесных спасений произошло в июне в Японии. Настоятель буддийского храма Тогэн Цихара и его пес Чико отправились на обычную прогулку в горы, когда из чащи на них вышел голодный полутораметровый медведь. Он сбил монаха с ног, вывихнув ему плечо. В этот момент годовалый бигль Чико, которого предыдущие хозяева выбросили за «утомительный и бесполезный» лай, проявил невероятную отвагу.

Он яростно бросился на зверя, отвлекая его от хозяина. Его пронзительный лай оказался идеальным психологическим оружием против хищника. Медведь, сбитый с толку такой наглостью, сбежал в лес, а Чико, защитив хозяина, с гордым видом бросился за ним. Монах, несмотря на травмы, первым делом кинулся искать своего спасителя, но вскоре получил звонок от жены: Чико сам вернулся домой, целый и невредимый.

Мечта может быть сильнее болезни — это доказала на собственном примере 18-летняя Цзян Чэньнань. После изматывающих национальных экзаменов гаокао у нее развился острый миокардит, и она впала в кому.

Родные девушки провели неделю у ее больничной койки. На восьмой день отец, отчаявшись, принес в палату официальное письмо о ее зачислении в Транспортный университет Хуанхэ. Шепотом прочитав дочери эту новость, он вдруг увидел, как задрожали ее веки.

«Мы так рады, ты поступила!» — воскликнул он.

На следующий день девушка полностью пришла в себя и жестом подтвердила, что понимает, что произошло. Врачи, наблюдавшие за внезапным улучшением, назвали это медицинским чудом.

Совпадение, произошедшее в Великобритании, кажется похожим на киносценарий. Ян Брэндон и Малкольм Аткинс из разных городов Англии независимо друг от друга решили посетить могилу общего прапрапрадеда, Энтони Смита, в небольшом городке Рондс.

В тот же день и почти в тот же час к тому же надгробию подошла пара из США — Джанел и Рэнд Смит, прилетевшие из Канзас-Сити в рамках генеалогического тура.

«Вы знаете этого человека?» — спросила Джанел. «Это мой прапрапрадед», — почти хором ответили оба британца и американец.

Так четверо дальних родственников, никогда не видевших друг друга, впервые встретились на кладбище. Выяснилось, что все трое — кузены в четвертом поколении. Они провели вместе несколько часов, а затем продолжили общение в местном пабе. Родственники называют свою встречу «божественным провидением» и главным событием своей жизни.

Порой судьба самых серьезных соревнований зависит от слепой удачи. Так произошло на престижном гольф-турнире BMW Championship. Британский гольфист Томми Флитвуд сделал удар, который должен был стать решающим в серии его выступлений. Мяч замер на самом краю лунки, в сантиметре от заветной цели. Казалось, шанс на отличный результат упущен. Но тут на сцену вышла обычная муха. Она села на неподвижный мяч, и, он, покачиваясь под ее весом, скатился в лунку.

«Муха подумала: «Нет, я так не оставлю», переползла через мяч — и тот упал», – Лора Дэвис, гольфистка и спортивный комментатор

Помощь мухи кардинально изменила итоговое положение Флитвуда в рейтинге FedEx Cup, принеся ему колоссальный бонус в 1,45 миллиона долларов (около 116 миллионов рублей). Он отнесся к происходящему с улыбкой и философски заметил:

«Я просто улыбнулся и поблагодарил удачу».

Добрые знаки

В самый короткий день уходящего года древний Стоунхендж в Великобритании подарил людям доброе предзнаменование для нового 2026 года.

Среди восьми с половиной тысяч человек, собравшихся у мегалитов 21 декабря, чтобы встретить зимнее солнцестояние, появился неожиданный гость — черный кот, который спокойно устроился на вершине одного из камней. Его присутствие в самом сердце священного круга сочли мощным знаком, зверя даже нарекли «богом круга».

В отличие от распространенных суеверий о черных кошках, приносящих неудачу, в кельтском фольклоре, в том числе в Шотландии и Уэльсе, черный кот, пересекающий путь, считается предвестником удачи и процветания. Что же, надеемся, что так оно и будет.