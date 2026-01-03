Как одно платье убило тысячи русских красавиц

В начале XIX века тонкое муслиновое платье из Франции захватило Россию. Легкая ткань в стиле ампир обернулась катастрофой в русском климате. Пневмонию прозвали муслиновой болезнью. Тысячи молодых женщин погибли от переохлаждения.

Французские истоки

Мода родилась после Великой французской революции. В 1790-е годы модницы носили прозрачные платья-шемиз. Высокая талия, короткие рукава, глубокое декольте. Ткань — муслин из Индии, тонкий хлопок. Часто надевали на голое тело или телесные трико.

Жозефина Богарне популяризировала стиль. Портрет Марии-Антуанетты в муслине 1783 года работы Элизабет Виже-Лебрён стал эталоном. Карикатуристы Джеймс Гилрей и Исаак Крукшенк высмеивали наряды.

Эпидемия в Париже

В 1803 году Париж с населением около 500 тысяч человек накрыла эпидемия пневмонии. Врачи фиксировали десятки тысяч случаев ежедневно. Почти все больные — женщины. Мужчины болели редко.

Тонкий муслин не защищал от холода. Некоторые источники упоминают увлажнение платьев для прилегания. Это усиливало переохлаждение. Пневмония получила название муслиновой болезни.

Мода добралась до России

После 1812 года французская мода усилилась в русском высшем обществе. Барыни надевали муслин зимой в Петербурге и Москве. Температуры падали до -30°C. Платья оставляли шею, руки, плечи открытыми.

Александр Герцен писал: «Париж по числу безвременных могил определяет количество первоклассных дур в России. Барыни гибнут тысячами как осенние мухи».

Массовые смерти

В русском климате муслин стал смертельным. Тысячи молодых женщин умерли от воспаления легких. Мода поражала дворянок и красавиц балов.

В Европе болезнь унесла сотни тысяч жизней за десятилетия. В России холод умножил жертвы. Врачи предупреждали, но модницы игнорировали.

Почему не остановились

Стиль символизировал свободу после революции. Отказ от корсетов и тяжелых тканей. В России подражание Парижу пересилило здравый смысл.

Мода держалась до 1820–1830-х годов. Тяжелые платья вернулись постепенно. Муслиновая болезнь осталась уроком.

Муслин не убивал напрямую. Он открывал путь холоду и инфекциям в эпоху слабой медицины. Тысячи русских красавиц заплатили жизнью за французский тренд.