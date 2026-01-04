Как гадали на суженого в Рождество

7 января православные христиане отмечают Рождество Христово. Во многих странах этот праздник принято проводить в кругу семьи, уделяя время близким и домашним традициям.

С Рождеством связано много примет и обычаев. Считалось, что в этот день девушки, переживающие несчастную любовь, могли освободить свое сердце. Для этого брали камень, раскаляли его в печи и затем бросали в прорубь.

Если камень трескался от холода, верили, что безответное чувство уйдет. В это же время старшая хозяйка дома обметала углы веником из крапивы, чтобы изгнать из жилища нечистую силу и защитить семью.

Девушки, мечтавшие о замужестве, сажали молодые ветви вишни в кадки или ставили их в воду. Если ветка зацветала, это считалось знаком скорой свадьбы, а чья вишня распускалась первой, та, по поверью, раньше других выходила замуж.

Приметы погоды:

Ясное небо — зима будет холодной.

За окном тепло — во второй половине января будут морозы.

Если коровы трясут задними лапами — это к морозам.

Если звезды маленького размера, то будет снегопад.

Именины отмечают: Митрофан, Порфирий, Иван, Евгений, Михаил, Алексей, Екатерина, Григорий, Марк, Александр.