Как живут в самых маленьких странах мира: от Ватикана до Мальдив

Пока города-гиганты растут вширь, на карте мира остаются уникальные островки — самостоятельные государства, которые можно обойти пешком за пару часов. Это микрогосударства, каждое из которых имеет свою историю, свои законы и особый уклад жизни. Авторы канала «Яндекс.Путешествия» рассказывают о пяти из них.

© ГлагоL

Ватикан (0,44 кв. км). Самое маленькое государство в мире, анклав посреди Рима. Здесь проживают около 800 человек, в основном священнослужители и дипломаты. Это центр мирового католицизма, резиденция Папы Римского. Несмотря на крохотные размеры, у Ватикана есть своя почта, монеты, радиостанция и даже армия — знаменитые гвардейцы. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть собор Святого Петра и фрески Сикстинской капеллы. Лучше всего приезжать весной или осенью, когда нет толпы.

Монако (2,02 кв. км) — княжество на Лазурном берегу, известное казино, лодками и Гран-при «Формулы-1». При населении около 39 тысяч человек, это одно из самых густонаселенных государств в мире. Здесь отсутствует аэропорт, но есть вертолетная площадка. Главные достопримечательности — княжеский дворец династии Гримальди и океанографический музей.

Сан-Марино (61 кв. км) — древнейшая республика Европы на вершине горы Монте-Титано и полностью окруженное границами Италии. Численность населения около 33 тысяч человек. В Сан-Марино приезжают за средневековым колоритом, панорамами с крепостей и привлекательным шопингом благодаря низким налогам.

Лихтенштейн (160 кв. км) — княжество в Альпах, которые граничит со Швейцарией и Австрией. Столица Вадуц известна замком-резиденцией правящего дома. В стране любят бывать пешие туристы в горах и любители горных лыж.

Мальдивы (298 кв. км суши) — островное государство в Индийском океане, состоящее из сотен крошечных атоллов. Население — около 525 тысяч человек. Страна знаменита роскошными курортами, белоснежными пляжами и коралловыми рифами, которое привлекают огромное число любителей подводного плавания. Это самая низкая страна в мире — в среднем над уровнем моря возвышается всего на 1,5 метра.

