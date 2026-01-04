Как прошел первый в истории абордаж корабля с самолета

Март 1917 года. Чёрное море, небо над Босфором. Гидросамолёт М-9 русского лейтенанта Михаила Сергеева, выполнив разведку и бомбёжку, получил пробоину в бензобаке. Потеряв высоту, пилот посадил машину на воду. Крейсер «Александр I», с которого взлетел самолёт, скрылся за горизонтом. В открытом море дрейфовали двое русских лётчиков. Их шансы на спасение казались нулевыми. Но Сергеев решил не сдаваться. Увидев приближающуюся турецкую парусно-моторную шхуну, он предпринял то, чего не делал никто до него и, вероятно, после: провёл воздушный абордаж, используя свой самолёт как таранное оружие.

© Русская семерка

От скучного броненосца — в небо «смертников»

История этого подвига началась со скуки. Михаил Сергеев, выпускник Морского корпуса, в 1914 году томился командиром батареи на устаревшем броненосце «Синоп», стоявшем на вечном причале в Севастополе. Видя, как мимо проходят новые корабли и даже первый русский гидроавиатранспорт, он рвался в дело. Его выходом стала морская авиация — род войск, который в те годы лётчики называли «смертниками». Хрупкие «летающие лодки» конструкции Дмитрия Григоровича разваливались в воздухе, парашютов не существовало, а средний срок службы пилота исчислялся неделями. Но Сергеев подал рапорт — и стал лётчиком.

Роковой вылет и гениальная импровизация

12 марта 1917 года Сергеев с наблюдателем унтер-офицером Феликсом Туром вылетел на разведку и бомбёжку насосной станции под Стамбулом. Задание выполнили, но на втором заходе зенитный снаряд пробил бензобак. Сев на воду вдали от своего корабля, лётчики увидели турецкую шхуну, явно направлявшуюся к ним.

Топлива для взлёта не было. Но его хватило, чтобы запустить мотор. И Сергеев принял решение, сошедшее со страниц приключенческих романов: он направил свой гидроплан на шхуну, ведя по ней пулемётный огонь. Идея была проста и отчаянна: протаранить судно или захватить его, используя эффект внезапности. Абордаж с воздуха удался — устрашённые турки, не ожидавшие атаки от подбитого самолёта, попрыгали в шлюпку и бежали.

Пять дней в открытом море и заслуженная слава

Поднявшись на борт трофея, Сергеев и Тур забрали с самолёта пулемёт, фотокамеру и компас, после чего затопили свой М-9. На турецкой шхуне, почти без воды и пищи, они за пять дней сумели добраться до Севастополя, блестяще использовав навыки, полученные в Морском корпусе. Подвиг оценили по достоинству. Феликса Тура наградили Георгиевским крестом, а лейтенанта Сергеева — Георгиевским оружием. Вручал награду лично главком Чёрноморского флота адмирал Александр Колчак.

Это был не последний подвиг Сергеева. В мае 1917-го он попал в плен, вернулся через год. В Гражданскую войну воевал за красных, после командовал авиацией Чёрного и Азовского морей. В 1930-е годы, под началом Отто Шмидта, осваивал Арктику в Управлении полярной авиации. В Великую Отечественную воевал под Сталинградом в составе Волжской военной флотилии, был награждён орденом Красной Звезды. После войны преподавал, а умер в 1974 году, прожив жизнь, достойную целого романа.