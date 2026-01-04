Кем были Адам и Ева в славянских мифах

У славян, как и у многих народов, были свои мифы о первых людях. Но из-за поздней христианизации в письменных источниках их сразу стали называть Адамом и Евой.

Помочь может сравнительная мифология и лингвистика. Как заявили ученые, у народов, говорящих на родственных языках, мифы часто восходят к общему источнику. Для индоевропейцев, к которым принадлежат и славяне, таким прамифом считается история о первых существах — Ману («человек») и Йемо («близнец»). Их создали из земли, с ними связана первая корова и мотив жертвоприношения. Рядом с ними фигурируют первый воин Трито и трехголовый змей Нгвхи, отмечает канал dinVolt.

Следы этих сюжетов есть у многих народов: индийские Ману и Яма, германский Имир, римские Рем и Ромул. Адам и Ева же изначально принадлежат к афразийской мифологии, но позже позаимствовали некоторые индоевропейские мотивы, например, историю братьев-соперников. У славян также сохранились отголоски этих древних представлений.

Лингвистическая реконструкция позволяет предположить, как могли звучать имена славянских прародителей. От праиндоевропейского Manu естественным образом происходит слово «муж». Со вторым именем, Yemo, сложнее. Его значение («близнец») в славянских языках не сохранилось. По звучанию оно могло трансформироваться, например, в «Имя» (по аналогии с санскритским «Яма») или даже в «Жена»: из-за народной этимологии и смысловой необходимости пары. Лингвисты полагают, что с высокой долей вероятности, славянскими аналогами первопредков были Муж и Имя (или Жена), но прямых письменных подтверждений этому нет.

