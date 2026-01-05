Все важные православные праздники и события находят отражение в церковном календаре. Он помогает верующим заранее планировать участие в богослужениях, следовать правилам поста и молитвы, соблюдать религиозные традиции. «Газета.Ru» представляет православный календарь на 2026 год с датами праздников, постов, дней поминовения святых и родительских суббот.

© РИА Новости

Особенности православного календаря в 2026 году

Церковные праздники бывают двух основных видов. Непереходящие (неподвижные) отмечаются ежегодно в одни и те же дни, которые указаны в богослужебных книгах. Например, Рождество Христово — всегда 7 января. Переходящие (подвижные) — зависят от дня празднования Пасхи, который вычисляется по церковному лунно-солнечному календарю. Даты переходящих праздников меняются каждый год.

Пасха, или Воскресение Христово — главный христианский праздник. Затем по важности следуют двунадесятые праздники (от древнеславянского — «два на десяти»). Всего их 12, они делятся на Господские и Богородничные.

Двунадесятые праздники:

Рождество Христово;

Крещение Господне (Богоявление);

Сретение Господне;

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

Благовещение Пресвятой Богородицы;

Вознесение Господне;

День Святой Троицы;

Преображение Господне;

Успение Пресвятой Богородицы;

Рождество Пресвятой Богородицы;

Воздвижение Креста Господня;

Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Следующие по значимости — великие недвунадесятые праздники:

Покров Пресвятой Богородицы;

Обрезание Спасителя по плоти;

Рождество Иоанна Крестителя;

Память апостолов Петра и Павла;

Усекновение главы Иоанна Крестителя.

Все остальные церковные праздники делятся на:

средние — например, День святителя Николая Чудотворца, День Архистратига Михаила или День блаженной Матроны Московской;

малые — например, День равноапостольной Ольги, великой княгини Российской или Перенесение мощей святителя Петра Московского.

В 2026 году у православного календаря есть несколько особенностей. Верующих ждет ранняя Пасха, которая выпадает на 12 апреля, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик московского храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Как пояснил священник, обычно праздники ассоциируются у россиян с выходными. Но в христианском понимании — это дни, когда вспоминается то или иное евангельское событие. Зачастую они приходятся на будни, когда верующие находятся на работе. При этом Николай Конюхов призывает не забывать о духовных делах в повседневной суете: можно зайти в храм и помолиться перед работой, почтить память святых или участвовать в празднике любым другим образом.

Православные праздники в январе

6 января — Рождественский сочельник. Канун Рождества Христова называется сочельником — от слова «сочиво». Это традиционное постное блюдо из размоченных зерен пшеницы или других злаков с медом, изюмом и маком. В сочельник в храмах совершают особое богослужение, которое включает в себя Царские часы и литургию Василия Великого. В этот день следует придерживаться поста.

7 января — Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В праздник верующие вспоминают события, связанные с рождением Спасителя в городе Вифлееме. Согласно каноническим источникам, младенец Иисус появился на свет в пещере, куда пастухи загоняли скот. Первыми поклониться Ему пришли не цари и вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил эту величайшую радость. А позже с дарами прибыли волхвы (мудрецы) с востока, ведомые чудесной звездой, указавшей им путь. Центром праздника для верующих становится торжественное богослужение в ночь с 6 на 7 января, символизирующее встречу с родившимся Христом.

14 января — Обрезание Господне. Праздник посвящен событию земной жизни Христа, когда на восьмой день после Его рождения над Богомладенцем совершили обряд обрезания, установленный для всех мальчиков согласно иудейской традиции. Ему, как повелел Ангел, дали имя Иисус, что значит «Спаситель». Праздник напоминает, что Христос, будучи Богом, полностью разделил человеческую жизнь и исполнил все ее законы.

19 января — Крещение Господне (Богоявление). В этот двунадесятый праздник верующие вспоминают важное евангельское событие. В возрасте около 30 лет Иисус пришел на реку Иордан, где пророк Иоанн Предтеча призывал народ к покаянию и совершал крещение (омовение). Христос смиренно принял крещение от Иоанна. Когда Сын Божий выходил из воды, разверзлись небеса, и на него сошел Дух Святой в виде голубя. Одновременно прозвучал глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так миру впервые была явлена Святая Троица: Бог Отец — гласом, Бог Сын — во плоти, и Бог Дух Святой — в виде голубя.

Православные праздники в феврале

15 февраля — Сретение Господне. Согласно ветхозаветному обычаю о посвящении первенца Богу, на 40-й день после Рождества Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Там их встретил старец Симеон, которому предсказали, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Взяв ребенка на руки, старец назвал его «светом для всех народов». Этим событием Ветхий Завет в лице старца встретил Новый Завет — пришедшего в мир Христа.

16–22 февраля — Сырная седмица. В народе эту неделю называют Масленицей. По церковному преданию, обычай не вкушать мясо на этой седмице возник в VII веке: византийский император Ираклий, завершив тяжелую войну с персами, в благодарность за победу дал обет не есть мясо в последнюю неделю перед Великим постом. Церковь приняла и утвердила его в своем уставе. В эти дни разрешаются молочные продукты, яйца и рыба, поэтому неделю называют «Сырной». Духовная цель Сырной седмицы — примирение с ближними, прощение обид и сосредоточение на предстоящем духовном пути.

22 февраля — Заговенье на Великий пост, Прощеное воскресенье. Последний день перед Великим постом связан с традицией взаимного прощения, которая восходит к обычаям древних египетских монахов. Перед тем, как уйти на 40 дней в пустыню для молитвенного подвига, они просили друг у друга прощения за все обиды, понимая, что эта встреча перед сложным испытанием может быть последней. В этот день в храмах совершается особый обряд: священники и прихожане взаимно просят прощения, говоря: «Прости меня», — и слышат в ответ: «Бог простит, и я прощаю. Ты меня прости».

23 февраля — первый день Великого поста. По церковному уставу это день самого строгого воздержания — рекомендуется полный отказ от пищи или употребление лишь самой простой постной еды после захода солнца. В храмах читают Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского — одно из центральных богослужений первой недели поста.

Православные праздники в марте

В 2026 году на март не выпадают большие праздники или важные церковные события.

9 марта отмечается Первое и второе обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. На 15 марта приходится празднование иконы Божией Матери, именуемой «Державная».

17 марта верующие чтут память благоверного князя Даниила Московского.

Православные праздники в апреле

4 апреля — Лазарева суббота. Накануне своего торжественного входа в Иерусалим Иисус Христос совершил величайшее чудо — воскрешение друга Лазаря. Он уже четыре дня как умер и был погребен в пещере. Подойдя ко гробу, Иисус повелел отвалить камень и громко воззвал: «Лазарь! Иди вон». Умерший вышел, обвитый погребальными пеленами. Это чудо, явленное многим свидетелям, укрепило веру народа во Христа как в Мессию. Это событие стало прообразом всеобщего воскресения мертвых.

5 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). На следующий день после воскрешения Лазаря Христос въехал в Иерусалим на молодом осле, исполняя пророчество о Мессии-Царе. Народ, узнавший о чуде, вышел ему навстречу с радостными криками: «Осанна!» («Спаси же!»), устилая его путь своими одеждами и пальмовыми ветвями (ваиями). Люди видели в Иисусе долгожданного царя-освободителя от земной власти, но Христос шел в город, зная, что его ждет не трон, а Крестная смерть за грехи всего человечества.

В России символом праздника стала верба — одно из первых весенних растений. Освященные ветви хранят дома в течение года у икон как знак победы жизни над смертью и напоминание о грядущем Воскресении.

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день архангел Гавриил явился Деве Марии в городе Назарете с благой вестью от Бога. Он приветствовал ее словами: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою» и возвестил, что она зачнет и родит сына — Спасителя мира.

9 апреля — Великий четверг. В этот день верующие вспоминают о Тайной вечери, когда Иисус установил Таинство Евхаристии. Спаситель предложил своим ученикам хлеб и вино как Свое Тело и Кровь, и наказал делать так впредь в память о нем.

10 апреля — Великая (Страстная) пятница. Последний день земной жизни Христа, когда он принял смерть за грехи всего человечества. Спаситель был осужден на казнь римским наместником Понтием Пилатом по ложному обвинению в политических притязаниях. Он был предан бичеванию, поруганию и самой мучительной казни того времени — распятию на Кресте. По дороге на Голгофу над ним глумились, а на Кресте, испив всю чашу страданий, он произнес: «Совершилось!» — возвестив об исполнении Божественного замысла спасения человечества.

11 апреля — Великая суббота. День пребывания тела Христова во гробе, сошествия Его душой во ад для победы над смертью и освобождения ветхозаветных праведников. В храмах в Великую субботу еще стоят украшенные цветами плащаницы, но траурные черные облачения уже сменяются на белые, которые используются в начале пасхального богослужения. Православные проводят этот день в тишине и спокойствии. В храмах освящают пасхальные куличи и другую скоромную пищу.

12 апреля — Светлое Христово Воскресение (Пасха). Главный христианский праздник. На третий день после распятия Христа к его гробу подошли женщины-мироносицы, чтобы помазать тело учителя благовониями. Они увидели, что тяжелый камень, закрывавший вход в пещеру, отвален, а на нем сидит Ангел в блистающих одеждах, который сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; его нет здесь — он воскрес». Позже воскресший Христос многократно являлся своим ученикам, укрепляя их веру. Пасха — это день победы жизни над смертью, надежды на вечную жизнь и искупление грехов.

С 12 апреля по 18 апреля — Светлая Седмица сплошная. Этот период также называют Пасхальной неделей. Он включает в себя Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней до Недели Фоминой (Антипасхи).

19 апреля — Фомино воскресенье. Антипасха. Апостол Фома отсутствовал при первом явлении воскресшего Христа ученикам. Когда ему рассказали об этом, он усомнился в чуде. Через восемь дней Христос явился ученикам и предложил Фоме прикоснуться к ранам, чтобы он мог поверить в истинность воскресения. В ответ на изумление Фомы Христос ответил: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие». Кстати, Антипасха не означает противопоставления Пасхе, а переводится как «Воскресение, подобное Пасхе».

Православные праздники в мае

21 мая — Вознесение Господне. Иисус Христос в последний раз явился ученикам в Иерусалиме на 40-й день после своего воскресения. На Елеонской горе сын Божий благословил апостолов, вознесся на небо и воссел по правую сторону от Бога Отца, чтобы приготовить место всем последователям в Царстве Божьем. Вознесение символизирует надежду верующих на второе пришествие Христа и вечную жизнь в нетленном теле, не подверженном болезням и смерти.

31 мая — День Святой Троицы (Пятидесятница). Троицу называют днем рождения христианской церкви. Праздник отмечают в воскресенье на 50-й день после Пасхи. Он посвящен событию, описанному в «Деяниях Апостолов». Там говорится, что последователи Христа собрались в Сионской горнице, где на них сошел Святой Дух в виде огненных языков. Ученики Господа исполнились Духа Святого и начали говорить на разных языках, которых не знали прежде. В этот день внутреннее убранство храмов Русской православной церкви принято украшать зеленью — ветками деревьев, цветами, травой.

Православные праздники в июне

1 июня — День Святого Духа. Праздник совершается в следующий за Пятидесятницей день и воспринимается как ее продолжение. Богослужение в честь Святого Духа начинается великой вечерней. Тексты во многом повторяют праздничную службу накануне.

Православные праздники в июле

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи. Пророк и Креститель Господень Иоанн Предтеча родился на шесть месяцев раньше Христа в бездетной семье пожилого священника Захарии и его супруги Елисаветы — родственницы Пресвятой Богородицы. Он предсказал рождение Сына Божьего Иисуса Христа, а в 30-летнем возрасте крестил Спасителя в реке Иордан.

8 июля — День памяти святых Петра и Февронии Муромских. Православные покровители семьи и брака жили в XIII веке. Петр был муромским князем, а Феврония — простой крестьянкой, исцелившей его от тяжкой болезни. После выздоровления он женился на своей спасительнице, что вызвало гнев знатных бояр, не желавших видеть княгиню без родословной. Супруги предпочли вместе покинуть престол и жить в изгнании, но не расставаться. Позже, по просьбе народа, они вернулись и мудро правили долгие годы. В преклонном возрасте приняли монашество и мечтали умереть в один день. Их молитва была услышана: святые скончались каждый в своей келье в один день и час, а их тела, вопреки воле тех, кто хотел разлучить их даже после смерти, чудесным образом оказались вместе в одном гробу.

12 июля — День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Петр и Павел — проповедники, заложившие основы христианства и завершившие земной путь мученической смертью. Апостол Петр был простым рыбаком и первым назвал Господа Христом, то есть Мессией. За пламенную веру Иисус назвал его «камнем» (Петром), на котором будет основана Церковь. Апостол Павел, в юности носивший имя Савл, был образованным фарисеем и гонителем христиан, но чудесное явление воскресшего Христа полностью изменило его жизнь. Он превратился в самого ревностного проповедника Евангелия среди язычников. Апостолов казнили с разницей в один год — Петра распяли на кресте вниз головой, а Павлу отсекли голову мечом.

Православные праздники в августе

14 августа — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе праздник часто именуют Медовым Спасом. В Константинополе существовал обычай в августе выносить для поклонения и освящения города часть Креста Господня, что совпадало со сбором меда. В этот день в храмах совершается малое освящение воды и меда нового сбора. Начинается двухнедельный Успенский пост.

19 августа — Преображение Господне. Согласно Евангелию, в этот день Христос взял с собой на гору Фавор трех ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна. Там, во время молитвы, он преобразился: лицо Иисуса просияло, как солнце, а одежды стали ослепительно белыми. Ученики увидели, как с ним беседуют ветхозаветные пророки Моисей и Илия, и услышали глас Бога Отца из светлого облака: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». В народной традиции этот праздник также называют Яблочным Спасом.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен окончанию земной жизни Божией Матери. Согласно церковному преданию, Пресвятая Дева, готовясь к мирной кончине, простилась с апостолами, чудесным образом собранными в Иерусалиме, и предала Свою душу в руки Сына. Через три дня она была телесно вознесена в Небесную славу. Успение — это праздник победы над смертью, напоминающий о всеобщем воскресении.

Православные праздники в сентябре

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Иоанн Креститель обличал царя Ирода за злодеяния и незаконный брак с женой его брата Иродиадой. Святого заключили в тюрьму, но не казнили, так как боялись гнева народа. Тогда Иродиада пошла на хитрость — подговорила свою дочь Саломею обманом заставить царя убить узника. На пиру Саломея восхитила его своим танцем и попросила голову Иоанна на блюде — Ирод исполнил просьбу. Так пророк принял мученическую смерть. Но и его убийцы вскоре были наказаны.

14 сентября — Начало индикта, церковное новолетие. По старому стилю этот праздник отмечали 1 сентября. Он считается официальным началом богослужебного года, от него ведется отсчет главных христианских праздников.

21 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Праздник посвящен рождению Девы Марии — будущей матери Иисуса Христа. Ее родителями были праведные Иоаким и Анна, которые жили в Назарете. Они вели благочестивую жизнь, но до глубокой старости не имели детей. Однажды после особенно проникновенных молитв им явился Ангел и возвестил о рождении дочери, которая будет благословенна и станет матерью Спасителя мира. Через девять месяцев у супругов родилась дочь Мария.

27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Праздник установлен в память обретения в IV веке в Иерусалиме царицей Еленой, матерью императора Константина Великого, подлинного Креста, на котором был распят Христос. Чтобы его могло увидеть как можно больше людей, патриарх Макарий воздвигал (поднимал) Крест, обращая его к сторонам света. Праздник сопровождается строгим постом и поклонением Кресту.

Православные праздники в октябре

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. Праздник, установленный в память о чудесном видении во Влахернском храме Константинополя в X веке. Блаженный Андрей, Христа ради юродивый, и его ученик Епифаний увидели, как Пресвятая Богородица в сопровождении сонма святых молилась за христиан, а затем распростерла над народом Свой головной покров (омофор) — символ защиты и заступничества. Вскоре после этого осаждавшие город враги отступили. На Руси праздник стал особенно любим, он знаменовал заступничество Божией Матери за нашу землю.

Православные праздники в ноябре

4 ноября — Празднование Казанской иконы Божией Матери. Дата отмечается в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. В период Смуты народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского попросило у Богородицы заступничества и помощи, молясь перед Казанским образом Божией Матери. Народное войско добилось капитуляции польского гарнизона. А Казанская икона стала символом надежды и веры в Божию помощь.

21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе этот праздник часто называют Михайловым днем. Архангел Михаил — предводитель небесного воинства. Упоминания о нем содержатся во многих библейских книгах. Именно он возглавил борьбу с падшим ангелом Люцифером и его последователями.

Православные праздники в декабре

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Родители Девы Марии, Иоаким и Анна, в трехлетнем возрасте привели дочь к Богу. Девочку торжественно ввели в Иерусалимский храм. Согласно преданию, маленькая Мария без помощи взрослых взошла по высоким ступеням, где ее встретил первосвященник. Он, по внушению свыше, ввел ее во Святая святых храма — место, куда даже сам входил лишь раз в году. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию. Оно ознаменовало будущую великую миссию Девы Марии — стать Матерью Спасителя.

19 декабря — День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Николай Чудотворец — из самых почитаемых святых в христианском мире. Еще при жизни он прославился безграничным милосердием, помощью бедным и заступничеством за невинно осужденных. Николая Чудотворца славят как скорого помощника всем, кто обращается к нему с искренней верой. На Руси день его памяти называли «Никола Зимний».

Родительские субботы и дни поминовения усопших в 2026 году

В особые родительские субботы и дни поминовения верующие молятся об упокоении душ усопших близких, посещают храмы, где совершаются заупокойные богослужения (панихиды, парастасы), и кладбища. Вселенские (или всеобщие) родительские субботы выделены для молитвы обо всех умерших христианах.

В 2026 году будет 10 дней поминовения, среди которых — семь родительских суббот.

8 февраля — поминовение пострадавших в годы гонений за веру Христову.

14 февраля — Мясопустная (Вселенская) родительская суббота.

7 марта — суббота второй седмицы Великого поста.

14 марта — суббота третьей седмицы Великого поста.

21 марта — суббота четвертой седмицы Великого поста.

21 апреля — Радоница.

9 мая — День поминовения усопших воинов.

30 мая — Троицкая родительская суббота.

30 октября — поминовение всех православных христиан, безвинно убиенных или безвинно пребывавших в заключении.

7 ноября — Дмитриевская родительская суббота.

Православные посты 2026 года

В 2026 году православных верующих ожидает четыре многодневных поста и три однодневных.

Многодневные посты:

23 февраля – 11 апреля — Великий пост.

В этом году начало Великого поста совпадает с Днем защитника Отечества, когда принято накрывать столы и поздравлять мужчин. Священник Николай Конюхов отмечает, что пост нельзя никому навязывать, но можно сочетать церковное установление и семейные традиции.

8 июня – 11 июля — Петров пост (Апостольский).

14 августа – 27 августа — Успенский пост.

28 ноября 2026 года – 6 января 2027 года — Рождественский (Филиппов) пост.

Однодневные посты:

18 января — Крещенский сочельник;

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи;

27 сентября — Воздвижение Креста Господня.

Кроме того, еженедельными постными днями являются среда (воспоминание предательства Иуды) и пятница (воспоминание Распятия Христа). Исключения составляют сплошные седмицы (недели), когда пост в среду и пятницу отменяется.