Почему преступление Ди Би Купера не могут раскрыть уже 55 лет

В июле 2016 года Федеральное бюро расследований (ФБР) официально закрыло одно из самых громких и загадочных дел в своей истории. На сайте ведомства появилось краткое сообщение: ресурсы, выделенные на расследование дела Дэна Купера, перенаправляются на другие задачи. Так было поставлено многоточие в истории, ставшей легендой американской криминалистики. Как почти полвека назад один человек провернул «идеальное» преступление и растворился во тьме?

Идеальный план: угон по записке

Все началось в канун Дня Благодарения, 24 ноября 1971 года. На борту лайнера Boeing 727, следовавшего из Портленда в Сиэтл, находился ничем не примечательный пассажир, представившийся Дэном Купером. Вскоре после взлета он передал стюардессе записку. Та, решив, что это попытка знакомства, сунула ее в карман. Тогда мужчина тихо произнес:

«Лучше прочтите. У меня бомба».

В записке были изложены дерзкие требования: 200 тысяч долларов непомеченными двадцатидолларовыми купюрами и два парашюта. Убедив экипаж в серьезности своих намерений (стюардесса мельком увидела в его портфеле провода и красные цилиндры, похожие на взрывчатку), Купер добился своего. В аэропорту Сиэтл-Такома ему передали деньги и парашюты. После этого он отпустил всех 36 пассажиров и одну из стюардесс.

Прыжок в неизвестность

С тремя членами экипажа на борту самолет снова взлетел, взяв курс на Мексику. Купер отправил оставшуюся стюардессу в кабину пилотов и приказал запереть дверь. Через некоторое время пилоты почувствовали толчок и изменение давления — угонщик открыл заднюю дверь и прыгнул с парашютом в кромешной тьме и проливной дождь где-то над юго-западом штата Вашингтон. Истребители, сопровождавшие лайнер, не смогли его заметить.

Когда самолет совершил посадку, Купера и след простыл. В салоне не нашли ни отпечатков пальцев, ни личных вещей. Началась масштабная облава, но поиски в труднопроходимой лесистой местности ни к чему не привели. Преступник, его деньги и «бомба» бесследно исчезли. Так родилась легенда.

Следы, которые никуда не ведут

Расследование зашло в тупик. Единственными реальными уликами за почти 55 лет стали:

В 1980 году на берегу реки Колумбия мальчик нашел три рассыпающихся пачки двадцатидолларовых купюр (5800$). Серийные номера совпали с выкупом для Купера. Эта находка породила версию, что парашют мог не раскрыться или угонщик погиб при приземлении.

Имя «Дэн Купер» совпадало с героем франко-бельгийских комиксов, практически неизвестных в США. Это навело ФБР на мысль, что преступник мог иметь канадские или европейские корни.

По описаниям свидетелей, это был мужчина 40-45 лет в классическом костюме и темных очках, спокойный и вежливый. Обратили внимание на зажим для галстука, застегнутый с левой стороны — возможно, он был левшой.

Профиль «идеального» преступника

Аналитики ФБР пришли к выводу, что Купер не был дилетантом. Его выбор пал на Boeing 727 не случайно: эта модель имела заднюю выходную дверь с опускающимся трапом, что делало прыжок возможным. Он знал о системе «одноточечной заправки» и расположении двигателей, позволявшем безопасно покинуть самолет. Такие знания указывали на опыт, возможно, военный (ВВС) или связанный с авиацией. Его хладнокровие и продуманность плана заставили некоторых экспертов даже предполагать связь со спецслужбами.

Легенда, пережившая расследование

Дело обросло мифами, шутками и сотнями «признаний». ФБР за годы расследования проверило более тысячи подозреваемых, но ни один из них не подошел идеально. В 2016 году, так и не установив личность преступника и его дальнейшую судьбу, бюро официально свернуло активное расследование.

Дэн (или Ди Би) Купер навсегда остался тенью, бросившей вызов системе и выигравшей. Его история — это криминальная загадка XX века, где до сих пор нет ни ответов, ни трупа, ни живого преступника. Только пустой салон самолета, пачка истлевших купюр на берегу и легенда о человеке, который совершил дерзкий прыжок — не только из самолета, но и из поля зрения истории.