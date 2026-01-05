Сколько было южных «колоний» СССР

Стремление России к незамерзающим портам и влиянию в стратегических регионах — константа её внешней политики на протяжении столетий. Екатерина II грезила Константинополем и проливами, Павел I и Александр II строили планы в отношении Индии. Казалось, с революцией имперские амбиции канули в лету. Однако окрепшее Советское государство, пусть под новой идеологической вывеской, возобновило продвижение на юг, унаследовав ключевые геополитические цели Российской империи.

© РИА Новости

Персидский коридор: первая советская интервенция

Первой пробой сил за пределами бывшей империи стал Иран. В мае 1920 года РСФСР, воспользовавшись поводом с захваченными в порту Энзели кораблями, высадила десант и не только вернула суда, но и осталась. Большевики увидели в Иране «взрывной материал» для подрыва Британской империи и экспорта революции. На севере страны была провозглашена Персидская Советская Республика, чьё название недвусмысленно указывало на планы по советизации всего Ирана.

Однако радикальная политика местных союзников, сопровождавшаяся антирелигиозными эксцессами, оттолкнула население. После неудачного похода на Тегеран Москва, не желая втягиваться в глубокий конфликт, вывела войска. Но уйти «с пустыми руками» она не могла. 26 февраля 1921 года был подписан советско-иранский договор, статьёй VI которого Москва зарезервировала за собой право ввести войска в случае угрозы со стороны третьих стран. Эта статья стала юридическим козырем.

Его разыграли в августе 1941-го для совместной с британцами оккупации Ирана. Советское присутствие на севере способствовало созданию просоветских государств — Азербайджанской и Курдской (Мехабадской) республик. Весной 1946 года Сталин, вместо вывода войск, начал продвижение к Тегерану, остановленное лишь жёстким ультиматумом США и Великобритании с намёком на атомное оружие. Отступив, СССР вновь закрепил свои интересы договором, обязывавшим шаха не допускать на своей территории иностранных военных баз.

Афганский трамплин и мечта об Индии

«Но мы ещё дойдём до Ганга…» — эти строки Павла Когана, написанные в 1940 году, отражали давнюю идею похода в Индию.

Подготовка к нему велась и практически: в тот же год для армии были заказаны тысячи разговорников на хинди и урду.

Плацдармом виделся Афганистан. В 1929 году СССР осуществил первую интервенцию, введя войска для поддержки свергнутого короля Амануллы-хана против проанглийских повстанцев. Хотя операция была краткосрочной и закончилась выводом войск, она обозначила регион как зону жизненных интересов СССР, предвосхищая события полувековой давности.

Проливы: неуступчивая Турция

В ноябре 1940 года на переговорах с Гитлером в Берлине Молотов впервые официально озвучил советские претензии на военно-морские базы в черноморских проливах. После войны Сталин вернулся к этому вопросу, настаивая перед союзниками на пересмотре режима Босфора и Дарданелл.

Не получив поддержки, 7 августа 1946 года СССР предъявил Турции жёсткую ноту, требуя не только баз, но и части турецкой территории в Закавказье. Угроза прямого конфликта с Турцией, за которой стояли готовые к действиям США и Великобритания, заставила Кремль отступить. Мечта о контроле над Константинополем так и осталась мечтой.

Йемен — наш!

Одновременно СССР добивался и других территорий на юге. На Лондонской конференции министров иностранных дел держав-победительниц в августе 1945 года Молотов выдвинул требование передать Советскому Союзу мандат ООН на управление частью бывших владений Италии: Ливией и двумя островами группы Додеканес в Эгейском море. Но недавние союзники отказались даже обсуждать это советское предложение.

И всё-таки СССР дорвался в итоге до «тёплых морей». Правда, не непосредственно, а с помощью своих новых союзников, сделавших «социалистический выбор» или «боровшихся с империализмом и сионизмом». Так, в 1971 году СССР организовал в сирийском порту Тартус на Средиземном море базу для своих кораблей.

Здесь надо чётко оговорить, что у СССР не было военных баз на иностранной территории с постоянным присутствием своих войск. СССР создавал пункты материально-технического обеспечения (ПМТО) своего ВМФ. Туда могли заходить советские корабли и подводные лодки для ремонта и отдыха экипажей, но постоянного советского военного присутствия в этих местах не было.

Кроме Сирии, важный ПМТО был организован в сомалийском порту Бербера. Сомали (тоже бывшая итальянская колония) вначале находился в дружественных отношениях с СССР. Сооружение порта для своих кораблей советские инженеры завершили в 1969 году.

Однако в 1977 году Сомали предпринял агрессию против Эфиопии, провозгласившей «социалистический выбор», и СССР поддержал Эфиопию. Сомали отказался предоставлять Берберу советским кораблям, и те нашли новое пристанище в Нокре на острове Дахлак, принадлежавшем Эфиопии, в Красном море.

Но важнейшим ПМТО для советского ВМФ в Индийском океане стал порт Аден – столица Южного Йемена, который в 1967 году свергнул господство англичан и провозгласил курс на социализм. Аден, который сами англичане считали ключом к господству в Индийском океане, до 1991 года находился в руках просоветского режима и советского ВМФ.