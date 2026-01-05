Как СССР пытался развернуть реки с помощью 250 ядерных взрывов

Эпоха гигантских инфраструктурных проектов, начатая при Сталине, продолжилась и в позднем СССР, сменив лишь методы. Если в 1930-50-е главным «двигателем» стройки был труд заключённых, то к 1970-м надежды возлагались на передовую науку, в первую очередь — на атом. Одним из самых дерзких и потенциально опасных начинаний стал проект по развороту сибирских рек, частью которого должен был стать Печоро-Колвинский канал, проложенный с помощью серии ядерных взрывов. В истории он остался под кодовым названием «Тайга».

© Unsplash

Истоки: вода для Волги и мечта о «мирном атоме»

Ключевой целью проекта официально называлось решение проблемы обмеления Волги. Поскольку в её верхнем течении не хватало крупных притоков, инженеры предложили перебросить часть стока северной Печоры в бассейн Камы, а через неё — в Волгу. Планировалось создать канал длиной 64 км в глухой уральской тайге.

Традиционные методы строительства — с привлечением тысяч рабочих и тяжёлой техники — были сочтены слишком дорогими и сложными в непроходимой местности. На помощь пришла идея из арсенала «мирного атома»: сформировать русло канала с помощью серии направленных подземных ядерных взрывов. К началу 1970-х у СССР уже был опыт подобных «мирных взрывов» — с 1965 года их было проведено 18, в основном для создания водоёмов и сейсморазведки.

Эксперимент «Тайга»: три взрыва в пермской тайге

Программа предусматривала в общей сложности около 250 взрывов. В качестве «разведки боем» в марте 1971 года в Чердынском районе Пермской области был проведён эксперимент «Тайга». В трёх скважинах глубиной 128 метров разместили термоядерные заряды общей мощностью 45 килотонн (сопоставимо с тремя бомбами, сброшенными на Хиросиму). Это были относительно «чистые» заряды с минимальным выбросом долгоживущих изотопов.

23 марта 1971 года прогремел одновременный подрыв. Результат был зрелищным, но отчасти неожиданным: вместо аккуратного вспучивания грунта произошли мощные струйные выбросы, образовавшие воронку длиной 700 и шириной 380 метров. Над тайгой поднялся характерный «гриб», а радиоактивное облако растянулось на 25 км, что вызвало беспокойство у местных жителей и позже — у зарубежных служб радиационного контроля.

Тихая смерть проекта: почему от идеи отказались?

Несмотря на частичный успех, дальнейшие работы заморозили, а в 1976 году проект был окончательно свёрнут.

Первоначально планировалось, что после предварительных испытаний взрывные работы продолжатся в 1973-1975 годах. Затем повторный взрыв перенесли на I квартал 1976 года. Специалисты успели испытать скважины и привести оборудование в работоспособное состояние. Но 20 марта 1976 года министр среднего машиностроения Ефим Славский дал эксперименту «задний ход». В последующем работы по прокладке Печоро-Колвинского канала не возобновлялись.

Причину остановки проекта долго не объясняли даже специалистам. Считается, что грунт в таёжной зоне оказался недостаточно прочным для устройства канала. Кроме того, правительству СССР пришлось учесть реакцию зарубежных стран. После взрывов 1961 года в Швеции и США были зафиксированы следы радиоактивных веществ. Это дало основания обвинять Советский Союз в нарушении международных договоров. В случае продолжения работ радиоактивные вещества могли попасть в Печору, а оттуда – в Северный ледовитый океан, омывающий берега Норвегии и Канады.

«Памятником» проекта «Тайга» остаётся «Атомное озеро» – водоём с небольшим островом, который также называют «заповедником радиации». В эти места часто забредают рыбаки и грибники. Посещают озеро и туристы – их привлекает легенда о том, что один из ядерных снарядов якобы был забыт в земле. Однако такие экскурсии опасны для здоровья. По словам доктора геолого-минералогических наук Валерия Копейкина, радиационный фон в окрестностях озера местами доходит до 500 мкР/час. В древесине растущих здесь деревьев был выделен радионуклид цезий-137.