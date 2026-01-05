Что грозило советским женщинам, которые хотели выйти замуж за приезжих

В антиутопической литературе, от «Мы» Замятина до «1984» Оруэлла, тоталитарная власть достигает апогея, когда присваивает себе право регулировать самые интимные чувства человека, вплоть до любви. Историческая реальность XX века знает случаи, когда вымысел тревожным эхом отзывался в жизни. Один из таких примеров — малоизвестный сегодня Указ Президиума Верховного Совета СССР, на долгие годы поставивший барьер между советскими гражданами и иностранцами.

© globallookpress

Указ от 15 февраля 1947 года: брак как государственное преступление

Документ был образцом казённого лаконизма и безапелляционности:

«1. Воспретить браки между гражданами СССР и иностранцами. 2. Поручить Президиумам Верховных Советов союзных республик привести законодательство республик в соответствие с настоящим Указом».

Подписи председателя Н. Шверника и секретаря А. Горкина лишь оформляли волю, источник которой не вызывал сомнений у современников. Инициатива исходила лично от И.В. Сталина, о чём свидетельствует служебная записка В. Молотова с проектом указа, направленная вождю накануне.

Удар пришёлся не только по будущим планам, но и по уже сложившимся семьям: все подобные браки были признаны недействительными. Это решение стало резким поворотом от довоенного интернационализма, когда рабочие и специалисты из разных стран, трудившиеся на советских стройках, могли создавать семьи без особых препон.

«Железный занавес» для чувств: идеологический контекст

Причины были идеологическими и прагматичными. После Великой Отечественной войны, продемонстрировавшей как «единый фронт» европейских наций против СССР, так и контрасты в уровне жизни, в стране развернулась кампания по борьбе с «низкопоклонством перед Западом». Государство стремилось изолировать граждан от «тлетворного» иностранного влияния, которое могло проникнуть даже через личные отношения.

Любые контакты с иностранцами, выходившие за сугубо деловые рамки, теперь могли быть расценены как антисоветская пропаганда (ст. 58 УК РСФСР), что грозило лагерным сроком. Отказ от гражданства для заключения брака приравнивался к измене Родине, каравшейся высшей мерой.

Демография и прагматика: человеческий ресурс под замком

Были и сугубо практические причины. Миллионы советских граждан — военнослужащие, угнанные на работы, — оказались за границей, где многие нашли свою судьбу. В условиях послевоенной разрухи страна не могла позволить себе потерять столь необходимые рабочие руки. Запрет стал самым простым и жестоким решением демографической и хозяйственной проблемы.

Эпоха после указа: запрет смягчился, но не исчез

Формально указ был отменён вскоре после смерти Сталина, однако отношение к «интернациональным» бракам осталось резко негативным. При Хрущёве за связь с иностранцем могли уволить с работы или объявить тунеядцем. При Брежневе прямые преследования ослабли, но им на смену пришла чудовищная бюрократическая волокита: для получения разрешения на брак требовался сбор десятков справок из различных инстанций.

Каждая такая пара автоматически попадала в поле зрения органов госбезопасности. Студентов, замеченных в романах с иностранными сокурсниками, часто вызывали для «бесед» в КГБ, предлагая сотрудничество или запугивая последствиями.

Полностью эти искусственные барьеры рухнули лишь с распадом Советского Союза, поставив точку в одной из самых бесчеловечных страниц регулирования частной жизни.