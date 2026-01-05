Что провидица Ванга сказала Леониду Брежневу

В позднесоветском фольклоре тема взаимоотношений партийной элиты с экстрасенсами и провидцами занимает особое место. Одной из самых устойчивых легенд является история о визите Леонида Брежнева к знаменитой болгарской предсказательнице Ванге. Согласно ей, встреча закончилась, едва успев начаться, — якобы из-за не самого тактичного вопроса генсека.

Путь к провидице: от Джуны к Ванге

История, если верить мемуарам и слухам, началась с другой яркой фигуры — целительницы Джуны Давиташвили. Попав в Москву при покровительстве высокопоставленного чиновника Николая Байбакова, она быстро приобрела популярность в элитных кругах. По некоторым сведениям, именно рекомендации от её пациентов — Аркадия Райкина и Ираклия Андроникова — побудили Брежнева обратить на неё внимание.

Врач Евгений Чазов в своих воспоминаниях отрицал, что генсек когда-либо прибегал к услугам целителей. Однако он же отмечал странную деталь: после разговора о Джуне Брежнев распорядился поручить Академии медицинских наук исследовать её метод. Зачем понадобилась эта проверка, если, как утверждал Чазов, интерес был чисто теоретическим? По другим свидетельствам (например, академика Юрия Гуляева), Брежнев прямо просил учёных «разобраться», лечит она его или калечит.

Считается, что именно Джуна, сама побывавшая у Ванги и впечатлённая её силой, убедила Брежнева отправиться к болгарской ясновидящей.

Короткая аудиенция: «Узнаёшь меня?»

Центральный эпизод легенды — сама встреча. По версии, изложенной в книге Инны Свеченовской «Ванга», Брежнев, едва переступив порог, с налётом высокомерия спросил слепую провидицу:

«Узнаёшь меня?»

Ванга якобы лаконично ответила:

«Большой начальник».

После чего диалог не завязался. Общение прервалось на самых первых минутах. Возможно, прямой вопрос генсека, звучавший как проверка её способностей, был воспринят как неуважение. А возможно, Ванга, по свидетельствам близких, испытывала неприязнь к «сильным мира сего», чувствуя исходящую от них энергию власти и недоверия.

Беседа на этом и закончилась, после чего Леонид Ильич покинул дом Ванги. Правда, есть мнение, что Ванга все же уделила время Брежневу, но разговор не продлился и двух минут.

Миф или правда

По понятным причинам, никаких достоверных доказательств того, что Леонид Брежнев действительно навещал Вангу, не существует. Евгений Чазов утверждал, что никто из государственных лидеров никогда не прибегал к помощи целителей и экстрасенсов. Тем не менее Чазов, вспоминая ту же Джуну, приводит несколько противоречивых фактов. К примеру, по свидетельству кремлевского врача, Брежнев после беседы с Чазовым почему-то сказал:

«Позвоню Буренкову (в то время министр здравоохранения СССР), пусть медики разберутся».

Зачем генсеку, который не увлекался ничем подобным, вдруг понадобилась проверка Джуны медиками? Проверка, как писал Чазов, была организована в Институте неврологии и закончилась безрезультатно. При упоминании об этом в своих мемуарах Евгений Иванович использует слово «кажется».

Мало того, академик Юрий Гуляев рассказывал, что Леонид Брежнев попросил ученых «разобраться с Джуной: лечит она генсека или калечит». Получается, что Брежнев услугами Джуны все-таки пользовался. Также под принципиальным признанием чудодейственных способностей Джуны подписались многие академики: Амбарцумян, Велихов, Гвишиани, Котельников, Рыбаков, Патон, Микулицкий и другие. И Евгений Чазов не мог об этом не знать. Другое дело, что желание Брежнева проверить Джуну говорит о некоторой недоверчивости к такого рода людям. Данным обстоятельством можно объяснить и на первый взгляд нахальный вопрос, который Леонид Ильич задал Ванге при встрече.