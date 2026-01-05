«Вдовий поселок»: за что так прозвали подмосковную «Жуковку»

В советской топографии Подмосковья Жуковка занимала особое место. В сталинскую эпоху и десятилетия спустя этот закрытый посёлок был синонимом статуса и привилегий, местом, где селилась партийная, научная и творческая верхушка. Однако со временем за ним закрепилось мрачноватое прозвище — «вдовий посёлок». Как живописный уголок на Рублёвке превратился в символ уходящей эпохи и её одиноких хранительниц?

© globallookpress

От Луцкого до Жуковки: переселение по воле реки

История Жуковки началась не с дач наркомов, а с крестьянской необходимости. Её предшественник — село Луцкое (известное с XV века) — столетиями стояло на низком берегу Москвы-реки. Ситуация изменилась кардинально после запуска Рублёвского гидроузла в 1913 году. Жители, ежегодно страдавшие от катастрофических половодий, обратились к новой власти. В 1924 году просьбу удовлетворили: для переселения выделили 100 десятин лесной земли на высоком, сухом противоположном берегу. Так на карте появилось Ново-Луцкое, позднее переименованное по названию урочища в Жуковку.

«Приглянулась НКВД»: становление закрытого анклава

В 1930-е судьба посёлка совершила резкий поворот. Близость к «ближней даче» Сталина в Кунцеве предопределила интерес НКВД. Местность, обладавшая к тому же уникальным для Подмосковья сухим микроклиматом, была сочтена идеальной для размещения высшего руководства. Коренных жителей, признанных «неблагонадежными», выселили, а их дома реквизировали и перестроили в комфортабельные дачи для сотрудников ведомства. Одним из первых обитателей стал сам нарком Николай Ежов.

Позднее вокруг сложился целый заповедник власти: элитные посёлки Совмина и ЦК КПСС, санаторий «Барвиха». Жуковка превратилась в своего рода неформальный «пантеон» советской элиты. Здесь получали дачи атомщики (Зельдович, Харитон, Доллежаль), маршалы (Жуков, Ворошилов), политики (Молотов, Косыгин, Фурцева). Позже Никита Хрущёв «наградил» загородным домом академика Сахарова. В посёлке жили Ростропович с Солженицыным, дочь Брежнева Галина и дочь Сталина Светлана.

Эпоха вдов: почему закрепилось прозвище

Время, однако, беспристрастно. Высокопоставленные обитатели Жуковки, преимущественно мужчины, уходили на пенсию, а затем из жизни. По сложившейся практике, государство часто оставляло за их вдовами право пожизненного пользования дачей. Так посёлок постепенно наполнялся пожилыми женщинами, пережившими своих знаменитых мужей.

Иногда вдов переселяли сюда целенаправленно. Например, Нину Петровну Хрущёву перевезли в Жуковку из Петрово-Дальнего. Здесь же жила вдова академика Вольского, сдававшая дачу барду Александру Галичу, и вдова сына Горького, для которой дачу когда-то приобрёл Генрих Ягода.

Мужским исключением, подчёркивающим общее правило, был Вячеслав Молотов, доживший здесь до 1986 года — в статусе вдовца, пережившего свою супругу Полину Жемчужину на 16 лет.