Как «колдуны» КГБ воевали в Конго против ЦРУ

Обретение независимости многими колониальными странами часто оборачивалось не миром, а хаосом. Молодые государства становились ареной внутренних конфликтов, которые незамедлительно использовались сверхдержавами в их глобальном противостоянии. Эта печальная закономерность в полной мере проявилась в судьбе Республики Конго, получившей независимость от Бельгии 30 июня 1960 года.

Разлом нации: столица против Катанги

Первый же год свободы обернулся кризисом. Президент Жозеф Касавубу и левонационалистический премьер-министр Патрис Лумумба, пользовавшийся поддержкой СССР, столкнулись с мощным сепаратистским движением. Его возглавил Моиз Чомбе в богатейшей минералами провинции Катанга. Сепаратизм подпитывался экономическими интересами местных элит и бельгийского капитала, а также опасениями перед возможной национализацией и усилением советского влияния.

Отправка бельгийских военных для обучения армии Катанги была расценена Лумумбой как интервенция, и он обратился за помощью к ООН. Внутриполитическая борьба в столице усугубила ситуацию: под давлением Касавубу Лумумба был смещён с поста. Вскоре он был схвачен силами начальника генштаба Мобуту Сесе Секо и передан катангцам. В январе 1961 года первого премьера независимого Конго зверски убили. Его гибель, в организации которой многие историки видят след ЦРУ и бельгийских спецслужб, сделала Лумумбу символом борьбы и навсегда окрасила конфликт в идеологические тона.

Новое восстание: «Симба» и магия против пуль

К 1964 году, после временного затухания конфликта, в Конго вспыхнуло новое, ещё более странное восстание. Новый очаг сопротивления возник в бассейне реки Квилу на юго-западе страны, который возглавил бывший соратник Лумумбы Пьер Мулеле, прошедший диверсионную подготовку в Китае.

Выступления изначально носили антикапиталистический характер и опирались на поддержку коммунистического лагеря, в первую очередь Советского Союза. Ядром восстания выступили представители северо-восточных племен Конго. Симба («львы» на языке суахили), как называли восставших, начали захватывать один населенный пункт за другим. Оказавшись перед угрозой потери власти Касавубу пошел на крайний шаг и вернул в Конго своего оппонента Чомбе. Тот обещал очистить страну от мятежников за три дня, но война затянулась на долгие месяцы.

Средство против пуль

Конго – одна из самых дремучих стран Африки, забытое богом место. Здесь в первобытных джунглях до сих пор практикуются колдовство, каннибализм и ритуальные убийства. Неудивительно, что повстанцы симба для поднятия боевого духа и защиты от врагов обратились к помощи магии. Мулеле, несмотря на свою просвещенность (все-таки бывший министр образования и искусства), их в этом всячески поощрял. Колдуны давали новобранцам традиционное снадобье, которое должно было сделать их неуязвимыми для пуль. От воинов лишь требовалось размахивать пальмовой веткой и повторять заклинание:

«Май Мулеле!».

Симба верили, что у некоторых людей есть дух «жужу», который оберегал человека от врагов, – писал Фредерик Форсайт в романе «Псы войны». – Они полагали, что такой «жужу» присутствует у их вождя Пьера Мулеле, а значит тех, кто его поддерживает, он может сделать бессмертными.

Для большей убедительности в действии магических свойств зелья, Мулеле приказывал смельчакам выстроиться в ряд и давал команду солдатам открыть по ним огонь. Прогремел залп – но ни один из одурманенных бойцов даже не пошатнулся. Секрет в том, что выстрелы производились холостыми патронами, однако суеверные симба лишь больше убеждались в своей неуязвимости.

Разумеется, в бою симба погибали от пуль, как и обычные люди. Однако всем объяснялось, что это происходило исключительно потому, что воин не выполнил всех инструкций колдуна, например, коснулся перед битвой женщины, что было строжайше запрещено ритуалом.

Воинство симба представляло собой причудливое зрелище: первобытные люди, одетые в звериные шкуры, обвешанные побрякушками, амулетами и птичьими перьями, вооруженные мачете и автоматами Калашникова. Их боевое ядро составляли «юнессы» – подростки-отморозки, практиковавшие людоедство и готовые жестоко убивать своих врагов.

В одном из самых кровавых побоищ, устроенных симба в Стэнливиле в августе 1964 года, были зарублены американские миссионеры – доктор Пол Карлсон и Филлис Райн и консул США Майкл Хойт, остальных членов посольства взяли в заложники. Конголезская армия, представлявшая собой такой же сброд, только более трусливый, в ужасе разбежалась, увидев перед собой «защищенных магией» симба.

Замученный «империалистами» Патрис Лумумба был объявлен Мулеле национальным символом страны – своего рода мессией, которому поклонялись мятежники. На захваченных территориях ему воздвигали памятники, возле которых приносили в жертву «неверных», а тела убитых поедали. За полстолетия нахождения там бельгийских колонизаторов ритуальный каннибализм так и не удалось полностью искоренить. Даже спустя 30 лет земля возле памятника Лумумбе в Стэнливиле оставалась бурой от пролитой крови.

Значительную помощь повстанцам симба оказывал Советский Союз, страшно возмущенный убийством Патриса Лумумбы. В регионы, охваченные мятежом, был организован «воздушный мост», по которому из стран социалистического блока поставлялось оружие и амуниция.

В войне на стороне симба принимал участие легендарный «команданте» Эрнесто Че Гевара, который был уверен, что глухие джунгли Конго – лучшее место для организации партизанского движения. Но с самого начала это предприятие преследовали неудачи. Повстанцы, не привыкшие к дисциплине, оказались не способны постичь азы военного искусства. Команданте Че вынужден был прекратить действия и отбыть в кубинское посольство в Танзании.

От беспорядков к диктатуре

Неизвестно, чем бы закончилось это гражданское противостояние, если бы Мулеле не перегнул палку. В заложниках у него оставалось несколько сотен «белых колонизаторов» – бельгийцев, англичан, французов, американцев, которыми он собирался прикрываться как «живым» щитом. Переговоры об их эвакуации при посредничестве Международного Красного Креста закончились ничем. Тогда Вашингтон, заключив секретное соглашение с Брюсселем, решил оказать масштабную военную поддержку властям Конго в борьбе с мятежниками. Так началась международная операция «Красный дракон», суть которой заключалась в высадке в охваченных восстанием регионах бельгийских десантников при поддержке американской авиации.

В войне с повстанцами активное участие принимали наемники самых разных мастей. Один из таких отрядов возглавлял британский офицер, разведчик, участник Второй мировой войны Майк Хоар, который прибыл в Конго по приглашению Чомбе. The 5th Commando – ударное подразделение, сформированное Хоаром, состояло примерно из 250 бойцов, куда входили в основном южноафриканские и европейские наемники. Поддержку с воздуха отряду оказывали американские пилоты кубинского происхождения.

Бойцы Хоара принимали участие почти во всех важнейших операциях против симба. Его подразделение изматывало противника чрезвычайно результативными рейдами, итогом которых было освобождение все новых групп заложников.

«Моим решением проблемы была дьявольски быстрая высадка парашютистов без всяких там дипломатических тонкостей», – объяснял британский военный секрет успеха своего подразделения.

В конце марта 1965 года The 5th Commando освободили от симба город Ватса – один из важнейших опорных пунктов, после чего восставшие утратили стратегическую инициативу. Операция не обошлась без эксцессов: штурмовая авиация наемников ошибочно нанесла удары по деревням, расположенным на территории Уганды и Судана, что вызвало протест со стороны правительств этих стран. В СССР тоже отреагировали на несоразмерное применение силы Хоаром, называя его «кровавым палачом». Однако от какого-либо военного вмешательства в конголезский кризис Москва воздержалась.

К лету 1965 года основные очаги восстания симба были подавлены. Бельгийским коммандос и отрядам наемников удалось освободить почти всех заложников. Теперь началась охота на мятежников – жестокая и беспощадная. Правительственные войска добивали последние разрозненные группы экстремистов, которые продолжали сопротивление вплоть до конца осени.

25 ноября 1965 года главнокомандующий конголезской армией генерал Сесе Мобуту совершил классический для стран Африки военный переворот: сместил Жозефа Касавубу с поста президента и объявил себя главой страны. Моиз Чомбе, опасаясь преследований, снова бежал в Испанию. Пьеру Мулеле повезло меньше. Мобуту выманил его из убежища, обещая амнистию. Тот вернулся, но был публично замучен и казнен. Как любую военную диктатуру Конго впереди ожидал очередной виток насилия и гражданского противостояния.