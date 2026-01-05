Каким было самое странное покушение на Ельцина

Случай майора Ивана Кислова, задержанного в январе 1993 года за подготовку покушения на президента России Бориса Ельцина, и правда можно назвать одним из самых странных в летописи охраны первых лиц государства. Его план поражал не только абсурдностью, но и выбранным «оружием» — обычным перочинным ножом.

© РИА Новости

Благополучный офицер и внезапное исчезновение

До конца 1992 года 33-летний майор Иван Васильевич Кислов служил в Хабаровске помощником начальника отдела в управлении монтажных работ военно-строительных частей Дальневосточного округа. По воспоминаниям коллег и родных, это был примерный офицер и семьянин, воспитывавший маленького сына. Никаких странностей в его поведении не замечали.

Поэтому для всех полной неожиданностью стало его исчезновение 24 декабря 1992 года. Кислов никому не сообщил о своих планах и просто уехал из города. Как выяснилось позже, он отправился в Москву с твёрдым намерением убить президента России. По его собственным словам на следствии, мотивом был протест против политики Ельцина, которую он считал причиной разрушения экономики и развала СССР. В багаж у него были уложены два взрывпакета и тот самый складной нож.

Московская «охота» с ножом в кармане

Добравшись до столицы 1 января 1993 года, Кислов обнаружил, что взрывные устройства отсырели в пути и пришли в негодность. Однако это не остановило майора. Он решил осуществить задуманное с помощью ножа.

В течение нескольких недель Кислов, с ножом в кармане, бродил по центру Москвы, пытаясь выяснить, где можно встретить президента. В итоге он вышел на Старую площадь, где располагались некоторые правительственные здания. По данным следствия, он даже вёл своеобразную «разведку», наблюдая за подъездами.

Задержание и вердикт психиатров

27 января 1993 года Кислов, поднявшись по строительным лесам, проник на чердак одного из зданий в этом районе и устроил там засаду. Однако его ожидание было бессмысленным: в тот момент Борис Ельцин находился с официальным визитом в Индии. Вскоре офицера обнаружили сотрудники охраны. Несмотря на попытку выдать себя за дворника, он был задержан. При нём нашли военное удостоверение, и дело передали военной прокуратуре.

На допросах Кислов сразу и подробно рассказал о своём плане убийства президента, своих мотивах и неудаче со взрывпакетами. Абсурдность метода — покушение на главу государства с перочинным ножом — сразу вызвала у следователей вопросы о его психическом состоянии.

Запрос в Хабаровск подтвердил, что у родственников Кислова были случаи психических заболеваний. Проведённая судебно-психиатрическая экспертиза признала майора невменяемым. Ему был поставлен диагноз «шизофрения», и суд направил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу в Хабаровском крае.