Пенсионерка впервые сыграла в лотерею и сорвала куш

Пенсионерка из Томской области решила поучаствовать в новогодней лотерее «Мечталлион» и сорвала куш. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.

© РИА Новости

Отмечается, что женщина решила сыграть в лотерею впервые в жизни, когда стояла в очереди. Она купила два билета, которые оказались выигрышными: один принес ей 100 рублей, а второй — 58 миллионов рублей.

Часть денег женщина решила потратить на покупку квартиры для сына и пожертвовать местному храму.

Ранее стало известно, что чаще всего крупные выигрыши в лотерею получают россияне старше 56 лет. Наиболее редко миллионные призы достаются игрокам от 18 до 25 лет.