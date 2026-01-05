«Чертово кладбище»: одна из самых мрачных тайн сибирской тайги

На границе Красноярского края и Иркутской области, в труднодоступной таежной местности, существует легенда об аномальной зоне, известной как «Чертово кладбище» или «Проклятая поляна». Эта история, десятилетиями передававшаяся из уст в уста, так и не получила однозначного научного подтверждения, но продолжает будоражить умы исследователей необъяснимого.

© РИА Новости

Первые легенды

Самые ранние известные рассказы о странном месте относят к 1920-м годам. По одной из версий, записанной краеведами, местный охотник гнал лося, который на ровном, «лысом» участке леса неожиданно провалился под землю. Место это не было болотом — из-под почвы, по словам свидетеля, шел жар и дым, словно там тлел подземный пожар.

В последующие годы появились и другие истории от жителей окрестных деревень (таких как Карамышево, Богучаны, Кежма) и геологов. Они описывали круглую или овальную поляну, лишенную растительности, усыпанную костями птиц и животных. Некоторые утверждали, что видели там и человеческие останки. Общим для всех описаний был исходящий от земли жар и ощущение опасности. Животные, случайно забегавшие на поляну, якобы погибали на глазах у людей.

Исследование ссыльного агронома

Первую и единственную в XX веке попытку документально зафиксировать и изучить феномен предпринял в 1940 году ссыльный агроном Валентин Салягин. Он собрал рассказы местных жителей, сопоставил их и даже попытался организовать экспедицию. Его статья «Чертово кладбище» была опубликована в иркутской газете «Восточно-Сибирская правда», что впервые вывело историю за пределы устных преданий. Однако начавшаяся война помешала дальнейшим исследованиям, а послевоенное укрупнение и переселение деревень привело к забвению точных ориентиров.

Новые поиски

Интерес к легенде вспыхнул с новой силой в конце 1980-х годов, на волне увлечения аномальными явлениями. Поисковые группы (в том числе из общественной организации «Иркутск-Космопоиск») неоднократно пытались отыскать поляну, ориентируясь на скупые описания Салягина и старожилов. Эти походы были сопряжены с трудностями: местность глухая и болотистая, а компас, по некоторым сообщениям, вблизи предполагаемой зоны вел себя нестабильно. За годы поисков не удалось найти однозначных доказательств — ни характерной «лысой» выжженной земли, ни скоплений костей.

Гипотезы о происхождении «Чертова кладбища» остаются спекулятивными:

Природные явления. Наиболее правдоподобное объяснение связывает легенду с выходом природного горючего газа (например, метана) или с подземными пожарами бурого угля, которые могли тлеть десятилетиями, выжигая растительность и выделяя угарный газ, смертельный для всего живого.

Наиболее правдоподобное объяснение связывает легенду с выходом природного горючего газа (например, метана) или с подземными пожарами бурого угля, которые могли тлеть десятилетиями, выжигая растительность и выделяя угарный газ, смертельный для всего живого. Связь с Тунгусским феноменом. Популярная, но недоказуемая версия, выдвигаемая некоторыми энтузиастами (как Виталий Рубцов), связывает появление поляны с падением Тунгусского метеорита в 1908 году. Никаких научных данных, подтверждающих эту связь, нет.

Популярная, но недоказуемая версия, выдвигаемая некоторыми энтузиастами (как Виталий Рубцов), связывает появление поляны с падением Тунгусского метеорита в 1908 году. Никаких научных данных, подтверждающих эту связь, нет. Фольклорный миф. Часть исследователей считает саму легенду собирательным образом, в который могли войти реальные случаи гибели людей в тайге от рук преступников, встреч с хищниками или несчастных случаев, а также природные объекты вроде внезапно образовавшихся провалов или газовых эманаций.

«Чертово кладбище» сегодня — это в большей степени элемент культурного и фольклорного ландшафта Сибири, чем документально подтвержденная аномалия. Несмотря на десятки экспедиций, убедительных материальных свидетельств его существования в том виде, как оно описано в легендах, так и не найдено. Эта история служит напоминанием о том, как рождаются и живут мифы в глубине огромной и загадочной сибирской тайги, обрастая новыми деталями с каждым пересказом.