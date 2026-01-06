Как расправа над майором КГБ привела к чистке советского МВД

45 лет назад, в конце декабря 1980 года, на станции столичного метро «Ждановская» четверо милиционеров задержали и жестоко избили майора КГБ Вячеслава Афанасьева. В тот день Афанасьев отмечал 40-летний юбилей и спешил домой к семье. Наутро еле живого майора нашли в Подмосковье, он пережил побои и ночь на морозе, но спасти его врачам не удалось. Громкое преступление стало началом открытой войны между давними недругами — председателем КГБ Юрием Андроповым и главой МВД Николаем Щелоковым. Подробности их противостояния, которое закончилось масштабной чисткой в московской милиции и стало фатальным для министра, вспомнила «Лента.ру».

Милиционеры незаконно задержали майора КГБ

Вечером 26 декабря 1980 года 40-летний майор КГБ Вячеслав Афанасьев возвращался домой на метро. Сотрудник 8-го главного управления ведомства, отвечавшего за информационную безопасность, успел отметить свой юбилей в компании двоих коллег, а теперь спешил к жене и двум дочкам, которые накрыли для него стол.

На станцию «Площадь Ногина» (ныне «Китай-Город») майор спустился вместе с коллегами. Он был довольно пьяным после выпитых 200 граммов водки — давала о себе знать недавно перенесенная болезнь. Коллеги Афанасьева доехали с ним до станции «Таганская» и вышли из вагона, а именинник с ними не вышел — уснул и уехал дальше, в сторону станции «Ждановская» (ныне «Выхино»). Догонять поезд с майором товарищи не стали, разошлись по домам. На конечной станции спящего пассажира обнаружили дежурные метро, они растолкали его и вывели на перрон.

Туда же подошли четверо постовых, которые сразу обратили внимания на вещи Афанасьева и попытались забрать у него портфель, предвкушая неплохую наживу.

Внутри портфеля у майора был предпраздничный продовольственный заказ (в него входили дефицитные в те годы копченая колбаса, банка болгарских маринованных помидоров, консервированная горбуша) и бутылка коньяка, которую ему подарили коллеги. Афанасьев оказал милиционерам сопротивление и показал служебное удостоверение.

Задерживать чекиста они не имели права, но это не остановило милиционеров, трое из которых были пьяны. Они силой потащили майора в помещение линейного отделения № 5, там его избили, отобрали удостоверение и вещи. О произошедшем узнал дежурный по отделу, который потребовал немедленно отпустить сотрудника КГБ.

Этим могло бы все и закончиться, но перед выходом Афанасьев пообещал 27-летнему Александру Попову и 31-летнему Николаю Лобанову, что с них «слетят погоны». Угрозу милиционеры восприняли всерьез и решили чекиста убрать. Они скрутили его, затащили в служебное помещение и избили до потери сознания.

Сотрудника КГБ похитили и забили в Подмосковье

Между тем информация о происходящем в линейном отделении № 5 дошла до его начальника Бориса Барышева. Майор милиции примчался на место и, оценив ситуацию, предложил добить сотрудника КГБ и избавиться от тела. Милиционеры решили вывезти Афанасьева на железнодорожную станцию около деревни Пехорка.

Едва живого чекиста погрузили в служебную «Волгу» Барышева. В салон с ним сели Попов, Лобанов и 30-летний старший инспектор Николай Рассохин. На месте майора КГБ по очереди били монтировкой, а затем инсценировали ограбление.

Вещи из его карманов милиционеры разбросали вокруг, а служебное удостоверение бросили у вокзала в городе Железнодорожный.

«Меня всего трясло от страха, потому что я до этого никогда никого не лишал жизни. Я наклонился и с небольшим полузамахом нанес ему удар по лицу. Целился в лоб, а удар пришелся ему в переносицу. Я ужаснулся, поняв свое положение и то, что я совершил непоправимое. Я понял, что расправляюсь с человеком, которого видел впервые и который мне ничего плохого не сделал», — из показаний Николая Рассохина.

Чудом пережившего избиение и морозную ночь чекиста нашли случайные прохожие. Его экстренно госпитализировали. Пять дней врачи боролись за жизнь Афанасьева, но он так и не пришел в сознание. Летальный исход пациента констатировали 1 января 1981 года. За расследование преступления взялись лучшие эксперты следственного отдела КГБ СССР.

Они долго не понимали, что заставило коллегу так далеко уехать от дома, и буквально по крупицам восстанавливали события 26 декабря. Наконец следы привели их на станцию метро «Ждановская», к сотрудникам 5-го линейного отдела милиции.

Милиционеров отправили в СИЗО «Лефортово»

Вскоре к расследованию набирающего обороты дела подключилась Генпрокуратура. На это были как минимум две причины: во-первых, в КГБ просто не занимались подобными «приземленными» преступлениями, а во-вторых, глава ведомства Юрий Андропов опасался, что на ход следствия может повлиять зампред КГБ при Совете Министров СССР Георгий Цинев.

Цинев дружил с главой МВД Николаем Щелоковым, с которым у Андропова установились непростые отношения. Ответственным за дело назначили старшего следователя по особо важным делам Владимира Калиниченко. По его поручению 30 следователей вместе с чекистами отправились по квартирам подозреваемых для обысков и задержаний. Вскоре у одного из милиционеров нашли блокнот Афанасьева, а на стенах в помещении линейного отдела милиции — замытые следы его крови. Задержанных милиционеров свозили в СИЗО «Лефортово». Тем временем их коллеги организовали слежку за машинами следователей. По словам Щелокова, за наблюдением стоял главк Мосгорисполкома.

Глава МВД упоминал, что опасается за жизнь старшего следователя, поэтому к Калиниченко и членам его семьи оперативно приставили бойцов спецназа «Альфа». Были и попытки провокаций: во время одного из допросов сотрудник изолятора пытался напоить Калиниченко, чтобы по пути домой спровоцировать его на драку.

К огромному разочарованию милиционеров, следователь от спиртного отказался. Задержанные сотрудники 5-го линейного отдела милиции категорически отрицали участие в расправе с чекистом. Сначала они пытались доказать, что отдали Афанасьева бригаде медвытрезвителя, но затем раскаялись и сдали своего начальника.

Вскоре Борис Барышев присоединился к своим подчиненным в «Лефортово».

Причастных к расправе приговорили к высшей мере

В ходе расследования дела вскрылось немало нелицеприятных подробностей о работе 5-го линейного отдела. Среди его сотрудников процветало повальное пьянство, все они были не прочь заработать не только честным, но и криминальным путем.

В частности, Николай Лобанов, который к 31 году успел заразиться сифилисом и практически спился, за время службы наворовал на двухкомнатную кооперативную квартиру. Он оказался причастен еще к одной расправе. В 1975 году Лобанов задержал уроженца Армавира (Краснодарский край) и, решив, что тот везет большую сумму денег, пригласил его к себе домой.

Там страж порядка разбил приезжему голову молотком и разделил его тело на части. Денег у жертвы милиционер так и не нашел. У своего начальства Лобанов был на хорошем счету.

Его портрет висел на Доске почета, он получил три награды за безупречную службу.

Другие милиционеры во время расследования признались в расправе над еще одним майором КГБ — шифровальщиком Виктором Шеймовым, который пропал в мае 1980 года вместе с женой и дочкой. Правда, эта информация подтверждения так и не получила.

В июле 1982 года суд приговорил Попова, Лобанова, Рассохина и Барышева к высшей мере наказания. Другие милиционеры, которые участвовали в задержании и избиении Афанасьева, получили от 5 до 13 лет лишения свободы. После случая с майором КГБ 5-й линейный отдел расформировали, всех его сотрудников уволили.

Расправа над майором обернулась войной между КГБ и МВД

Юрий Андропов не остановился на приговорах: он инициировал проверку всего Московского управления МВД. По ее результатам перед судом предстали 80 сотрудников — им вменяли превышение полномочий, грабежи, избиения и расправы. Около 300 милиционеров были уволены со службы, безупречный образ советской милиции изрядно пострадал.

«Главной причиной расправы над Вячеславом Афанасьевым стала сложившаяся обстановка пьянства и нарушений дисциплины. Дезорганизация работы, фактическое разложение личного состава толкали работников милиции на злоупотребление предоставленной им властью», — из доклада генпрокурора СССР Александра Рекункова.

По репутации Николая Щелокова также был нанесен серьезный удар — его уличили в расхищении казны. Проверка показала, что за 16 лет службы глава МВД обогатился на полмиллиона рублей. Часть украденных денег он потратил на дорогой ремонт в своей квартире, часть — на аренду жилья для родственников и друзей.

Кроме того, у семьи Щелокова нашли три служебных автомобиля Mercedes и украшения на 250 тысяч рублей. Несмотря на обвинения, министр не намерен был сдаваться. В сентябре 1982 года он получил добро на задержание бывшего главы КГБ Андропова, якобы уличив его в подготовке антипартийного заговора.

Однако бывший главный чекист переиграл противника и первым организовал задержание его доверенных лиц. Министру пришлось признать поражение и вернуть в казну ценности на общую сумму 425 тысяч рублей. Оправиться от скандала семья Щелокова так и не смогла.

В феврале 1983 года покончила с собой жена бывшего министра Светлана, спустя полтора года — и сам Щелоков. Незадолго до этого его исключили из партии, лишили всех правительственных наград и звания генерала армии. Экс-главу МВД с лежащим рядом пистолетом нашли в его кабинете 13 декабря 1984 года.