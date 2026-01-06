6 января: какие праздники отмечают в России и в мире

6 января у православных христиан Рождественский сочельник, время духовной подготовки к большому празднику. В мире отмечают День объятий и День любителей хурмы. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 6 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 6 января

Международный день детей-сирот войны

Этот праздник появился во Франции благодаря организации «SOS для детей в беде», но вскоре дату стали отмечать по всему миру. Ее цель — организовать помощь детям, оставшимся сиротами в результате вооруженных конфликтов, и привлечь внимание общества к тяжелым последствиям войн и боевых действий. Международный день детей-сирот войны напоминает о том, что у каждого ребенка есть право на мирную жизнь, счастье и благополучие.

День любителей хурмы

У этого забавного праздника есть и другое название — Хур-хрум-день. Оно напоминает: пора «похрумкать» хурмой. В России оранжевые сладкие плоды очень популярны. К тому же они не только вкусные, но и очень полезные. Хурма помогает сохранить зрение, благотворно влияет на работу сердца и эндокринной системы, содержит антиоксиданты. Ее можно есть как самостоятельный десерт или включать в состав выпечки, салатов и смузи.

День объятий

Сегодня по всему миру отмечают один из самых уютных праздников — День объятий. У него много дат в разное время года и одна из них приходится на 6 января. В холодный зимний период объятия — источник тепла и хорошего настроения. Не стесняйтесь обнимать родных, любимых и друзей!

Какие праздники и памятные даты отмечаются 6 января в других странах

День марунов — Ямайка. Праздник отмечается в день рождения национального героя XVIII века — капитана Куджое. Он был вождем марунов — африканцев, бежавших от рабства, живших в независимых поселениях и боровшихся за свободу от британских колонизаторов. Куджое не только одержал ряд побед над англичанами, но и добился подписания договора, гарантировавшего свободу его общине.

День «Уберите елку» — США. Праздник напоминает о том, что рождественские каникулы закончились, а значит, пора прощаться с елкой. Искусственные новогодние деревья американцы разбирают и отправляют в кладовку, а натуральные — на переработку.

Маленькое Рождество — Ирландия. Так в стране называют католический праздник Богоявления. Второе его название — «Женское Рождество». Согласно традиции, мужчины в этот день берут на себя домашние обязанности, а женщины могут отдохнуть и встретиться с подругами.

Религиозные праздники 6 января

Рождественский сочельник

Сегодня православные христиане готовятся к встрече одного из главных праздников — Рождества Христова. Вечер 6 января называется сочельником — от слова «сочиво». Это традиционное постное блюдо из размоченных зерен пшеницы или других злаков с медом, изюмом и маком. В день, предшествующий празднику, соблюдают строгий пост и духовно готовятся к торжеству. В сочельник в храмах совершают особое богослужение, которое включает в себя Царские часы и литургию Василия Великого.

Пищу принимают один раз — после Вечерни. Верующие вкушают сочиво или другие постные блюда. Согласно современным традициям, Вечерню часто служат утром 6 января, после литургии.

Богоявление у западных христиан

В этот день Католическая церковь празднует Богоявление (Эпифанию). В основе праздника — евангельское повествование о том, как волхвы (мудрецы с Востока) принесли дары младенцу Иисусу. Поэтому второе название праздника — День трех царей (волхвов). В католических храмах проходят торжественные мессы, после которых семьи собираются за праздничным ужином.

Народные праздники и приметы 6 января

Сочевник, или Сочельник

По традиции семья собиралась за столом, чтобы вкусить сочиво и другие постные кушанья. Появление на небе первой звезды знаменовало начало Святок, молодежь отправлялась колядовать: стучалась в дома, пела обрядовые песни, а в награду получала угощения. Девушки прислушивались к звукам: откуда донесется лай собаки, оттуда и ждать сватов.

Также в Сочельник было принято ходить в баню — люди верили, что это прибавит здоровья на весь год.

Приметы

Ясный день — к богатому урожаю пшеницы и овощей.

Чем больше на небе звезд — тем лучше уродится пшеница.

На снегу образовались черные тропинки — жди хороший урожай гречки.

Если на Млечном Пути много звезд — впереди ясные, солнечные дни.

Кошка сидит в теплом месте и тщательно умывается — к метели.

Снег повалил — жди добрых вестей.

Какие исторические события произошли 6 января

563 год — в Константинополе заново освящен собор Святой Софии, пострадавший после землетрясения 557 года.

1813 год — император Александр I издал манифест об окончании Отечественной войны 1812 года. Тогда же он распорядился в ознаменование победы начать в Москве строительство храма во имя Христа Спасителя.

1834 год — произведение композитора Алексея Львова на стихи Василия Жуковского «Боже, Царя храни!» впервые прозвучало в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге как официальный гимн Российской империи.

1896 год — в Лионе состоялась премьера фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер. Это один из первых фильмов, показанных публично.

1907 год — итальянский педагог, создатель системы «свободного воспитания» Мария Монтессори открыла в Риме Дом детей для представителей рабочего класса.

1929 год — будущая мать Тереза, тогда 18-летняя Агнес Гондже Бояджиу, прибыла в Калькутту, чтобы начать служение больным и бедным.

1937 год — в СССР прошла вторая Всесоюзная перепись населения.

1941 год — в ежегодном обращении к конгрессу США президент Франклин Рузвельт провозгласил «четыре свободы»: свободу слова, свободу исповедовать свою веру, свободу от нужды и свободу от страха.

1943 год — В СССР для личного состава Красной Армии введены погоны. Президиум Верховного Совета СССР издал соответствующий указ.

2015 год — астрономы открыли экзопланету с самым высоким индексом подобия Земле — Kepler-438 b.

2021 год — в США произошел захват Капитолия после попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Дни рождения и юбилеи 6 января

В 1412 году родилась Жанна д'Арк — национальная героиня Франции.

— национальная героиня Франции. В 1596 году родился Богдан Хмельницкий — гетман Войска Запорожского, украинский полководец и государственный деятель.

— гетман Войска Запорожского, украинский полководец и государственный деятель. В 1745 году родился Жак-Этьенн Монгольфье — младший из братьев Монгольфье, изобретатель воздушного шара.

— младший из братьев Монгольфье, изобретатель воздушного шара. В 1783 году родился митрополит Филарет — русский православный богослов XIX века.

В 1822 году родился Генрих Шлиман — немецкий предприниматель и археолог-самоучка, основатель полевой археологии, раскопавший легендарную Трою.

— немецкий предприниматель и археолог-самоучка, основатель полевой археологии, раскопавший легендарную Трою. В 1868 году родился Витторио Монти — итальянский скрипач, композитор и дирижер, автор знаменитого чардаша, который носит его имя.

— итальянский скрипач, композитор и дирижер, автор знаменитого чардаша, который носит его имя. В 1872 году родился Александр Скрябин — русский композитор и пианист.

— русский композитор и пианист. В 1911 году родился Николай Крючков — советский актер театра и кино, народный артист СССР, звезда фильмов «Трактористы» и «Небесный тихоход».

— советский актер театра и кино, народный артист СССР, звезда фильмов «Трактористы» и «Небесный тихоход». 1934 году родилась Нина Иванова — советская киноактриса и кинорежиссер, популярность ей принесла главная роль в фильме «Весна на Заречной улице».

— советская киноактриса и кинорежиссер, популярность ей принесла главная роль в фильме «Весна на Заречной улице». В 1946 году родился Сид Барретт — британский гитарист, певец, один из основателей группы Pink Floyd.

— британский гитарист, певец, один из основателей группы Pink Floyd. В 1953 году родился Малькольм Митчелл Янг — ритм-гитарист австралийской рок-группы AC/DC.

— ритм-гитарист австралийской рок-группы AC/DC. В 1954 году родился Энтони Мингелла — британский кинорежиссер, лауреат премии «Оскар», снявший фильмы «Английский пациент» и «Талантливый мистер Рипли».

— британский кинорежиссер, лауреат премии «Оскар», снявший фильмы «Английский пациент» и «Талантливый мистер Рипли». В 1964 году родился Сергей Кузнецов — советский и российский композитор и продюсер, основатель группы «Ласковый май».

