Что такое Святки и как их праздновать: традиции и запреты

Рождественскими Святками в христианской традиции называется период между рождением Иисуса Христа (Рождество) и его крещением или явлением. Все три события раньше были объединены в один праздник, но позднее разделились. В России по православным правилам Святки длятся 12 дней — с 7 по 18 января, то есть от Рождества до дня накануне Крещения Господня. Однако обычай выделять особым образом окончание старого и начало нового года имеет древние корни, уходящие в языческие обряды, потому сегодня в Рождественских святках переплетены христианские и языческие ритуалы и обычаи. О дате, об истории и о традициях праздника — в материале «Вечерней Москвы».

© РИА Новости

История Рождественских Святок

Комплекс праздничных обрядов наблюдается у многих народов с самых древних времен. Обычно он связывается с днем зимнего солнцестояния (изначально — 25 декабря), которое знаменует конец одного года и начало другого. Известны древнеримские Сатурналии, посвященные Сатурну, когда после завершения работ в поле люди стремились отдохнуть, а также германский Йоль, связанный с началом потепления и будущим урожаем.

Слово «святки» происходит от праславянского «svętъ». Оно означает «освященные дни», потому и используется во множественном числе. Церковные святки в виде двадцатидневного праздничного таинства появляются в IV веке и постепенно оформляются до современного вида. Изначально христиане праздновали Богоявление 6 января. Оно включало сразу рождение Иисуса, поклонение ему мудрецов (волхвов) и последующее крещение Христа. Однако постепенно в разных местах церкви стали разделять эти события и отмечать их отдельно.

В конце концов в середине V века во время общего собрания священнослужителей, известного как Вселенский собор, было решено закрепить общие правила и установить двенадцать праздничных дней. При последующем разделении Католической и Православной церквей и принятии второй юлианского календаря как основного произошло и смещение дат. Потому сегодня католики празднуют Рождественское время с вечера 24 декабря (Рождество они празднуют 25-го числа) до Крещения, которое в западной традиции выпадает на следующее воскресенье после Богоявления. В 2024 году оно приходится на 15 января.

Когда Рождественские святки в 2026 году

Святки в 2026 году продлятся также с 7 по 18 января. Несмотря на это, начинать отмечать празднество можно уже с вечера 6-го числа. Внутри церкви существуют особые правила и обряды, которые совершаются ежедневно. Христиане могут посещать храмы в свободной форме. Также принято подавать милостыню и дарить подарки. Весь период совмещает языческие и религиозные обычаи.

Традиции

Святки многим знакомы с детства, когда этот период сопряжен с колядованием, которое до сих пор сохраняется в некоторых регионах России, в основном в деревнях и селах. Это одна из важнейших языческих традиций. Языческая Коляда олицетворяла начало новой жизни (новый год) и обновление природы. При принятии православия колядки стали отражать память об Иисусе Христе.

В ночь перед светлым праздником Коляды на Руси пели песни, танцевали, жгли костры, сжигали чучело уходящего года. Люди в костюмах зверей или мифических существ ходили из дома в дом, требуя угощений. В древности было принято считать это время года благоприятным для появления призраков умерших людей. И их нужно было задобрить угощениями.

Параллельно обновление природы, как и явление Сына Господня, требовало торжественности. Отсюда правило — убирать дом перед Святками, украшать жилище, готовить много вкусной еды. В это время издревле принято было гадать на судьбу в любви, на урожай, семью и на будущее. В древности эти занятия были обязанностью жрецов и шаманов, но затем стали всеобщим развлечением.

Что можно делать в Рождественские святки

В первый день праздника настоятельно рекомендуется посетить родных и близких. На Руси Святки начинались с визитов и поздравлений. Принято выражать благодарность за любовь и теплоту, а также поздравлять друг друга с рождением Христа.

С 6-го числа можно приглашать родственников и друзей на ужин. Традиционно готовится не менее 12 блюд. Так как 6-го числа кончается Рождественский пост, в период Святок разрешен алкоголь. Однако рекомендуется умеренность. Христианам также следует посещать церковь или хотя бы молиться дома.

Чего нельзя делать в Святки

В праздничные дни после Рождества Христова имеются некоторые запреты. В Рождественские святки не допускается:

вступать в брак и осуществлять свадебные церемонии;

употреблять в излишнем количестве алкогольные напитки;

заниматься рукоделием;

браниться и употреблять непотребные выражения;

переедать;

грустить, плакать, жаловаться на судьбу;

участие женщин с Рождества и до Крещения в азартных играх (считается, что если представительница слабого пола нарушит это правило, то ни один мужчина не захочет связать с ней жизнь);

в этот период отказывать в помощи, особенно детям, бедным и больным людям (такова христианская традиция).

