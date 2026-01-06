Какую сумму заплатила Германия за вывод Советской армии с территории ГДР

31 августа 1994 года последние российские солдаты покинули территорию объединённой Германии. Эпоха, начавшаяся с Победы в 1945-м, завершилась. Этот исторический вывод войск был оплачен германской стороной. Казалось бы, все справедливо: Германия получила полный суверенитет, СССР — компенсацию. Но вот уже три десятилетия историки и политики спорят: а была ли цена адекватной? Не продали ли мы «наследство Победы» за бесценок?

Политическая сделка: объединение в обмен на вывод

Объединение Германии в 1990 году было бы невозможно без согласия Михаила Горбачёва. В обмен на «добро» СССР получил гарантии по ключевым вопросам. Согласно Договору «Два плюс четыре» и отдельному советско-германскому соглашению, Западная группа войск (ЗГВ) должна была покинуть страну до конца 1994 года.

Германия взяла на себя обязательства по финансированию этого грандиозного «переезда». Сумма была оговорена: 15 миллиардов немецких марок. Из них 12 миллиардов — безвозмездная помощь, а 3 миллиарда — беспроцентный кредит. За досрочный вывод в августе 1994-го Бонн выплатил дополнительно 550 миллионов марок.

Что вывозили и что оставили: арифметика «наследства»

Масштабы вывода поражают: за четыре года было вывезено 338 800 военнослужащих, тысячи танков, орудий и самолётов — целая армия. Однако вывезли не всё. На территории Германии осталось гигантское недвижимое имущество — наследие почти полувекового присутствия.

Оставлено: 777 военных городков — 36 290 зданий (казармы, штабы, аэродромы, склады, жилые дома).

Официальная оценка (на 1990 год): Стоимость этого имущества была оценена примерно в 10,5 миллиардов марок. Многие немецкие и некоторые российские эксперты позже указывали, что эта сумма почти зеркально совпала с безвозмездной частью выплат (12 млрд марок). Мол, сделка была эквивалентной: мы получили деньги на переезд и обустройство, они — нашу инфраструктуру.

«Позорно принятая оценка»: почему спорят до сих пор?

Именно здесь начинается главный исторический спор. Многие российские политики и эксперты считают, что оценка в 10,5 млрд марок была катастрофически занижена, а сама сделка — дипломатическим поражением. Так, советский партийный деятель Юрий Прокофьев утверждает, что имущества СССР на территории Германии осталось на 25 миллиардов долларов. Историк-архивист Александр Дугин считает, что советское имущество в ГДР стоило около триллиона марок. А последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов назвал оценку советского имущества в 10,5 миллиардов марок «позорно принятой Москвой».

Критики считают, что в условиях политического цейтнота и экономического кризиса СССР (а затем Россия) не смогли настоять на полноценной независимой оценке и торге. Мы согласились на формальную компенсацию за вывод, фактически подарив Германии огромные активы, чья реальная рыночная и стратегическая стоимость была на порядки выше.