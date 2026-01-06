Какой советский эксперимент породил борщевик

Борщевик Сосновского, главный растительный «злодей» российских полей, пришел с Кавказа. Его появление и стремительное распространение стали результатом масштабного советского эксперимента.

© РИА Новости

Изначально это растение, эндемик Кавказа и Турции, росло в горах, не причиняя особого вреда. В России же до XX века были известны только безопасные виды этого растения, например, борщевик сибирский, который даже употребляли в пищу.

Но все изменилось после войны. СССР нуждался в дешевых и обильных кормах для скота. Чтобы решить эту задачу, ученые из Института кормов им. Вильямса обратили внимание на борщевик Сосновского. Его характеристики казались идеальными: фантастическая скорость роста (до 10 см в сутки), гигантская урожайность, морозостойкость и неприхотливость. Так, в 1950-х его начали массово высаживать по всей стране, назвав «мечтой агронома».

Однако к 1970 годам проявились первые последствия. Сок растения вызывал у людей сильные ожоги, а молоко коров становилось горьким и вредным. Борщевик вышел из-под контроля. Всего одно растение давало десятки тысяч семян, которые разносились ветром и техникой. Они сохраняли всхожесть много лет.

Кстати, при контакте с борщевиком медики советуют осторожно промокнуть место поражения салфеткой или тканью. Сок этого растения вызывает сильные ожоги. Кроме того, он содержит ядовитые вещества фуранокумарины. Они активируются под воздействием солнца.

Программу свернули в 80-х, но было уже поздно. После распада СССР миллионы гектаров сельхозземель оказались заброшены, и борщевик начал тотальное наступление. Сейчас, по оценкам ученых, он занимает более 1,5 млн гектаров.

С 2010-х власти официально объявили борщевик опасным сорняком. Борьба с ним идет сложно из-за того, что обработка химикатами дорогая, а владельцы многих заросших земель неизвестны. Ученые ищут биологические методы, например, изучают кавказскую моль, чьи гусеницы поедают семена борщевика.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, обязывающий владельцев участков уничтожать опасные растения, в том числе борщевик. Тех, кто будет уклоняться, ожидает штраф, писал «ГлагоL».