Что такое колядки и откуда пошла традиция

Один из важнейших праздников древних славян — Коляда. Руководитель фольклорного ансамбля «Рось» Мария Егорова рассказала «Вечерней Москве» о традициях этого древнего празднества.

© Вечерняя Москва

Есть предположение, что Коляда — это имя божества, нового Солнца, которое родилось на Земле.

В древности многие народы, в том числе славяне, праздновали ее в день зимнего солнцестояния, — рассказывает фольклорист. — Коляда символизировала начало нового года, перерождение. Впоследствии языческая традиция вплелась в христианскую. И начало Коляды сдвинулось к Рождеству Христову (25 декабря по старому стилю и 7 января — по новому).

В праздник дети и молодые люди обходили дворы, надевая маски козы и медведя, наряжаясь стариками и старухами, чтобы их не узнали. Нашим предкам было очень важно, чтобы к ним пришли колядующие. Они всегда восхваляли хозяина, прославляли его с помощью песен, которые в разных регионах назывались по-разному: колядки, щедровки, овсеньки. Колядующие желали хозяевам добра, чтобы рождались дети, скотина была здорова. Вот с такими светлыми пожеланиями они приходили в самое темное время года, отмечает Мария.

Отдельная роль была у детей. Например, девочки наряжались в курочек, прятались под стол и кудахтали. Так можно было пожелать хозяину, чтобы у него народилось много птенцов. А мальчики сеяли пшено. Этот ритуал символизировал плодородие.

Во время Коляды нельзя было работать, чинить старую мебель, зашивать старую одежду.

В ходе фольклорной экспедиции я узнала также, что в Смоленской области на Коляду запрещалось есть горох, считалось, что появятся бородавки, — рассказывает Мария Егорова.

Как отмечает фольклорист, сейчас мы проводим зимние праздники беззаботно, а для славян очень важно было в эти дни попросить о плодородии, солнечной весне. Ведь переживали они суровые зимы и в далеко не таких комфортных условиях, как мы.

Считалось, что чем сильнее ты вложишься в праздник, тем плодороднее будет твой год. Для колядующих пекли крендели, пряники в виде животных. Если в доме было мясо, его тоже предлагали им, — отмечает Мария Егорова.

Кстати, когда синтезировались язычество и христианство, по дворам стали ходить уже с вифлеемской звездой — которая символизировала рождение Христа. И были такие сюжеты в колядках, пели хозяину, что прямо в этом дворе Дева Мария Христа родила.

А еще были колядки со свадебным содержанием. Если был парень или девушка на выданье, ей пели, чтобы она в этом году вышла замуж, — рассказывает Мария.

А если какую-то невесту обошли, она печалилась и горевала о том, что она сделала не так.

Сейчас традиция колядования осталась в основном на селе. Но и в столице можно посмотреть на яркие обряды! Например, на фольклорном фестивале «Святки-колядки», который пройдет 11 января.

Марианна Абравитова, клинический психолог:

Здорово, что исконно русские традиции возвращаются в нашу жизнь. Совместное колядование — это ритуал в самом лучшем смысле слова. Он вырывает семью из рутины и цифрового мира, где мы проводим очень много времени, зачастую порознь. А во время таких традиций есть пространство для живого общения, творчества.

Рождественскими Святками в христианской традиции называется период между рождением Иисуса Христа (Рождество) и его крещением или явлением. Все три события раньше были объединены в один праздник, но позднее разделились. О дате, об истории и о традициях Святок — в материале «Вечерней Москвы».