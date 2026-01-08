СССР против США: кто же создал первый в мире компьютер

Советский Союз по праву считался одним из мировых лидеров в научно-технической сфере, и его вклад в развитие вычислительной техники является ярким тому подтверждением. В 1948 году в СССР была создана первая в мире программируемая электронно-вычислительная машина, что стало значимым событием в истории науки и технологий.

Значение патента

В дискуссиях о приоритете того или иного изобретения часто звучит мнение, что авторство определяется датой официальной регистрации. В случае с первой электронно-вычислительной машиной советские учёные действовали в полном соответствии с международной практикой. 4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники зарегистрировал под номером 10475 цифровую электронную вычислительную машину. Авторами изобретения стали Исаак Брук и Башир Рамеев.

Сам Брук впоследствии неоднократно подчёркивал, что разработанная им машина была предназначена для использования в научных лабораториях в качестве компактного вычислительного устройства. Важнейшей особенностью этой ЭВМ стало использование хранимой в памяти программы, что позволяет считать её первым в мире образцом подобной техники. При этом её размеры были относительно небольшими — около 5 квадратных метров, что являлось значительным достижением, учитывая использование 730 электронных ламп.

Развитие первых ЭВМ

Предпосылки для создания электронных вычислительных машин появились ещё в предвоенные годы, а необходимая инженерная база была сформирована в Германии в первой половине 1940-х годов. После окончания войны многие немецкие разработки стали достоянием СССР и США, что дало дополнительный импульс развитию технологий.

Следует отметить, что ранние модели вычислительных устройств были ручными, а не автоматическими. В США ещё до войны велись работы над полностью электронными системами, но они не предусматривали программирования. Те же устройства, которые позволяли использовать программы, оставались электромеханическими. Аналогичные разработки велись и в Советском Союзе.

В 1947 году в Киеве был основан Институт электротехники АН УССР, где была организована лаборатория моделирования и вычислительной техники. В её стенах создавались отечественные ЭВМ, которые не уступали, а иногда и превосходили зарубежные аналоги. В 1950 году институту предоставили дополнительное помещение в здании бывшего монастыря, где было решено собрать электронно-вычислительную машину МЭСМ. Она состояла из 6000 вакуумных ламп и могла выполнять до 3000 операций в минуту. МЭСМ могла считывать информацию как с перфокарт, так и с магнитных лент. В США аналогичные устройства появились лишь в 1951 году.

Короче говоря, хоть СССР и США практически одновременно создали свои электронно-вычислительные машины, приоритет остаётся за Советским Союзом, который разработал первую ЭВМ на несколько лет раньше своих заокеанских конкурентов. Это достижение стало возможным благодаря таланту советских учёных, их целеустремлённости и способности работать в условиях интенсивного технологического развития.