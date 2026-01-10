От древности до наших дней: как менялся с годами футбол

Футбол — это спорт, любовь к которому объединяет миллионы людей по всей планете. «Вечерняя Москва» вспоминает, как он менялся с годами.

© Вечерняя Москва

Футбол в древности был жестокой массовой забавой, больше похожей на побоище, чем на спорт. Футбольные матчи часто заканчивались травмами и погромами. Считается, что по Европе игру распространили римские легионеры. Они играли в «гарпастум» — агрессивное действо, напоминавшее регби, где мяч нужно было доставить до линии, используя силовые приемы и захваты. Сами римляне, в свою очередь, заимствовали эту традицию у греков, у которых была похожая игра «эпискирос».

Было и прошло

А вот что-то более менее похожее на современный футбол описывал в своих статьях английский публицист XVIII века Джозеф Стратт.

— Суперкубок средневековой Англии разыгрывался в Масленичный вторник, за день до Пепельной среды. Легенды связывают эти соревнования с историческими британскими победами. В Честере так могли отдавать дань памяти старой версии игры, когда игроки пинали ногами не мяч, а голову побежденного датского викинга. Таким образом, средневековые футбольные игры в Англии служили не только способом сплочения общества, но и метафорой, поднимающей уровень патриотизма и солидарности среди людей, — отмечал тогда публицист.

Спортсмен, тренер футбольной школы Дмитрий Щепановский говорит, что раньше в футболе действовало одно причудливое, но знакомое всем правило, которое очень уж распространено в дворовом футболе.

— Был «последний защитник», то есть игрок, который страховал игроков впереди себя. Сейчас уже так не играют, и трудно представить в наших реалиях, как команда добьется положительного результата с такой расстановкой защитников, — отмечает футбольный тренер. — Ведь у «страхующего» по краям остается много свободного пространства, куда может вбежать игрок соперников.

А время идет

Стоит добавить, что футбольная философия ведения игры постоянно видоизменяется. Придумывают новые тактики, расстановки и многое-многое другое.

— Раньше приветствовалось индивидуальное мастерство. Сегодня же в современном футболе на первое место выходит командная игра, взаимодействие и расположение игроков на поле, — отмечает Щепановский.

Однако даже с учетом того, что практически все команды перешли на новый тип игры, остаются индивидуалисты, которые очень уж любят болезненные столкновения и падения на поле.

— Это психологический момент воздействия на судью и тактический для команды. Иногда симулянты подстраиваются под соперника,чтобы он невзначай нарушил правила. Так игроки пытаются «выудить» штрафной гол для команды, — рассказывает «ВМ» Щепановский.

Кстати, у многих зрителей и футбольных фанатов часто возникает вопрос: «А почему футболисты столько зарабатывают?» В 2019 году ответ на это дал банк Великобритании.

— Зарплаты игроков растут, поскольку клубы зарабатывают больше, чем когда-либо. Благодаря глобализации и технологическому прогрессу, такому как рынок платного телевидения, футбол стал популярнее и прибыльнее. Права на трансляцию первых сезонов Премьер-лиги в 1992–1997 годах были проданы менее чем за 200 миллионов фунтов стерлингов. Для сравнения: стоимость телевизионных прав на сезон 2016–2019 годов превысила 5 миллиардов фунтов стерлингов, — отметили в заявлении банка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Щепановский, футбольный тренер школы «Импульс»:

— Все в нашей жизни развивается, и в спорте, конечно, никто не хочет стоять на месте. Да, со временем футбол стал другим (конечно, на это повлияло и развитие медиа), но кое-какие его аспекты остались неизменны: дисциплина, усилия, конкуренция, умение действовать в коллективе, ставить цели и идти к ним, анализировать действия.

ПЕРВЫЕ МЯЧИ