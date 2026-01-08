Загадочная женщина-врач: участвовала ли она в убийстве Сталина

Обстоятельства смерти Иосифа Сталина 5 марта 1953 года по сей день остаются одной из главных исторических загадок. Официальная версия — инсульт. Но многие историки придерживаются мнения, что кончину вождя ускорило намеренное бездействие его ближайшего окружения, не позволившего вовремя вызвать врачей. Однако существует и куда более мрачная гипотеза: Сталин был убит, и исполнительницей стала таинственная женщина-врач.

Окружение как главный подозреваемый

На роль предполагаемых заговорщиков историки обычно выдвигают «четвёрку»: Берию, Маленкова, Хрущёва и Булганина. Именно они видели Сталина последними накануне его болезни 28 февраля 1953 года. После их отъезда с Ближней дачи вождя почти сутки не беспокоили, обнаружив лишь 1 марта в тяжёлом состоянии.

Вячеслав Молотов вспоминал, как на первомайской демонстрации 1953 года Берия, по его словам, намекнул: «Я его убрал». Хотя самоубийственным такое признание кажется маловероятным, оно отражает царившие в верхах подозрения. Если заговор и существовал, Берия, обладавший огромной властью над карательным аппаратом, выглядит его ключевой фигурой.

Женщина в тени: версия Абдурахмана Авторханова

Самую детективную версию убийства изложил в эмиграции историк-диссидент Абдурахман Авторханов. Ссылаясь на неназванных «старых большевиков», он описал сцену, будто сошедшую со страниц шпионского романа.

Согласно этой истории, в ночь на 28 февраля, во время разговора о «деле врачей», Берия вызвал свою сотрудницу. Та, под видом документов, принесла флакон с эфиром и плеснула жидкостью в лицо Сталину, вызвав мгновенную потерю сознания. Затем последовала инъекция медленно действующего яда.

В последующие дни эта же женщина, уже в роли лечащего врача, якобы регулярно делала вождю отравляющие уколы, создавая видимость естественного угасания. Любопытно, что дочь Сталина, Светлана Аллилуева, упоминала среди медиков у постели отца молодую женщину-врача, чьё лицо показалось ей знакомым.

Правда или политический миф?

Версия Авторханова, однако, имеет серьёзные изъяны. Историки отмечают, что автор неоднократно переиздавал свои мемуары, но так и не назвал источников и не предоставил доказательств. В 1990-е годы он и сам смягчил позицию, заявив, что прямого заговора не было, а было «молчаливое согласие» не оказывать помощь.

Светлана Аллилуева, несмотря на упоминание загадочной женщины, категорично отрицала заговор: «Я не видела и не вижу» злодейского исполнения. Официальные протоколы вскрытия и медицинские заключения также не содержат указаний на насильственную смерть.

Удобная версия для всех

Так родился исторический компромисс: прямого убийства, вероятно, не было. Но была пассивность, выжидательная позиция соратников, для которых уход вождя стал «естественным» решением политических противоречий. Загадочная женщина-врач в этой логике — скорее символический образ, персонификация той самой роковой «помощи», которая не пришла вовремя, или, по другой версии, пришла в самом убийственном виде.

Это позволяет сторонникам версии убийства сохранить интригу, а сторонникам естественной смерти — указывать на отсутствие прямых улик. В итоге смерть Сталина так и осталась в истории неразрешимым ребусом, где медицинские факты тесно переплелись с политическим мифом, а тень подозрения легла не только на его соратников, но и на незнакомку в белом халате.