Советы брата и сестры помогли выиграть крупные суммы в лотерею

Никогда не стоит пренебрегать умными советами, исходящими от близкой родни. Во всяком случае, наверняка, так должны думать американцы, которым братские и сестринские рекомендации помогли получить крупные лотерейные выигрыши.

Житель американского штата Мичиган рассказал, что благодаря помощи своего брата он выиграл приз в размере 1 миллиона долларов в супер-розыгрыше Мичиганской лотереи. Как сообщает UPI, 30-летний житель округа Окленд рассказал представителям лотереи штата Мичиган, что именно его брат познакомил его с Супер-розыгрышем.

"Мой брат рассказал мне о Супер-розыгрыше, поэтому я попросил его купить мне билет, когда он пошел и купил один для себя, и в итоге мне повезло", - говорит везучий игрок.

Билет, купленный в магазине Kakoz 2 на Декиндр-роуд в Стерлинг-Хайтс, принес счастливчику куш в размере 1 миллиона долларов в ходе розыгрыша во второй половине ноября прошедшего года.

"Когда я увидел, что мой лотерейный билет выиграл 1 миллион долларов, я не смог в это поверить. Мне пришлось проверить билет несколько раз, прежде чем до меня дошло, что я действительно выиграл. Я чувствую себя свободным от стресса и как будто с души свалился груз", - делится эмоциями победитель.

Везунчик рассказал, что его призовые деньги пойдут на сбережения. Женщина из еще одного американского штата – Мэриленда – тоже последовала мудрому совету своей сестры и в итоге выиграла лотерейный приз в размере 50 000 долларов благодаря своевременным подсказкам.

Жительница округа Балтимор рассказала чиновникам лотереи штата Мэриленд, что ее сестра дала ей несколько советов, как правильно участвовать в лотерее, и эти советы привели к тому, что она купила билет Money Maker стоимостью 5 долларов в круглосуточном магазине High на бульваре Долфилд в Оуингс-Миллс.

Позже, когда женщина смотрела телевизор дома, она поскребла свой билет и обнаружила совпадающий номер 20, принесший ей приз в размере 50 000 долларов. Женщина позвонила своей сестре, чтобы подтвердить выигрыш.

"Это не похоже на реальность", - удивляется женщина.

Ее сестра, страстная поклонница лотереи, подтвердила, что билет принес ей крупную прибыль.

Победительница сказала, что часть ее выигрыша пойдет на организацию праздничной пижамной вечеринки.