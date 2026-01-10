Почему в Цемесской бухте тонут корабли и происходят катастрофы

Цемесская бухта у Новороссийска — место легендарное. Ее название произошло от адыгского «цэмез», что означает «гнилой лес». Сами моряки годами рассказывают о необычайных событиях, которые здесь происходят, о чем пишет автор канала «У Клио под юбкой».

Самый страшный враг — новороссийская бора, именно она превращает это место в настоящий ад. Ураганный ветер, срывающийся с гор, достигает скорости 80 м/с и моментально покрывает суда толстым льдом, что не раз приводило к кораблекрушениям прямо у причала.

Но здесь происходило и много всего необъяснимого: в 1982 году на военном корабле в бухте одновременно остановились все часы, а в 1986 году произошла одна из самых страшных трагедий: столкнулись и затонули пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов» и сухогруз «Петр Васев», погибли 423 человека. Виноватыми посчитали капитанов, но ходили слухи о вмешательстве высших сил.

Среди научных причин называют происхождение бухты — от кальдеры древнего вулкана, что вызывает электромагнитные аномалии. Геологи это отрицают.