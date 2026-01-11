Баскетболист Касаткин о возвращении в Россию: не могу подобрать слов, я счастлив

Российский баскетболист Даниил Касаткин в интервью телеканалу "Россия" поделился своими чувствами после возвращения в Россию из Франции и рассказал, что сейчас находится вместе со своей семьей. "Даже не могу подобрать слов, насколько я счастлив. В первую очередь хотелось бы сказать спасибо моей стране и всем людям, принимавшим участие в моем освобождении. Спасибо моей невесте и моим родителям, которые проявили невероятный героизм и придавали мне очень много сил в сложный период", - подчеркнул он. 8 января Фредерик Бело, адвокат Даниила Касаткина, сообщил об освобождении баскетболиста из-под стражи во Франции. В своей речи Касаткин поблагодарил его за работу. Касаткин был задержан в июне 2025 в аэропорту "Шарль де Голль" по запросу США. Его обвиняли в причастности к хакерским группировкам и в участии в кибератаках на американские учреждения, в том числе федеральные. Даниил отрицал вину. Его поместили в тюрьму в пригороде Парижа, Штаты требовали его экстрадиции. В США баскетболисту грозило до 25 лет лишения свободы. Суд одобрил этот запрос, но премьер-министр не подписал документ, что позволило спортсмену выйти из заключения и вернуться на родину.