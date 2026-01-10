Приметы и поверья на 10 января: что нельзя делать в Домочадцев день

По народному календарю 10 января — Домочадцев день, или Игнатьев день. Другое название этого праздника — Рождественский мясоед. В старину люди собирались в этот день за большим столом, а все домашние хлопоты делили поровну, вместе занимались и подготовкой к трапезе. 10 января вспоминали преподобного Игнатия Ломского, православного святого, который жил в XVI веке.

В этот день на стол принято было подавать разные мясные блюда: ветчину, запеченную курицу, буженину.

В старину существовала традиция — всей семьей загадывать одно общее доброе желание. Также в Домочадцев день с особым почтением относились к старшим членам семьи — им дарили теплые вещи, например носки или валенки, а также сладости.

10 января запрещается одалживать деньги или продукты, иначе могут наступить сложные времена, и семья не выберется из долгов. Женщинам не рекомендуется заводить опару и готовить выпечку. По поверьям, это может привести к ссоре с близким человеком. Под запретом и занятия рукоделием: вышивка, вязание, шитье. Нарушивший запрет рискует запутать свою судьбу.

В Домочадцев день не стоит белить печь — это может обидеть домового, и он уйдет из жилища, оставив его без защиты от нечистой силы. Также запрещается оставлять окна открытыми, иначе можно потерять семейное счастье. Незамужним девушкам следует обязательно запереть дверь, чтобы будущий супруг не был гулящим.

10 января нужно провести вместе с семьей. Тому, кто в этот день останется в одиночестве, придется скитаться по чужим домам вдали от родных. Кроме того, нельзя ругаться с близкими людьми и сплетничать о родственниках.

В этот день хорошим знаком считается сыграть свадьбу — брак будет крепким и счастливым.

Согласно народным приметам, если в Домочадцев день громко чирикают воробьи, скоро потеплеет. Метель за окном предвещает дождливое лето. Если собака лежит на снегу и не прячется в будку — надвигается вьюга. Если кошка свернулась клубочком и лежит на чем-то мягком и теплом — погода будет морозная и ясная. Вороны и галки кружат в небе — пойдет снег. Если день безветренный — год будет урожайным.