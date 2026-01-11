Лучший пограничник в СССР: сколько диверсантов задержал Никита Карацупа

Если кинематографичный таможенник Верещагин из «Белого солнца пустыни» — собирательный образ, то у пограничников СССР был свой живой миф. Звали его Никита Карацупа. За 20 лет службы на разных рубежах страны он со своими верными собаками задержал и обезвредил 467 нарушителей границы. Его имя наводило ужас на шпионов и диверсантов, а биография больше похожа на сценарий остросюжетного боевика, где главный герой не расстается с безымянным, но смертельно опасным напарником на четырёх лапах.

© РИА Новости

Сирота, которого усыновила граница

Судьба Никиты Карацупы началась непросто. Оставшись сиротой в семь лет, он воспитывался в детском доме, трудился в колхозе. Армейская служба стала для него не просто долгом, а путём в жизнь. Попав в пограничные войска, он выбрал самое сложное и редкое ремесло — следопыта-кинолога. Его первой и главной школой стала застава «Полтавка» на Дальнем Востоке (позже названная его именем). Здесь, в бескрайней тайге, и родилась легенда.

Уже к 1933 году, как пишут историки, молодой пограничник задержал свыше 200 нарушителей. Его главным оружием был не только автомат, но и невероятное чутьё, знание тайги и, конечно, его псы. Всех своих служебных собак Карацупа, вопреки уставу, называл одной кличкой — Индус. И каждый Индус, сменяя погибшего предшественника, наследовал его долг. Все пять Индусов пали при исполнении, защищая хозяина и рубежи страны.

Охота длиною в 20 лет: 467 против одного

Статистика Карацупы ошеломляет. За два десятилетия службы на разных границах — от Тихого океана до Закавказья — он не дал перейти рубеж 467 диверсантам. 338 из них были взяты живыми, 129 — ликвидированы в перестрелках. Это не просто цифры, это результат каждодневной, изматывающей охоты, где ставкой была жизнь.

Его профессиональный нюх стал притчей во языцех. Говорили, он мог по сломанной ветке определить не только давность следа, но и рост, вес и даже настроение нарушителя. Он превратил пограничную службу в высокое искусство слежки и поимки. Неудивительно, что уже в 1930-е годы его имя стало нарицательным — символом непрошибаемой защиты границы.

Награды, собаки и дипломатический казус

Государство высоко оценило его труд: два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды. Но высшая награда — Звезда Героя Советского Союза — нашла его только в 1965 году, уже в отставке.

А в отставку он ушёл, пройдя уникальный путь: от командира заставы до советника в Главном управлении погранвойск. Именно Карацупу привлекли для организации пограничной службы во Вьетнаме.

В его биографии есть и курьёзный эпизод, хорошо иллюстрирующий советскую эпоху. В 1950-е, перед визитом индийского премьера Джавахарлала Неру, кто-то из чиновников спохватился: кличка легендарных собак — «Индус» — может быть воспринята как оскорбление. В исторических справках и музеях собак Карацупы срочно переименовали в… «Ингусов». Как отнёсся к этому сам хозяин пяти Индусов — история умалчивает.

Легенда на пенсии

Уйдя в запас в 1961 году, Карацупа не сбавил темпа. Он работал в Центральном музее пограничных войск, делился опытом, воспитывал новое поколение. Его книга «Записки следопыта» стала бестселлером, учебником для тысяч кинологов.

Он умер в 1994 году, оставив после себя не просто память, а целый культурный код пограничной службы. Для всех, кто носит зелёную фуражку, Никита Карацупа — не просто герой, а эталон. Человек, доказавший, что верность долгу, сметка и связь с четвероногим другом могут быть сильнее любого врага.