Женщина оказалась на грани смерти и поругалась с ангелами

Жительница США оказалась на грани смерти после операции, пообщалась с Богом и перед возвращением к жизни поругалась с ангелами. Ее историю публикует Need To Know.

59-летней Розмари Торнтон диагностировали рак шейки матки в 2018 году. После операции у женщины началось сильное кровотечение и, как она узнала позже, резко упало артериальное давление. По словам Торнтон, в этот момент ее сознание как будто выбросило из тела в темноту. Американка поняла, что ее жизнь закончена, но это не вызвало у нее шока.

«Я не чувствовала никакого ужаса, только ощущение освобождения. Вся тревога, сожаления и печаль исчезли», — рассказала Торнтон.

Затем она почувствовала чье-то присутствие. Она спросила, кто это, и ей ответили:

«Ты — образ и подобие, а я — оригинал».

Женщина призналась, что ее развеселил такой ответ. Затем, по словам Торнтон, она попала в некую белую комнату, похожую на «автомойку для души». Там американке заявили, что она восстановлена и может двигаться дальше. Но затем Торнтон увидела медсестру, которая помогала ей в больнице. Женщина рыдала, уверенная, что виновна в смерти Торнтон. Американка призналась, что почувствовала горе медсестры, как свое собственное, и начала возвращаться.

Торнтон призналась, что не хотела этого и даже поругалась с ангелами, которые пытались вернуть ее обратно. В итоге американка очнулась. Более того, выяснилось, что раковая опухоль матки полностью исчезла. Врач, по словам женщины, сказал, что никогда не видел настолько быстрого исцеления. Теперь Торнтон уверена, что Бог не только любит всех людей, но любит их такими, какие они есть.

«Смерть похожа на пробуждение от яркого сна. А вся жизнь на Земле — лишь маленькая крупинка соли. Она не имеет большого значения», — подытожила женщина.

