Почему людей смущают безобидные слова

Бывало у вас такое: собеседник в разговоре использует совершенно нормальное слово, а вы невольно хватаетесь за воображаемый жемчуг? Наш язык полон таких ловушек — слов, которые звучат двусмысленно, хотя на самом деле имеют самое невинное значение. Это просто игра звуков, которая будит в нас странные ассоциации.

© ГлагоL

Вибриссы. Это вовсе не то, о чем вы подумали. Так называются длинные жесткие волоски у животных, например, усы у кошки, поясняет Татьяна Кузнецова в своем блоге «Говорим грамотно и уверенно».

Гандикап в наше время не имеет ничего общего с инвалидностью. В английском языке слово handicap долгое время было основным термином для обозначения инвалидности (сейчас считается устаревшим и заменено на disability). Сейчас так называют спортивный термин, означающий фору, которую дают слабейшему участнику, чтобы уравнять шансы.

От слова «гоминиды» вздрагивают неподготовленные уши, на деле оно обозначает семейство приматов, включающее человека и его предков.

Если вас приглашают на коблер, не спешите краснеть. Это либо фруктовый пирог с «рваным» тестом, который подают с мороженым, либо алкогольный коктейль с крошеным льдом и фруктами.

Петит. Все скромно: это просто мелкий типографский шрифт. Синклит звучит солидно, и не зря. Так раньше называли собрание высших сановников или духовенства.

Плювиофилом называют человека, который обожает дождливую погоду. Ничего более. А престидижитатором мог быть фокусник, ловкий манипулятор. Звучит очень эффектно, но оно почти вышло из употребления.

Вот так обычные термины из ботаники, истории и музыки могут заставить нас смутиться. Главное — помнить их истинное значение и не бояться выглядеть глупо.

«ГлагоL» ранее рассказал историю о том, как манул Тимофей из Московского зоопарка внес изменения в словарь русского языка. Слово «зажировка» обозначают процесс накопления жирового запаса у животных к зиме. Благодаря Тимоше его официально включили в метасловарь русского языка. Раньше это слово использовала в узких профессиональных кругах.