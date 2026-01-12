Мужчина купил старый запертый сейф и нашел внутри миллионы долларов

В США мужчина за 500 долларов (40 тысяч рублей) купил заброшенную складскую ячейку и обнаружил в ней старый запертый сейф с крупной денежной суммой. Об этом сообщает издание Metro.

Историю о случае с сейфом рассказал аукционист Дэн Дотсон, участвующий в телешоу Storage Wars. Он проводил аукцион, где распродавали складские ячейки, за которые три месяца не вносили плату. Ни покупатели, ни продавцы не знали, что хранится внутри.

Покупатель, нашедший в ячейке сейф, сразу же попытался его открыть, но тот не поддавался.

«Тогда он позвал второго человека, и тот сумел его открыть, — вспоминает Дотсон. — Обычно внутри сейфов пусто, но этот был не пустой. Там лежали 7,5 миллиона долларов (588 миллионов рублей) наличными».

Кому принадлежал сейф прежде, и откуда у его бывшего хозяина были такие деньги, осталось неизвестным. Дотсон подозревает, что он переехал или попал в тюрьму и поэтому перестал оплачивать складскую ячейку.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии поставлена точка в деле о чемоданах с детскими останками, купленных на распродаже в 2022 году. Останки хранились в заброшенной складской ячейке, которую купила семья из Окленда. Покупатели не знали, что находится внутри, пока чемоданы не привезли к ним домой на грузовике.