Кого стоит опасаться в Черном море

Чёрное море часто продают как «самое спокойное». Без акул-людоедов, без ядовитых рифов, без тропической фауны, способной за минуту превратить отпуск в сюжет для каналов «Происшествия». В этом есть правда — но только наполовину. Опасные животные здесь есть, просто их угрозы «по-черноморски» тихие: ожог вместо укуса, игла вместо клыков, инфекция вместо драматичного нападения.

© Соцсети

Медуза-корнерот (Rhizostoma pulmo): ожоги, которые портят сезон

Корнерот — та самая крупная медуза, которую отдыхающие чаще всего видят у берега: молочно-голубая «шляпа», внушительный размер, медленное, почти ленивое движение. И именно из-за этой «нескорости» с ней чаще всего сталкиваются случайно — в буквальном смысле телом.

Клетки-стрекала у корнерота могут вызвать болезненный контактный дерматит: жжение, покраснение, отёк. Для большинства людей это не медицинская катастрофа, но неприятность серьёзная, особенно если ожог пришёлся на лицо или чувствительную кожу. У чувствительных людей возможна более выраженная реакция — вплоть до крапивницы.

Корнерот в Чёрном море не «убийца»; угрозы уровня австралийских кубомедуз здесь нет. Но для ребёнка, аллергика или человека с астмой даже «обычный» ожог может обернуться поездкой в травмпункт.

Морская крапива — медуза Aurelia aurita: «слабая», но коварная

Аурелия (её у нас часто называют «ушастая медуза») выглядит почти безобидно: прозрачный «блин» с четырьмя заметными кольцами. Многие уверены, что она не жалит вовсе — и часто ошибаются.

Её стрекательные клетки слабее, чем у корнерота, но при массовом появлении медуз у берега контакт становится почти неизбежным. Жжение, зуд, раздражение кожи — классика. Иногда хватает пары минут в воде, чтобы испортить впечатление от всего дня.

Её недооценивают из-за внешней «стерильности». Аурелию берут руками, к ней подплывают дети, её игнорируют, пока кожа не начинает «гореть».

Морской дракончик (Trachinus draco): маленькая рыба с большим ядом

Если бы Чёрное море назначало «самого опасного» по соотношению размеров и последствий, морской дракончик имел бы все шансы выиграть. Эта рыба большую часть времени проводит, зарывшись в песок, оставляя на виду глаза и верх головы. Для человека это означает простую вещь: на неё легко наступить.

У дракончика ядовитые шипы на спинном плавнике и жаберной крышке. Укол вызывает резкую боль (часто описывают как «обжигающую»), отёк, иногда — тошноту, слабость, головокружение. Редко, но возможны системные реакции. Медицинская литература рассматривает уколы Trachinus как одно из наиболее болезненных морских отравлений в умеренных широтах.

Как это происходит. Типичный сценарий — человек идёт по мелководью, не видя рыбу, и наступает. Второй вариант — рыба попадает в сеть или на крючок, и её берут рукой.

Скат-хвостокол (Dasyatis pastinaca): удар «шпагой»

Скаты в Чёрном море — не экзотика и не городская легенда. Хвостокол (обыкновенный) — вид, который отмечается для бассейна Чёрного моря и прилегающих вод.

У хвостокола на хвосте — шип (иногда говорят «жало»), способный нанести глубокую рану. В отличие от медузы, здесь главный риск не ожог, а травма: прокол, кровотечение, сильная боль, возможное инфицирование. Скаты не «охотятся» на людей, но защищаются резко, если на них наступить или загнать в угол.

Типичный риск: мелководье, тёплая вода, песчаное дно. Человек идёт, скат лежит или перемещается по дну, контакт — случайный.

Морской ёрш (скорпена) (Scorpaena porcus): колючая классика травмпункта

Черноморская скорпена выглядит как рыба, которую природа делала «в раздражении»: шипы, выступы, маскировка. Она донная, часто держится среди камней, водорослей, у волнорезов.

Колючие лучи плавников могут вводить токсичный секрет. Укол — это боль, отёк, воспаление; иногда поднимается температура. Как и в случае со многими морскими травмами, отдельная проблема — вторичная инфекция: морская вода и рана — союз, который требует внимания.

Скорпену нередко ловят рыбаки, и травмы часто происходят «на берегу», когда рыбу снимают с крючка или разбирают улов. В воде риск тоже есть — особенно у любителей лазать по камням без обуви.

Морской ерш-бычок и «колючие» донные рыбы: не яд, а инфекция и рваная рана

Здесь важна журналистская честность: не всякая колючая рыба «ядовита». Но это не значит, что она безопасна. У многих донных видов (включая ряд бычков, которые имеют шипы и жёсткие лучи плавников) травма — это прежде всего механическое повреждение, а затем риск воспаления.

Проколы и порезы на фоне морской воды могут осложняться бактериальной инфекцией. В медицине это отдельный сюжет: морские раны требуют правильной обработки, а иногда — и антибиотикотерапии (решает врач).