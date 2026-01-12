«Цирк» в церкви: что было не так с венчанием Крупской и Ленина

Брак Владимира Ленина и Надежды Крупской редко описывают как романтическую историю. Это был скорее стратегический союз, оформленный по всем правилам Российской империи, которые сами молодожены презирали. Их свадьба в сибирской ссылке — уникальный казус: два ярых атеиста, будущие вожди революции, обвенчались в церкви, а обручальные кольца им выковали из медных пятаков. Как это случилось и что это был за брак на самом деле?

Ссылка вместо медового месяца

История их брака началась с тюрьмы. В 1898 году и Ленин (Владимир Ульянов), и Крупская были приговорены к ссылке за революционную деятельность, но в разные места: он — в село Шушенское, она — в Уфимскую губернию. Чтобы воссоединиться, Крупская подала прошение о переводе «к жениху Ульянову». Власти дали согласие с одним условием: пара должна официально обвенчаться. Иного законного способа зарегистрировать брак в империи не существовало.

Интересно, что историкам не удалось найти следов традиционной помолвки. Как отмечает исследователь Ольга Грейгъ, её, скорее всего, и не было. Их «помолвкой» стало решение партии и царской администрации.

«Цирк» в церкви: венчание, которого не должно было быть

Для убеждённых атеистов этот обряд был издевательством. Ленин ещё в юности сорвал с себя нательный крест, а его отец жаловался, что дети не ходят в церковь. Сама Крупская много лет спустя называла венчание «цирком», на который пришлось пойти ради дела.

Тем не менее 22 июля 1898 года в церкви Петра и Павла в Шушенском церемония состоялась. Факт зафиксирован в метрической книге. Это был чисто прагматичный шаг: брак давал Крупской право остаться в Шушенском и вести совместную революционную работу.

Легенда о пятаках

Широко известна и история, согласно которой для Крупской и Ленина местный мастер, тоже осужденный, Оскар Энгберг изготовил обручальные кольца из медных пятаков. Впрочем, Энгберг вспоминал, что работал над кольцами «по всем правилам ювелирного искусства». Многие считают, что к услугам кузнеца молодожены прибегли из-за безденежья. Однако в действительности Крупская и Ленин просто не имели возможности выехать для того, чтобы приобрести золотые кольца.

Надежда Крупская рассказывала о том, что с медными кольцами она и ее супруг не расставались. Но на самом деле Крупская кольцо не носила. Георгий Голиков в издании «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине» пишет о том, что хозяйка лондонской квартиры, в которой проживали Ульяновы в начале ХХ века, с подозрением отнеслась к новым жильцам в частности именно потому, что Надежда Константиновна не носила обручального кольца. Однако кольца из пятаков все-таки существовали. Незадолго до смерти Крупская передала их в Центральный музей В. И. Ленина.