США против СССР: чем закончилась операция «Большое копье»

В истории Холодной войны был эпизод, который мог стать финальным. 27 октября 1969 года 18 американских стратегических бомбардировщиков B-52, вооруженных термоядерными бомбами, по личному приказу президента Ричарда Никсона устремились к советским границам. Операция под кодовым названием «Гигантское копьё» была не просто учением — это была тщательно спланированная психологическая атака. Никсон пытался разыграть «стратегию безумца», убеждая мир, что он готов нажать на спуск, лишь бы победить коммунизм.

Арктический блеф: три дня на грани

Маршрут «стратосферных крепостей» пролегал через Аляску и Северный полюс к самым уязвимым границам СССР. В течение трех дней эскадрилья кружила у советских рубежей, периодически совершая опасные маневры в сторону территории Союза. Картина напоминала сюжет сатирического фильма Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав», где сумасшедший генерал запускает ядерный апокалипсис.

Целью Никсона было не начать войну, а симулировать готовность к ней. Он хотел произвести «переломный» психологический эффект, прежде всего — на руководство Северного Вьетнама и СССР. В разговоре со своим помощником Гарри Холдеманом президент откровенничал:

«Мы просто скажем им… Никсон свихнулся на ненависти к коммунизму. Мы не можем удержать его, когда он выходит из себя, а он держит палец на ядерной кнопке».

Расчет был на то, что запуганные «ядерным психозом» противники пойдут на уступки.

Холодный расчёт Москвы: почему блеф не сработал?

Однако советское руководство во главе с Леонидом Брежневым не поддалось панике. Войска ПВО фиксировали каждый маневр бомбардировщиков, но Генштаб проявил выдержку.

Ни Советский Союз, ни Китай никак не отреагировали по дипломатическим линиям. Уровень поддержки вьетнамских коммунистов остался прежним, и Америке пришлось безуспешно воевать в этой стране до 1975 года. Правда, в те же самые дни Леонид Брежнев отказался от отправки советских войск в другую горячую точку – на Ближний Восток (этот вопрос также стоял на повестке дня). Однако публицист Филип Таубман, автор книги «Солдаты Холодной войны», сомневается, что в этом случае сыграло роль повышение ядерной боеготовности США.

Возможно, в Кремле понимали, что Никсон – в действительности не такой человек, чтобы ненавидеть русских непримиримой ненавистью. Согласно неподтверждённой версии, в 1925-1930 годах будущий президент США жил с родителями в городе Дегтярске на Урале. В 1959 году во время визита в СССР Никсон в качестве вице-президента США вновь посетил этот захолустный городок и даже пообщался с рабочими на шахте.

Были и другие факты, указывающие на то, что «Большое копьё» – не более, чем блеф. К концу 1960-х годов в мире установилось стратегическое равновесие. Любой удар по Советскому Союзу грозил гибелью самой Америке. Кроме того, для коммунистической идеологии было характерно восприятие «буржуазного» мира как «царства чистогана», замешанного на рациональном расчёте.

На самом деле некоторая толика «безумия» в действиях Никсона была непритворной. Осенью 1969 года, как рассказывал помощник Генри Киссиджера Роджер Моррис, в Белом доме на полном серьёзе рассматривались цели для ядерного удара – правда не по СССР, а по Северному Вьетнаму. От реализации плана «Утиный клюв» Никсона удержали антивоенные протесты американцев.

«Стратегия безумца»: наследие

Хотя Ричарда Никсона прозвали «чудовищем из Белого дома», его «стратегия безумца» нашла последователей среди мировых лидеров. В разное время элементы этой стратегии аналитики обнаруживали в политике диктаторов Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, правительства Северной Кореи, а также американского президента Дональда Трампа. С 2015 года на Западе заговорили об «иррациональности» президента России Владимира Путина и о том, что это может быть сознательно выбранная политическая линия. Однако многие политологи сильно сомневаются в эффективности «стратегии безумца».

В 2019 году российский генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев заявил, что США возвращаются к стратегии «Гигантского копья». По версии отечественных СМИ, это может быть ответом на размещение Россией современного оружия в Арктике.