Тунгусский метеорит: что было бы, если бы он упал на 100 лет позднее

30 июня 1908 года, около 7 часов утра по местному времени, над Подкаменной Тунгуской в Восточной Сибири произошёл самый мощный взрыв в документированной истории человечества, вызванный космическим объектом.

По современным оценкам NASA и Российской академии наук, энергия взрыва составила 10–15 мегатонн в тротиловом эквиваленте — это примерно 1000 хиросимских бомб. Объект диаметром 50–100 метров вошёл в атмосферу под острым углом, взорвался на высоте 5–10 км и не оставил кратера.

Ударная волна повалила лес на площади более 2150 км², сейсмические станции по всему миру зафиксировали толчок, а атмосферная волна дважды обогнула Землю. В Европе несколько ночей подряд небо светилось необычным серебристым светом.

Жертв не было. Район был практически безлюдным — лишь редкие эвенкийские стойбища. Ближайшее постоянное поселение, торговый пункт Ванавара, находилось в 65 км от эпицентра: там почувствовали землетрясение и горячий ветер, но серьёзных разрушений не произошло.

А теперь перенесёмся ровно на век вперёд — 30 июня 2008 года, то же место, та же траектория, тот же объект. Что изменилось бы?

Глухая тайга стала чуть менее глухой

За 100 лет Эвенкийский район Красноярского края остался одним из самых малонаселённых мест России. Плотность населения — менее 0,02 человека на км². Но люди всё-таки появились. Главный населённый пункт — посёлок Ванавара — к 2008 году насчитывал около 3000–3500 жителей (по данным переписей 2002 и 2010 годов). Там работали школа, больница, небольшой аэропорт с грунтовой полосой, дизельная электростанция, магазины. Жители занимались охотой, оленеводством, работали на метеостанции и в геологических партиях.

Появились и другие мелкие поселения, вахтовые посёлки, зимники. В регионе начали разведку нефти и газа, хотя крупных месторождений прямо в эпицентре не было. Мобильная связь ловила с перебоями, интернет — через спутник или диалап, но он уже был. Короче, тайга осталась тайгой, но уже не полной пустыней.

7:14 утра, 30 июня 2008 года

Яркая вспышка на северо-востоке, ярче солнца. Жители Ванавары, кто в это время был на улице, успевают заметить стремительный болид и огненный шлейф. Через 4–5 минут — серия грохочущих ударов, будто одновременно взорвались тысячи тонн взрывчатки. Земля дрожит, в домах падает посуда. Затем приходит ударная волна: ветер скоростью 100–150 км/ч сносит плохо закреплённые крыши, выбивает стёкла, валит людей с ног.

По расчётам, основанным на моделях NASA и исследованиях последствий ядерных взрывов аналогичной мощности, на расстоянии 60–70 км избыточное давление составило бы 3–5 psi. Это уровень, при котором деревянные дома получают серьёзные повреждения, а осколки стекла становятся главным источником травм. В Ванаваре могли пострадать сотни человек: порезы, контузии, переломы, несколько летальных случаев от травм головы или инфарктов. Полностью разрушенных зданий было бы немного — посёлок построен из дерева и выдержал бы, но ремонт потребовался бы многим.

Дальше от эпицентра — в радиусе сотен километров — ударная волна ощущалась как сильное землетрясение. В крупных городах вроде Красноярска или Братска дрожали стёкла и срабатывали сигнализации автомобилей.

Сразу после взрыва — гигантский пожар. Термальная радиация подожгла бы сухой лес на десятках километров вокруг. Дымовой столб поднялся бы на десятки километров, закрыв солнце на огромной территории.

Мир узнаёт за минуты

В 1908 году новости до цивилизации дошли через недели, а первая экспедиция добралась только через 19 лет.

В 2008 году всё иначе. Американские военные спутники системы DSP фиксируют тепловую вспышку мгновенно. Инфразвуковые станции международной сети CTBT (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) регистрируют характерный сигнал. Сейсмостанции от Аляски до Европы записывают толчок магнитудой около 5.

Через 20–30 минут данные поступают в центры мониторинга. NASA, NORAD, Роскосмос подтверждают: вход метеороида, воздушный взрыв, никаких признаков искусственного происхождения. Пресс-релизы уходят в СМИ. К полудню CNN, BBC, «Россия» и «Первый канал» уже в прямом эфире показывают спутниковые снимки дымового облака и поваленного леса.

В интернете взрыв (простите за каламбур). LiveJournal, форумы, ранний YouTube кипят. Кто-то выкладывает любительские фото из Ванавары — разбитые окна, испуганные лица. Конспирологи кричат про «русское секретное оружие» или «американскую провокацию», но официальные данные быстро гасят эти версии.

Спасательная операция и политический резонанс

МЧС России поднимает тревогу в течение часа. Вертолёты Ми-8 из Красноярска и Братска летят к Ванаваре. К вечеру первые спасатели на месте. Пострадавших эвакуируют в краевые больницы. Правительство объявляет режим ЧС в Эвенкийском районе.

На международном уровне — сочувствие и предложения помощи. Президент Медведев и премьер Путин получают звонки от мировых лидеров. Никакой угрозы эскалации: траектория объекта явно космическая, скорость гиперзвуковая, радиации нет.

Но осадок остаётся. В 2008 году отношения Россия–Запад уже напряжённые. На миг кто-то в штабах мог подумать о худшем, но системы предупреждения сработали идеально.

Научный клад

Вот где 2008 год дал бы огромный выигрыш науке. Свежие данные: точные спутниковые координаты эпицентра, спектральный анализ вспышки, пробы атмосферы сразу после взрыва. Учёные получили бы информацию о составе объекта (железный астероид или ледяная комета?), его точном размере и траектории.

Экспедиции прибыли бы через дни, а не через десятилетия. Современное оборудование — георадары, дроны (уже использовались в науке), магнитометры — позволило бы найти микроскопические фрагменты, которые за век в реальной истории размыло и засыпало. Возможно, загадка Тунгуски была бы решена окончательно за пару лет, а не осталась предметом споров до сих пор.

Событие стало бы мощным стимулом для программ планетарной защиты. В реальности после Челябинского метеорита 2013 года финансирование поиска околоземных астероидов выросло. Тунгуска-2008 дала бы такой толчок на пять лет раньше и вдесятеро сильнее.

Если бы Тунгусский объект упал в 2008 году в том же месте, катастрофа осталась бы локальной. Жертв — десятки, максимум сотни. Экономический ущерб — в основном потерянный лес и расходы на восстановление посёлка. Глобальных климатических последствий — минимальных: временное охлаждение на доли градуса, дым в стратосфере на пару месяцев.

Но мир получил бы жёсткий урок: такие события реальны, происходят раз в несколько веков и могут случиться где угодно. Над Лондоном, Токио или Москвой последствия исчислялись бы миллионами жертв.

Мы избежали этого в 1908 году благодаря пустоте сибирской тайги. В 2008 году избежали бы благодаря технологиям и быстрой реакции. А в следующий раз? Лучше готовиться заранее — космос не спрашивает, удобно ли нам место падения.