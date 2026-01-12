Что бывает, если смертник выживает после казни

В Средние века считалось, что пережившему смертную казнь помог Господь — и это божественное знамение, указывающее на невиновность осуждённого. В Древнем Риме даже существовало юридическое правило Non bis in idem — «Никто не может быть наказан дважды за один проступок». Но как обстоит дело сегодня? Действует ли этот принцип в современных юрисдикциях, где смертная казнь по-прежнему применяется? И что происходит с теми редкими несчастными, кому удаётся чудом выжить в самый момент исполнения приговора?

Современное право: «накажут до смерти»

В современном мире гуманные, но при этом очень спорные правила помилования выживших больше не действуют. Расстрелянный, повешенный, казнённый на электрическом стуле, в газовой камере или посредством смертельной инъекции — если осуждённый каким-то чудом остаётся в живых, его не отпускают на свободу. Напротив: наказание будут повторять до тех пор, пока не будет достигнут летальный исход.

Чтобы исключить любые юридические лазейки, в законах стран, где ещё сохраняется смертная казнь, чётко прописана формулировка: приговорённого будут казнить «до момента смерти». Это означает, что даже после второй, третьей или даже десятой неудачной попытки — процедура будет возобновляться, пока осуждённый не умрёт.

И хоть человек за последние два столетия достиг невиданных высот в деле систематического и технологичного лишения жизни, технические сбои и человеческие ошибки всё ещё случаются. Один из самых известных случаев — история 17-летнего Вилли Фрэнсиса.

Вилли Фрэнсис: выживший на электрическом стуле

В 1945 году в штате Луизиана несовершеннолетнего убийцу Вилли Фрэнсиса усадили на электрический стул и подали ток. Но вместо мгновенной смерти юноша закричал: «Выключите это, дайте мне дышать, черт возьми!». Казнь была экстренно остановлена. Медики оказали Фрэнсису помощь, и его вернули в камеру смертников.

Расследование показало, что оборудование собрал пьяный электрик — один из контактов был неправильно закреплён. Пока исправляли технику, адвокат Фрэнсиса Бертран Дебланк подал апелляцию в Верховный суд США, настаивая, что повторная казнь нарушает конституционный запрет на «жестокие и необычные наказания». Однако суд большинством голосов отклонил ходатайство. Весной 1947 года, спустя два года после первой попытки, Вилли Фрэнсис был успешно казнён на том же стуле.

Роммель Брум: игла, которой не было

Ещё один громкий случай произошёл в 2009 году в Огайо. Насильник и убийца 14-летней девочки Роммель Брум должен был быть казнён смертельной инъекцией. Но медицинский персонал не смог найти вену — за два часа было предпринято 18 попыток ввести катетер. Брум кричал от боли, его руки были покрыты синяками и кровоподтёками. Даже тюремный врач, никогда ранее не участвовавший в казнях, не смог помочь.

Роммель Брум демонстрирует следы от неудачных инъекций

Казнь отменили. Организация Amnesty International назвала попытку «пыткой» и потребовала пересмотра приговора. Однако суд отказал: дата новой казни была назначена на июнь 2020 года, а затем — на март 2022. Но судьба распорядилась иначе: в декабре 2020 года 64-летний Брум умер от осложнений, вызванных коронавирусом, так и не дождавшись повторного исполнения приговора.