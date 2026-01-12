История происхождения русских фамилий: от прозвищ к официальным документам

Слово «фамилия» переводится с латыни как «семья». Все знают, что фамилия — это не только идентификатор человека, но и признак принадлежности к определённому роду. Так было, впрочем, не всегда. Когда-то у людей не было не только фамилий, но и имён. Сначала наши предки начали использовать клички, а уж потом имена. Фамилии же появились гораздо позже, когда в них возникла реальная необходимость.

Почему наши предки обзаводились фамилиями

Когда люди жили небольшими общинами, по несколько десятков человек, в фамилиях нужды не было. Все звали друг друга по именам и чувствовали себя вполне комфортно. Но со временем людей становилось всё больше, появились сёла, деревни и города. В одном поселении могло быть два Ивана, а в городе — даже несколько десятков. Нужно было их как-то различать, чтобы не возникало путаницы.

Поэтому каждый получал особое прозвание. К примеру, хромавший при ходьбе Иван становился Хромым, а ленивый — Лежебокой. Прозвище превращалось в фамилию жены и детей человека, а затем его внуков и правнуков. О сыне Хромого говорили, что он из семьи Хромых, а о сыне Лежебоки — что он из Лежебоков. Так было не только на Руси, но и в других странах.

Фамилии нужны были не только для того, чтобы окликнуть человека на улице или упомянуть в беседе. С развитием торговли они начали играть ключевую роль. Некоторые учёные полагают, что первые фамилии появились именно у купцов. Им важно было точно идентифицировать друг друга для ведения дел — составления расписок, назначения ответственных лиц и ведения отчётности.

Первые фамилии на Руси

Кроме прочего, семейное дело передавали по наследству, как и материальные ценности. Чтобы избежать ошибок и недоразумений, требовалось подтверждение родства. Так торговцы и купцы начали обзаводиться фамилиями. Летописи свидетельствуют, что пионерами на Руси в этом деле стали торговые люди из Великого Новгорода. Самые ранние фамилии звучали для нас непривычно: Чермный, Воиборзович, Луготиниц.

Стоит добавить, что первые подобия паспортов с указанными фамилиями тоже появились у новгородцев. Делали их не из бумаги или пергамента. Сначала личность удостоверяли перстни, браслеты и накладки на пояса с выгравированными данными владельца. Перстень с фамилией или родовым знаком прикладывали к документам вместо подписи. Эта практика сохранялась долгие столетия.

Слово «фамилия» вошло в обиход только в XIX веке. Но ещё до этого укоренилась привычка называть людей по отчеству, роду занятий или месту жительства. Так появились Ивановы, Москвины, Столяровы, Кузнецовы. Многие фамилии напоминают нам об именах, давно вышедших из употребления: Годуновы, Ненашевы, Алябьевы.

Знать нередко получала фамилии, связанные с принадлежащими им землями: Вяземский, Шуйский, Тверской. Правда, здесь часто возникали сложности. В Европе всё было проще — аристократы веками владели поместьями и замками, передававшимися по наследству. На Руси ситуацию усложняло то, что князья и цари жаловали земли дворянам, а потом могли их отобрать. В результате семья со временем теряла связь с конкретной территорией.

К царю за сменой фамилии

С русскими фамилиями случались и забавные истории. Например, Татищевы часто подчёркивали, что их фамилия не означает «вор» («тать»). Частица «-ищ» указывает на то, что их предки, напротив, занимались поимкой воров. О дворянах Нарышкиных ходили слухи, что изначально они были Ярышкиными. Слово «ярыга» в старину обозначало простолюдина: разнорабочего, подсобника или грузчика. Говорили, будто Ярышкины заручились поддержкой царя, чтобы сменить фамилию на более благозвучную.

Сменить фамилию дворянам было непросто, ведь для этого требовалось вносить изменения в государственный реестр. Духовенству жилось гораздо легче: священнослужители разных рангов без труда превращались из Ивановых в Иоанновых, брали фамилии Благовещенский или Преображенский.

Простых людей записывали в церковные книги, которые служили основным учётом. Кожемяки, Плотниковы, Рыбаковы фиксировались по роду занятий. В особую категорию стоит выделить фамилии, возникшие из-за физических особенностей: Косоротовы, Криворучко, Заикины, Кудрявцевы. Были и те, что произошли от принадлежности к определённым сословиям: Батраковы, Поповы, Холоповы.

Происхождение многих фамилий сегодня кажется неочевидным. К примеру, трудно сказать, как появились Гагарины. А ещё пару веков назад таких вопросов не возникало, ведь все знали, что «гагарить» — значит громко смеяться, хохотать. Интересные фамилии рождались благодаря иностранным словам из книг. Так появились Элефантовы, Миноровы, Сперанские, происходящие от слов и терминов других языков.

Фамильный бум в СССР

После революции в России появилось множество желающих сменить фамилию. Кто-то стремился отмежеваться от дворянского прошлого, а кто-то, наконец, хотел получить благозвучную фамилию. Сначала Совнарком разрешил менять фамилии свободно, и начался настоящий творческий процесс.

В молодой советской стране возникли Дамировы (даёшь мировую революцию), Владиленовы (Владимир Ильич Ленин), Ренатовы (революция, наука, труд). Кто-то поступал ещё проще и брал фамилии известных революционеров: Кирова, Молотова, Троцкого. В почёте были также Декабристовы, Октябрьские, Апрелины, Майские и их многочисленные вариации.

Позже власти опомнились и, чтобы избежать хаоса, ввели строгие правила. Менять фамилию гражданам СССР разрешили только по веским причинам. Одной из них могла быть неблагозвучность. Кое-кому от предков достались смешные и обидные фамилии, вроде Дураков, Дристунов или Жопьев. Многие их сменили, но остались и те, кто гордился наследием предков, и это вызывает уважение.

© Газетное объявление советского времени об официальной смене фамилии гражданином

О смене фамилии гражданина оповещали через прессу.