NDTV: в Южной Африке нашли отравленные наконечники стрел возрастом 60 тыс. лет

Еще до строительства Великих пирамид в Гизе в Америке существовала отдельная развитая цивилизация, заявили ученые. На это указывают открытия, сделанные при обследовании озера в штате Висконсин. На дне водоема обнаружили шесть древних каноэ. Возраст одного из них оценили в 5200 лет — при том, что пирамида Хеопса была построена 4500 лет назад.

Исследования озера Мендота ведутся с 2021 года. За это время археологам удалось найти 16 лодок-долбленокю Они были вырезаны из целых стволов деревьев с помощью огня и простых инструментов, таких как камни и ракушки.

Радиоуглеродное датирование показало, что каноэ сделали в промежутке между 1300 годом нашей эры и 3000 годом до н. э. Ученые предположили, что в течение нескольких тысячелетий в этом районе существовала неизвестная цивилизация, которая занималась торговлей и рыболовством.

В настоящее время две из 16 лодок извлечены из озера и проходят процесс консервации. Ученые отметили, что самые старые из них были изготовлены из ствола красного дуба. Это весьма необычный выбор, так как эта древесина сделала бы лодки тяжелыми и менее плавучими. Чтобы лодки не деформировались зимой, их закладывали камнями, сообщает The Independent.

Находки показали, что люди на континенте создали организованные сообщества гораздо раньше, чем считалось ранее, заявили исследователи из Висконсинского исторического общества. Ранее стало известно, что в Южной Африке нашли древнейшие отравленные стрелы. Их возраст оценили в 60 тысяч лет. Стрелы обработали растительным токсином, способным ослабить жертву.