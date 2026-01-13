Почему 13 января в народе прозвали Васильевым вечером

В церковном календаре в этот день вспоминают святителя Василия Кесарийского - богослова, жившего в IV веке в Каппадокии. Считается, что он придумал иконостас, а также значительную часть проповедей. В народном календаре этот день называют Васильева коляда или Васильев вечер.

Этот день встречали богатым столом, на котором главными блюдами были зажаренный целиком поросенок и васильева каша - ее на колодезной воде варила самая старшая женщина в семье. Считалось, что чем больше пищи на столе, тем удачливее будет год. Хорошей приметой было в этот день помириться, трижды поцеловавшись.

День считался удачливым для смотрин. В некоторых селах девушки ходили по домам с угощениями. Холостые парни "водили Меланку": надевали на себя разные маски, выворачивали шубы наизнанку и веселили народ. Кому из молодых кто приглянется во время подобных игр, тот и сватов и засылал.

Считается, что если в этот день съесть орехи, а скорлупу закопать под деревом, то придет финансовая удача. Сейчас защитить семью от дурного человека могла свиная косточка, положенная под порог входной двери. Клали ее на семь дней, а потом закапывали под окном.

Плохой приметой было разбить посуду или заболеть, тогда весь год будешь маяться.

Если на двор зашла чужая собака, счастье привалит. Запрещено было считать мелкие монеты, их звон мог приманить беду.

Если вечером потеплело, лето будет дождливым. Услышали гром или увидели белые звезды - жди сильного ветра и мороза.