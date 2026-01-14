14 января: зачем наши предки в Васильев день стучали обухом топора по порогу дома

Православная церковь продолжает вспоминать святителя Василия Великого (Кесарийского) - архиепископа IV века. По народному календарю 14 января - Васильев день, или Старый Новый год.

Согласно приметам, утром надо было умыться родниковой водой, в которую до этого клали медные и золотые монеты. Считалось, что так можно получить здоровье и достаток на год вперед.

Затем устраивали застолья. Пища на столе должна была быть жирной, а главным блюдом выступал жареный поросенок. Считалось, чем сытнее и веселее пройдет день, тем лучше и удачливее будет год. Если в дом первым из гостей зашел мужчина, то ждать надо счастье. Вестника счастья обязательно одаривали угощениями. Напротив, если в дом первой вошла женщина - жди в семье разлад.

Хозяйки в Васильев день зажигали свечи и трижды обходили с ними каждый угол дома. Также били три раза тупой стороной топора по порогу. Считалось, что так можно отвести беду и привлечь удачу.

Чтобы из семьи не ушел достаток и благополучие, в этот день покупали хотя бы одну новую вещь, а старую выносили из дома.

Сейчас можно было начинать новую работу, считалось, что она будет успешной. Не разрешалось долго спать, чтобы весь год не болеть.

Нельзя было смотреться в чужое зеркало, иначе можно свою красоту другому человеку отдать.

Если к этому дню много выпало снега - осенью будет урожай яблок. Птицы беспокойные сидят - к непогоде. Воробьи чирикают - к потеплению. Собака по земле катается - налетит ветер. Потеплело и пошел дождь, жди холодную весну.