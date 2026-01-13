Как появилась традиция праздновать старый Новый год

Старый Новый год. Социокультурный феномен или традиция? Как сегодня празднуют дату? И почему старинные обычаи позволяют почувствовать связь с предками? Обо всем самом интересном — в материале MIR24.TV.

Юлианский и григорианский календари

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Дата из года в год не меняется. Этот день завершает череду традиционных зимних праздников, включая основной Новый год и Рождество.

В 2026 году всем любителям новогодних традиций предстоит праздновать в ночь между рабочими днями. Это неофициальный праздник, который в наши дни отмечают по желанию. Его появление обусловлено сугубо арифметическим расхождением между юлианским («старым стилем) и григорианским календарями.

Однако его сохранение в народном календаре после официального перехода страны на новый стиль в 1918 году — это уже социокультурный феномен. Исторически он символизировал не разрыв, а преемственность временного цикла, позволяя в индустриальную эпоху сохранить ритм, связанный с аграрным и церковным календарем.

«До начала прошлого века Российская империя жила по юлианскому календарю, то есть по старому стилю. После революции большевики приняли решение о переходе на григорианский стиль, по которому к этому времени уже жило большинство стран Европы. Когда Россия в 1918 году перешла на григорианский календарь, православная церковь сохранила верность юлианскому. Таким образом, церковный Новый год по старому стилю продолжает отмечаться 1 января (по старому стилю), что соответствует 14 января в современном календаре.

«Почему он считается «новым? Дело в том, что этот календарь появился в XVI веке и основывался на более точных научных показателях, в то время как юлианский календарь был основан на древнегреческой астрономии. Разница между исчислениями как раз и составляет 13 дней. Подобная разница вызывала большие неудобства: почтовая переписка, к примеру, выглядела довольно курьезно, так как в Европу из Российской империи письма приходили по датам раньше, чем они отправлялись. Вести международные дела с такой разницей было затруднительно, и в 1918 году новые власти календарь сменили. Однако в стране было много людей, кто продолжил праздновать Новый год на 13 дней позднее. С одной стороны, это объясняется отказом Русской Православной Церкви переходить на новый календарь. С другой стороны, для людей неверующих старый Новый год — повод продлить праздник.

Повод для праздничного настроения

В наши дни старый Новый год — это по-прежнему любимый многими праздник. В отличие от первого января его не отмечают с размахом, однако это отличное время, чтобы навестить родителей, провести вечер в кругу семьи или загадать то, что не успели пожелать себе и близким в основной Новый год. Во время празднования люди дарят друг другу подарки, поют душевные песни и танцуют. По телевизору часто показывают повторы передач, которые вышли в новогоднюю ночь. Старый Новый год — это отличный повод продлить праздничное настроение, отметила Галина Сундукова.

Для православных людей старый Новый год становится возможностью подготовить богатый стол и вкусить разнообразные мясные блюда. Верующие не могут позволить себе этого в ночь с 31 декабря по 1 января, поскольку в это время продолжается Рождественский пост.

Старый Новый год богат и на обычаи, многие из которых дошли до нас из древности. К примеру, щедрый стол. Главным символом праздника считается изобилие угощений. Ведь как встретишь год, так его и проведешь — эта мудрость актуальна и сегодня. Хозяйки готовят любимые блюда: вареники, салаты, пироги, мясные деликатесы.

«Еще один неотъемлемый атрибут праздника — гадание. Новогодняя ночь традиционно ассоциируется с попытками заглянуть в будущее. Люди гадают на судьбу и любовь, — пояснила Галина Сундукова.

Обряды, связанные с колядками. В этот праздник люди большими компаниями ходили от дома к дому, пели хозяевам песни, желали добра и угощались разными вкусностями. Эти веселые шествия не только заряжали всех праздничным настроением, но и, по поверью, отгоняли нечистую силу. Перед колядующими нельзя было закрывать двери, чтобы не закрыть их перед благополучием для всей семьи.

Сейчас ритуалы выполняются больше для веселья, но раньше имели сакральное значение. Старинные обычаи позволяют почувствовать связь с предками, наполнить праздничный вечер особым смыслом.

«Традиция отмечать старый Новый год существует не только в России. Этот праздник существует в странах бывшего СССР, Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе и других. Но у каждой культуры свои уникальные традиции, связанные с переходом на разные календари, — подытожила Галина Сундукова.

Когда традиция работает не «для галочки, а для души

Старый Новый год — это как второй шанс, считают психологи. Новогодняя суета улеглась, гирлянды немного надоели, и можно просто выдохнуть. А потом — снова накрыть стол, но уже без спешки и тревоги «все ли идеально. Когда же страна перешла на новый календарь, народ по старой привычке продолжил отмечать «по-прежнему, сделав 14 января ностальгическим отголоском. И эта привычка прижилась неспроста.

«Наша психика очень не любит резких обрывов. Старый Новый год — это как плавный переход с праздника на будни. Он дает нам ту самую необходимую паузу, чтобы собраться с мыслями. Вот смотрите, как это работает в жизни. В небольших городах и селах 13 января все еще ходят в гости «щедровать. А в больших городах этот вечер стал идеальным поводом для тихих посиделок с самыми близкими — без галстуков и официоза. Компании тоже подхватили эту традицию: собрать коллег в январе не на совещание, а на неформальный ужин — отличный способ по-человечески пообщаться и начать год с теплой атмосферы в коллективе.

Да и в семье это особенный вечер. Дети уже отвыкли от елки, а тут — снова маленькое чудо. Можно доесть салаты, досмотреть старые фильмы и без суеты поговорить. Это тот редкий момент, когда традиция работает не «для галочки, а для души.

Так что старый Новый год, как говорит Ольга Черемнова, — вовсе не пережиток. Это очень живой и практичный обычай. Он показывает нашу потребность в мягких переходах и простом человеческом общении. Это способ растянуть радость и спокойно, без рывка, вернуться к обычной жизни.

В контексте современности: между народным обычаем и семейным укладом

Празднование старого Нового года представляет собой еще и интересный пример устойчивости неформальных институтов в обществе. Этот праздник, лишенный официального статуса и коммерческой нагрузки, тем не менее демонстрирует значительную социальную жизнеспособность.

«Традиции этого дня лишены государственной помпезности 1 января и носят камерный, часто семейный или общинный характер. Ключевые из них включают: завершение святок. Этот день является кульминацией и окончанием рождественско-новогоднего периода, последней возможностью для традиционных гаданий, особенно среди молодежи, что корнями уходит в дохристианские представления о времени, когда граница между мирами наиболее тонка.

«Щедрый или «Васильев вечер

Вечер 13 января (Щедрец) исторически был связан с ритуалами, обеспечивающими благополучие в наступающем году. Стол должен был быть обильным (традиционное приготовление жареного поросенка или кутьи с салом), что символизировало пожелание изобилия.

Хождение «щедровальников и посевание

Обход дворов с песнями-«щедровками, поздравлениями хозяев и символическим разбрасыванием зерна (посевами) — это древний ритуал, направленный на передачу благополучия от коллектива к дому. В современной трактовке это акт укрепления локальных социальных связей.

«Существует ряд поверий, например, что в этот день нельзя давать деньги в долг, дабы не отдать благополучие из дома. Также считается, что первый гость в Новом году по старому стилю («посевальщик) приносит в дом удачу, что актуализирует практику предварительных семейных договоренностей. Современное значение и перспективы в 2026 году.

«Как отмечают сегодня старый Новый год? Раньше молодые люди выходили на колядки и проводили веселые гуляния до самой полуночи. Сейчас — это повод собраться вместе с друзьями и близкими и устроить застолье, кто-то может обмениваться подарками или попробовать сделать то, что вы не успели в ночь на 1 января. Например, загадать желание и сжечь его на бумажке, подвести итоги года. Еще одна старинная традиция — лепить всей семьей вареники с сюрпризом, что является своего рода гаданием на следующий год: фасоль в варенике — к пополнению в семье, сладость — к «сладкой жизни, и так далее. Интересный факт: разница в календарях объясняет еще одну дату — празднование Рождества, которое в России приходится на 7 января, в то время как в западной культуре оно празднуется 25 января, — резюмировала Александра Назарова.

Уникальный культурный маркер

В современном обществе старый Новый год выполняет несколько важных социальных функций.

Психологическая адаптация: он выступает «мягким завершением длинных праздников, позволяя постепенно вернуться в рабочий ритм после 1 января. Поддержание идентичности: для многих это способ ощутить связь с историей своей семьи и народа, особенно в условиях глобализации культурных паттернов.

Некоммерческий формат: относительная свобода от обязательств по организации грандиозного шоу, как на 31 декабря, делает его более камерным, ориентированным на живое общение, а не на потребление. Межконфессиональный и межнациональный мост: в регионах с многонациональным составом этот день часто становится общим праздником, неся в себе не идеологическую, а культурно-бытовую составляющую, что способствует гармонизации общественных отношений.